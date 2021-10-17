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Bellator 268: Салливан Коли нокаутировал Деона Клэша на последней секунде первого раунда, видео

Бойцы закатили зарубу, но судья вмешался за секунду до конца раунда. Никто не возражал
Денис Дорофеев
Салливан Коли нокаутировал Деона Клэша
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Коли — будущий конкурент Вадима Немкова? Воспитанник Бейдера продолжает впечатлять.

В ночь с 16 на 17 октября закончился турнир Bellator 268, где Вадим Немков одержал досрочную победу над литовцем Джулиусом Энгликасом сабмишеном в четвёртом раунде и вышел в финал Гран-при, где сойдётся с Кори Андерсоном. Однако в карде был куда более скоротечный и динамичный поединок между Салливаном Коли и Деоном Клэшем.

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Оба бойца успели провести только по одному бою в своей карьере, которые они выиграли. Коли нокаутировал своего соперника менее чем за полминуты в первом раунде, а Клэш поймал своего визави на кимуру на второй минуте также в первой пятиминутке. Поэтому мы могли ожидать классическое противостояние ударника против борца. Так оно и вышло.

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Бойцы бросились с места в карьер, отбросив все сантименты в виде разведки. Спарринг-партнёр и ученик Райана Бейдера Коли работал в стойке, а Клэш пытался найти счастье в партере, так как в ударных разменах он уступал. Деону удался один тейкдаун в самом начале поединка, но Салли (прозвище Коли) сразу же встал.

Между тем Клэш не отпускал своего соперника, прижав его у сетки, где он сделал ещё один успешный перевод в партер. А Коли опять легко выбрался из удержания, но соперник не выпускал его из своих тисков и пытался сделать ещё один тейкдаун, хотя Салливан смог не только удержаться на ногах, но и вырваться из захвата. Бой продолжился в стойке, где преимущество было на стороне Салли. Он грамотно расстреливал Клэша ударными сериями и разрывал дистанцию в ответ на прямолинейные и опрометчивые атаки со стороны Деона.

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Так инициатива постепенно переходила в руки Коли. И на последней минуте первого раунда уже Салливан прижал Клэша к сетке, где он атаковал мощной ударной серией. Положение Деона было тяжёлым, но ему удалось завязать соперника в клинч. Однако за восемь секунд до гонга Салли потряс оппонента правым прямым в челюсть и левым хай-киком. Клэш уже никак не отвечал на град ударов, закрыв свою голову в согнутом положении. В итоге рефери остановил бой за одну (!) секунду до конца пятиминутки. Между прочим, это решение ни у кого не вызвало вопросов. Всё-таки в Штатах очень заботятся о сохранности здоровья спортсменов.

Таким образом, Салливан Коли одержал свою вторую победу в карьере. Если он продолжит в том же темпе и так же ярко, то недалёк тот час, когда Bellator повысит его в рейтинге, что поможет претендовать на титул. Похоже, Райан Бейдер воспитал будущего конкурента для Вадима Немкова.

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