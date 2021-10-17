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Александр Шлеменко решением судей победил Артура Гусейнова на турнире лиги Хабиба

Много слов и никакого дела. Шлеменко и Гусейнов обеспечили разочарование года
Микаил Гусейнов
Шлеменко решением судей победил Гусейнова
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За пределами клетки было интереснее.

Сочи второй день кряду остаётся центром смешанных единоборств России. После фантастической схватки Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева на следующий день на берегах Чёрного моря прошёл турнир лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC. В его карде состоялось 15 поединков. Но, конечно, внимание всех болельщиков было приковано к главному событию шоу. В среднем весе встретились легенда российского ММА, бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко и ветеран единоборств Артур Гусейнов.

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Привлечением в лигу бойца калибра Шлеменко Хабиб рассчитывал повысить узнаваемость и медийность своей лиги, и этот план сработал, об этом можно говорить уже сейчас. Тем более для этого постарались и бойцы. В преддверии схватки Гусейнов и Шлеменко вступили в конфликт на церемонии битвы взглядов и даже немного пободались. Благо дальше этого дело не пошло. Но противостояние внезапно перешло в личную плоскость, что лишь придавало схватке интриги.

Что касается шансов на успех, то безусловным фаворитом эксперты считали Шлеменко. Да, в предыдущем поединке с Марсио Сантосом Шторм не впечатлил, добыв победу на зубах, но всё-таки послужной список сибиряка говорил, что успех должен остаться за ним. Сам Александр, конечно же, также был уверен в своём успехе. Заряженности на бой придавал и упомянутый конфликт с Гусейновым.

Но начало поединка не оправдало ожиданий. Шторм и Торнадо (прозвище Гусейнова) устроили в лучшем случае лёгкий ветерок. Александр прессинговал, но не более. Основная часть раунда прошла в клинче. Запомнились лишь неплохой бэк-фист Шлеменко и попытка удара коленом от омича, вот, пожалуй, и всё.

Надежды на второй раунд также не оправдались. Гусейнов пытался придать бою остроты. Сначала была попытка тейкдауна, потом эффектный локоть на ближней дистанции. Но затем Шлеменко поджал Артура у сетки, залез в борьбу в стойке и полностью контролировал ситуацию. Гусейнов ёрничал и призывал соперника порубиться в стойке, но Шлеменко на эту провокацию не купился. Когда бойцы вышли из борьбы, Артур снова бравировал и призывал Александра атаковать, но тот просто спокойно забрал ещё один раунд.

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В третьем отрезке Артур снова пытался активничать и запомнился парой неплохих попаданий, но Шторм всё снова сводил к борьбе в стойке и контролировал ситуацию. Лишь на последней минуте Александр напомнил себя прежнего и был близок к досрочной победе. В какой-то момент даже показалось, что Гусейнов постучал, но в итоге всё дошло до решения судей. Обошлось без сенсаций. Александр победил единогласным решением судей. Впрочем, впечатление от этого успеха смазанное. Уж слишком уныло смотрелся Шторм. Думается, что после такого выступления о мечтах на UFC, да ещё и в таком возрасте, можно окончательно ставить крест.

Какие ещё выводы напрашиваются? До боя за пределами клетки было гораздо интереснее. Поведение бойцов обещало фанатам очень многое, на деле же их слова и дерзкое поведение не перешли в качественный поединок. Как говорится, много слов и никакого дела. При таких раскладах эту схватку уже можно назвать главным претендентом на разочарование года в российском ММА.

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