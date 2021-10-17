Бойцы закатили зарубу, но судья вмешался за секунду до конца раунда. Никто не возражал

В ночь с 16 на 17 октября закончился турнир Bellator 268, где Вадим Немков одержал досрочную победу над литовцем Джулиусом Энгликасом сабмишеном в четвёртом раунде и вышел в финал Гран-при, где сойдётся с Кори Андерсоном. Однако в карде был куда более скоротечный и динамичный поединок между Салливаном Коли и Деоном Клэшем.

Оба бойца успели провести только по одному бою в своей карьере, которые они выиграли. Коли нокаутировал своего соперника менее чем за полминуты в первом раунде, а Клэш поймал своего визави на кимуру на второй минуте также в первой пятиминутке. Поэтому мы могли ожидать классическое противостояние ударника против борца. Так оно и вышло.

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Бойцы бросились с места в карьер, отбросив все сантименты в виде разведки. Спарринг-партнёр и ученик Райана Бейдера Коли работал в стойке, а Клэш пытался найти счастье в партере, так как в ударных разменах он уступал. Деону удался один тейкдаун в самом начале поединка, но Салли (прозвище Коли) сразу же встал.

Между тем Клэш не отпускал своего соперника, прижав его у сетки, где он сделал ещё один успешный перевод в партер. А Коли опять легко выбрался из удержания, но соперник не выпускал его из своих тисков и пытался сделать ещё один тейкдаун, хотя Салливан смог не только удержаться на ногах, но и вырваться из захвата. Бой продолжился в стойке, где преимущество было на стороне Салли. Он грамотно расстреливал Клэша ударными сериями и разрывал дистанцию в ответ на прямолинейные и опрометчивые атаки со стороны Деона.

Так инициатива постепенно переходила в руки Коли. И на последней минуте первого раунда уже Салливан прижал Клэша к сетке, где он атаковал мощной ударной серией. Положение Деона было тяжёлым, но ему удалось завязать соперника в клинч. Однако за восемь секунд до гонга Салли потряс оппонента правым прямым в челюсть и левым хай-киком. Клэш уже никак не отвечал на град ударов, закрыв свою голову в согнутом положении. В итоге рефери остановил бой за одну (!) секунду до конца пятиминутки. Между прочим, это решение ни у кого не вызвало вопросов. Всё-таки в Штатах очень заботятся о сохранности здоровья спортсменов.

Таким образом, Салливан Коли одержал свою вторую победу в карьере. Если он продолжит в том же темпе и так же ярко, то недалёк тот час, когда Bellator повысит его в рейтинге, что поможет претендовать на титул. Похоже, Райан Бейдер воспитал будущего конкурента для Вадима Немкова.