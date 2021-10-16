Немков — Энгликас. Литовский американец посягнул на пояс русского чемпиона. LIVE!

В ночь с 16 по 17 октября по московскому времени в Финиксе (штат Аризона, США) состоится турнир Bellator 268. В главном бою сойдутся чемпион в полутяжёлом весе Вадим Немков и литовский проспект Джулиус Энгликас. Изначально боец Fedor Team должен был драться с Энтони Донсоном, по прозвищу Рамбл, но американец снялся по состоянию здоровья.

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Этот поединок будет проходить в рамках полуфинала Гран При в полутяжёлом весе. Во втором поединке 1/2 финала сразятся Райан Бейдер и Кори Андерсон. «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию турнира.