Боец отлетел к сетке от пропущенного удара. Рефери пришлось его спасать. Видео

В ночь с 16 на 17 октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) закончился турнир UFC Fight Night 195, где в главном бою Аспен Лэдд уступила Норме Дюмонт единогласным решением судей. Но мы хотим обратить ваше внимание на один из самых коротких и зрелищных поединков вечера между монголом Даной Батгерелом и американцем Брэндоном Дэвисом.

Первый монгол в истории UFC был явным фаворитом схватки. В его пользу, прежде всего, говорила статистика. На счету Батгерела девять побед при двух поражениях, а в UFC у него три триумфа при одном проигрыше. Последние две схватки монгол выиграл нокаутом в первом раунде.

А что касается Дэвиса, то у него невыдающаяся статистика — 14 побед при 8 поражениях. В отличие от Батгерела, у Брэндона дела в UFC складываются очень скверно — всего лишь две успешные схватки при пяти проигрышах. Причём американец сталкивался с очень сильной оппозицией в лице Забита Магомедшарипова и Гиги Чикадзе. После поражения последнему два года назад Дэвис провел четыре боя в малоизвестном промоушене Gulf Coast MMA, в которых ему удалось победить. И, таким образом Брэндон не только подправил свою статистику, но и получил второй шанс в UFC.

Бой начался под диктовку Шторма (прозвище Батгерела), захватившего центр октагона. Он сразу же обозначил свое преимущество жёсткими ударами. Более высокий Дэвис пытался установить нужную дистанцию, но, пока он это делал на исходе первой минуты, пропустил правый оверхенд и отправился на канвас. Это был только первый звонок для американца.

Дана не спешил заканчивать поединок и продолжал работать в своём размеренном темпе, постепенно разбирая Дэвиса. Монгол всё чаще доносил свои удары до цели, из-за чего казалось, что нокаут неизбежен. Так в конце второй минуты Батгерел отправил своего соперника в тяжёлый нокдаун правым хуком. Брэндон Дэвис отлетел к сетке, но сразу же встал на ноги.

На этот раз монгол не упустил возможности добить соперника. Тем более американец настолько растерялся, что ему ничего не оставалось, кроме как уйти в глухую защиту от града ударов. Поэтому Херб Дин принял решение остановить поединок. Очередная досрочная победа в исполнении Даны Батгерела, которую оценили бонусом за выступление вечера. Вполне заслуженно. А Брэндон Дэвис впервые в своей карьере проиграл нокаутом.