«Шлеменко как коммерсант себя повёл». Легендарный Шторм отомстит за оскорбление?

17 октября в Сочи состоится самый громкий поединок в истории нового промоушена Eagle FC. Лига экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова сумела договориться с ветераном ММА Александром Шлеменко. Ему будет противостоять дагестанский боец Артур Гусейнов, который хоть и уступает в хайповости, но вполне может преподнести сюрприз.

Конечно, всё внимание в Сочи было приковано к реваншу Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова. Но, похоже, не меньшее напряжение будет и в бою Шлеменко с Гусейновым. Довольно неожиданно у этих ребят начались собственные разборки, которые могут перерасти в полноценную войну.

Начало конфликту положило взвешивание. Гусейнов не смог уложиться в лимит среднего веса, составляющий 83,9 кг. Вес дагестанского бойца составил 85,6 кг. По правилам допустимый перевес составляет 500 г.

Из-за этого Артуру придётся отдать часть гонорара. Кроме того, Гусейнов начнёт бой с жёлтой карточкой, что приводит к потере одного балла в первом раунде.

Сложно сказать, на что рассчитывал Гусейнов, но он остался недоволен позицией Шлеменко. На дуэли взглядов Артур боднул оппонента, после чего Шлеменко оттолкнул соперника. Разгореться конфликту не позволил президент лиги Шамиль Завуров, который встал между бойцами.

Позднее Гусейнов обвинил Шлеменко в неуважении.

«Человек так себя повёл, поэтому я решил так поступить. Теперь у меня к нему такое негативное отношение. Он ведь не понял, а я гонял вес, старался, спасал турнир. Я уже готов был ответить в потасовке, но остановился, чтобы не подвести лигу», — сказал Гусейнов.

Дагестанский боец пригрозил, что не выйдет в октагон, если к нему применят финансовые санкции. Но Шлеменко не стал участвовать в скандале, сообщив, что с Гусейновым должен договариваться Нурмагомедов, а не он сам.

«Пусть Хабиб с ним разговаривает. Пускай не дерётся, я получаю свой гонорар и поехал домой. Что я ещё могу сказать? Всё профессионально. Я вес сделал, работу свою сделал. Я драться готов», — сказал Шлеменко.

Вероятно, Гусейнов ждал, что оппонент войдёт в его положение. И, не дождавшись этого, разозлился.

«Я его толкнул, потому что как боец он меня не понял. Килограмм разница, я не считал, что это была проблема. Получить жёлтую карточку и урезать 35% гонорара… Просто как коммерсант себя повёл он и всё. Завтра посмотрим, завтра я настроен хорошо. Завтра победа за мной будет. Моё от меня не уйдёт», — сказал Гусейнов.

Только вот непонятно, как именно должен был повлиять Шлеменко на эту ситуацию? В конце концов, правила устанавливает лига, а не оппонент. И, конечно, обо всём Гусейнову надо договариваться с руководством Eagle FC.

Но из всей этой истории получился ещё один сюжет для боя. Теперь от Шлеменко и Гусейнова будут ждать не менее яркого боя, чем от Минеева и Исмаилова. Первая пара звёзд российского ММА сохранила всё в рамках спорта, избежав грязи и скандалов. Посмотрим, как теперь поведут себя следующие действующие лица больших бойцовских выходных.