Почему судья не сразу остановил бой Минеев — Исмаилов? Магомед не оказывал сопротивления

Владимир Минеев нокаутировал Магомеда Исмаилова в конце третьего раунда. Победитель боя никаких вопросов не вызывает, но вызывает кое-что другое, а именно работа рефери и его квалификация. Лысый Хищник пропустил очень много ударов в третьем раунде, что чудом удерживался на ногах. В самом конце третьей пятиминутки Минеев устроил одностороннее избиение у клетки, что Исмаилов едва держал руки. После чего Хищник начал в прямом смысле висеть на Волжанине. Но это никак не мешало Минееву и дальше избивать своего соперника.

В итоге Магомед согнулся в три погибели и не мог не то что обороняться, а даже стоять на обеих ногах. Про сопротивление со стороны Исмаилова речи не шло, но судья почему-то не останавливал бой и продолжал смотреть на избиение. До конца раунда оставалось около 20 секунд, и уже было очевидно, что Исмаилов не дотянет до перерыва. Но рефери переглядывался с бойцов на судейский корпус с организаторами и ждал от них команды. Такое впечатление, как будто ему дали команду не снимать с боя Лысого Хищника ни при каких обстоятельствах. Но только когда Исмаилов свалился на канвас, где Минеев продолжил одностороннее избиение, судья остановил бой.



В результате Лысый Хищник долгое время не приходил в себя, что пришлось вызвать врачей. Не только у нас зрителей возникли опасения по поводу его здоровья, ибо он пропустил неприлично много ударов за один раунд. В данных обстоятельствах у нас есть вопросы не к Исмаилову, который снова выдохся в третьей пятиминутке, а к судье: