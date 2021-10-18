Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон. Возвращение легенды в уникальном турнире. LIVE!

23 октября 2021 года на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве состоится турнир Bellator 269. Главным событием вечера единоборств станет возвращение легендарного Фёдора Емельяненко. Последний император будет драться со вторым номером рейтинга тяжеловесов американским бойцом Тимоти Джонсоном. «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию этого поединка.
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Всего в этом турнире примут участие 14 российских бойцов (включая двух девушек).
Бой Андрея Корешкова был отменён
В основном карде турнира Bellator 269 значился поединок ещё одного россиянина — ученика Александра Шлеменко Андрея Корешкова. Спартанец провёл полноценную подготовку, но его соперник Рустам Хабилов снялся с ивента по состоянию здоровья. Найти быструю замену матчмейкеры не сумели.
Прогноз эксперта на бой Емельяненко — Джонсон
Президент лиги Eagle FC Шамиль Завуров поделился своим мнмнием о том, как пройдёт бой Фёдора на Bellator 269.
«Джонсон на самом деле опасный соперник. От Фёдора мы и раньше слышали, что он провёл последний бой, но он вернулся. Сейчас я думаю, ему тоже пора уходить. Он намного старше меня, возраст уже сказывается. Надеюсь, что Емельяненко выиграет последний бой и красиво закончит свою блестящую карьеру», — поделился своим мнением Завуров.
Результат боя Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон
Результат поединка станет известен по истечении пяти раундов, если поединок не закончится досрочно. Емельяненко за свою долгую карьеру никогда не проводил в октагоне больше трёх раундов. Джонсон в июне на Bellator 261 в пяти раундах уступил Валентину Молдавскому — ученику Фёдора.
Где смотреть онлайн трансляцию боя Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон?
Трансляция этого боя начнётся ориентировочно в 23:30 по московскому времени и будет доступна в видеосервисе Okko Sport.
Когда начнётся турнир Bellator 269 Емельяненко — Джонсон
Турнир начнётся в 19:00 по московскому времени. Старт основного карда планируется на 22:00. Главное событие вечера бой Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона запланирован примерно на 23:30 мск.
Начало турнира может быть сдвинуто на более поздний срок, если начнут отменяться бои предварительного карда.
Кард турнира Bellator 269
Основной кард
- Федор Емельяненко — Тимоти Джонсон
- Виталий Минаков — Саид Соума
- Усман Нурмагомедов — Патрик Пиетила
- Анатолий Токов — Шараф Давлатмуродов
Предварительный кард
- Гаджи Рабаданов — Александр Белых
- Эйден Ли — Александр Осетров
- Кирилл Сидельников — Рэб Трюсдэйл
- Грачик Бозинян — Алексей Шуркевич
- Брайан Мур — Никита Михайлов
- Ирина Алексеева — Стефани Лило Пейдж
- Дарина Маздюк — Катарзина Садура
- Дарина Маздюк — Катарзина Садура
- Владимир Токов — Аймард Гуи
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