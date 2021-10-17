Александр обвинил Артура в непрофессионализме, в ответ получил упрёк в корысти. Все подробности боя — на «Чемпионате».

Шлеменко — Гусейнов, онлайн. Шторм готов был начать бой во время дуэли взглядов. LIVE!

В воскресенье, 17 октября, в Красной поляне на Red Arene состоится турнир Eagle FC 42. В главном событии ивента встретятся экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко и Артур Гусейнов. Накануне поединка между спортсменами случился конфликт, а на дуэли взглядов он перерос в стычку. «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию поединка, который вполне может превратиться в войну.