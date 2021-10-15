Выиграла в стиле Хабиба на турнире, где Орёл победил Макгрегора. Это лучший нокаут Лэдд?

В ночь на 17 октября в Лас-Вегасе пройдёт турнир UFC Fight Night 195. Промоушен Даны Уайта продолжает работать как швейцарские часы: бойцовские вечера аккуратно проводятся раз в неделю. Высокая частота турниров имеет и слабые стороны – собрать классный бойцовский кард удаётся далеко не всегда. Впрочем, на Fight Night 195 всё-таки будут яркие имена: чего стоит только прославленный ветеран Андрей Орловский или наш соотечественник Рамазан Эмеев. В главном же бою вечера будут драться женщины: Эспен Лэдд, вышедшая на замену снявшейся из-за травмы Холли Холм, встретится с перспективной Нормой Дюмонт.
Фаворитом у букмекеров считается Лэдд, что неудивительно. К своим 26 годам американка успела накопить неплохой опыт в ММА, проведя десять профессиональных поединков. Эспен проиграла лишь однажды – Жермейн де Рандами оказалась сильнее, победив техническим нокаутом. Однако в целом Лэдд остаётся одной из главных претенденток на чемпионский пояс, что она доказала в декабре 2019 года, нокаутировав Яну Куницкую. С тех пор американка больше не выходила в октагон, но теперь она залечила все травмы и готова начать новый поход к вершинам.
Права на видео принадлежат Ultimate Fighting Championship. Посмотреть ролик можно на официальном канале UFC в YouTube.
Бойцовский стиль Эспен довольно необычен. С одной стороны, она классический нокаутёр – из семи досрочных побед только одна была достигнута сабмишеном. Однако борцовские навыки Лэдд тоже внушают уважение: перед тем, как нокаутировать соперницу, она зачастую изматывает её в партере. Тренер американки даже сравнивал её с Хабибом Нурмагомедовым, который тоже славился граунд-энд-паундом, хотя россиянин предпочитал завершать бои сабмишенами.
Одним из самых ярких поединков Лэдд стала встреча с соотечественницей Тони Эвинджер. Любопытно, что Эспен тогда дралась как раз в андеркарде турнира, где Хабиб одержал свою знаменитую победу над Конором Макгрегором. Поединок двух девушек практически сразу перешёл в клинч, после чего Лэдд сумела повалить Эвинджер в партер. Там Тони пришлось очень нелегко: её долго пытались поймать на удушающий приём и «обрабатывали» жёсткими ударами. Вскоре Эспен сумела занять удобную позицию и начала откровенно избивать соперницу, пока не вмешался судья.
Сразу после победы Лэдд назвала нокаут «лучшим в своей карьере», но от сравнений с Хабибом аккуратно уклонилась. Тогда казалось, что миловидная и улыбчивая девушка быстро доберётся до чемпионского пояса. Пока у Эспен не получилось выполнить задачу, но у неё всё впереди. 26 лет – это даже не средний возраст для профессионального бойца ММА. Если у Лэдд будет всё в порядке со здоровьем, мы обязательно увидим её в боях самого высокого уровня.
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