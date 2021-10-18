Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон. Возвращение легенды в уникальном турнире. LIVE!

14 российских бойцов в карде турнира Bellator, который впервые в истории пройдёт в России. Все подробности – на «Чемпионате».

23 октября 2021 года на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве состоится турнир Bellator 269. Главным событием вечера единоборств станет возвращение легендарного Фёдора Емельяненко. Последний император будет драться со вторым номером рейтинга тяжеловесов американским бойцом Тимоти Джонсоном. «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию этого поединка.

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Всего в этом турнире примут участие 14 российских бойцов (включая двух девушек).