Немков — Энгликас. Литовский американец посягнул на пояс русского чемпиона. LIVE!

В ночь с 16 по 17 октября по московскому времени в Финиксе (штат Аризона, США) состоится турнир Bellator 268. В главном бою сойдутся чемпион в полутяжёлом весе Вадим Немков и литовский проспект Джулиус Энгликас. Изначально боец Fedor Team должен был драться с Энтони Донсоном, по прозвищу Рамбл, но американец снялся по состоянию здоровья.
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Этот поединок будет проходить в рамках полуфинала Гран При в полутяжёлом весе. Во втором поединке 1/2 финала сразятся Райан Бейдер и Кори Андерсон. «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию турнира.
Bellator 268: Немков назвал сильные стороны Энгликаса
«Сильные стороны Энгликаса? Я думаю, что его сильная сторона – это борьба и физическая мощь. И то, что он может функционально дышать три раунда. Это то, что я видел. Но сейчас ему драться пять раундов. Будет совсем другой бой, другой оппонент и другого уровня оппозиция.
Станет ли чемпионство, добытое в Гран-при, особенно важным для меня? На протяжении всего Гран-при я защищаю свой чемпионский титул. И для меня важно выиграть каждый бой. И победа в подобном турнире будет действительно значимой в моей карьере. Ведь здесь собраны серьёзные бойцы. Очень именитые. Это Гран-при высокого уровня», — сказал Немков на пресс-конференции.
Результат боя Немков – Энгликас
Главное событие Bellator 268, в котором в рамках полуфинала Гран-при полутяжёлого веса будут драться Вадим Немков и Джулиус Энгликас, пройдёт в формате пятираундового поединка. Победу одержит боец, который досрочно нокаутирует соперника, выполнит успешный удушающий или болевой приём, либо бой остановит рефери. В том случае, если схватка продлится все предусмотренные 5 раундов, победитель выявится по результатам судейских записок. Возможет также и ничейный исход, если рефери не сумеют выявить победителя.
Джулиус Энгликас вышел на замену Энтони Джонсону
Изначально Джулиус Энгликас должен был драться в предварительном карде против шведа Карла Албректссона. Напомним, что скандинав нанёс поражение Немкову в апреле 2016 года. Литовец же изначально был запасным для полуфинала Гран-При. Место Энгликаса в паре с Карлом занял боец из Туркменистана Довлетджан Ягшимурадов.
Довлетджан принимал участие в Гран-при полутяжёлого дивизиона Bellator, но проиграл в четвертьфинале Кори Андерсону. На четвёртой минуте второго раунда американец одержал победу над экс-чемпионом ACA и ACB техническим нокаутом.
Где смотреть онлайн трансляцию боя Немков – Энгликас?
Прямую трансляцию Bellator 268 можно будет посмотреть утром 17 октября 2021 года на мультимедийной платформе Окко.Спорт, в разделе ММА.
Рамбл изначально был проблемным соперником… 11 мая стало известно, Джонсон в очередной раз столкнулся с проблемами с законом. Энтони был арестован практически сразу после возобновления карьеры, которое случилось 8 мая. Уже тогда мы усомнились в том, что бой состоится. Подробности в материале обозревателя «Чемпионата» Микаила Гусейнова:
Вадим Немков должен был драться с Энтони Джонсоном
Первоначальный соперник Вадима, бывший претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе Энтони Джонсон, снялся с турнира Bellator 268 из-за болезни. По крайней мере, так заявил сам боец.
«Мне очень жаль, что я не могу подробно рассказать о том, насколько болен на самом деле. Просто знайте, мне нужно столько молитв, сколько возможно, и, если бог даст, я увижу вас в 2022 году. Никогда в жизни ничего не боялся, но я остаюсь сильным благодаря поддержке друзей и семьи», – написал Джонсон в своём аккаунте в «Инстаграме».
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Дата и время боя Вадим Немков – Джулиус Энгликас
Бои предвариательного карда стартуют 17 октября 2021 года в 02:00 по московскому времени, основного карда — в 05:00. Начало главного боя – не ранее 7:00 мск 17 октября.
Полный кард Bellator 268: Немков — Энгликас
Основной кард
- Вадим Немков (13-2-0) — Джулиус Англицкас (10-1-0)
- Райан Бейдер (28-6-0) — Кори Андерсон (15-5-0)
- Бенсон Хендерсон (28-10-0) — Брент Примус (10-2-0)
- Генри Корралес (18-6-0) — Владислав Парубченко (15-2-0)
Предварительный кард
- Довлетджан Ягшимурадов (18-6-1) — Карл Альбректссон (12-3-0)
- Эрик Перес (20-8-0) — Бретт Джонс (17-3-0)
- Салливан Коли (1-0-0) — Деон Клэш (1-0-0)
- Ник Браун (11-1-0) — Бобби Ли (12-6-0)
- Хавьер Торрес (11-5-0) — Грегори Миллард (12-6-0)
- Сумико Инаба (2-0-0) — Рэнди Филд (2-0-0)
- Рэймонд Пинья (9-4-0) — Лэнс Гибсон-младший (4-0-0)
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