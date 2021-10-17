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Eagle FC 42: Шлеменко — Гусейнов, прямая трансляция, онлайн боя Шлеменко — Гусейнов, 17 октября 2021

Шлеменко — Гусейнов, онлайн. Шторм готов был начать бой во время дуэли взглядов. LIVE!
Игорь Брагин
Eagle FC 45: Шлеменко – Гусейнов
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Александр обвинил Артура в непрофессионализме, в ответ получил упрёк в корысти. Все подробности боя — на «Чемпионате».

В воскресенье, 17 октября, в Красной поляне на Red Arene состоится турнир Eagle FC 42. В главном событии ивента встретятся экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко и Артур Гусейнов. Накануне поединка между спортсменами случился конфликт, а на дуэли взглядов он перерос в стычку. «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию поединка, который вполне может превратиться в войну.

Где смотреть онлайн трансляцию боя Шлеменко — Гусейнов Во сколько начнется бой Шлеменко — Гусейнов по московскому времени?
Live Игорь Брагин

Где смотреть онлайн трансляцию боя Шлеменко — Гусейнов

На российском ТВ его покажет «Матч ТВ». В 18:00 начнётся трансляция предварительного карда на канале «Матч Боец», в 19:30 турнир Eagle FC 42 переедет на основной канал «Матч ТВ». Главный бой ожидается в районе 21:00 по Москве.

14:42 Игорь Брагин

Во сколько начнется бой Шлеменко — Гусейнов по московскому времени?

Турнир Eagle FC 42 стартует в 15.30 мск. Основной кард — в 19.30. Главный бой Шлеменко — Гусейнов начнется ориентировочно в 21.00.

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