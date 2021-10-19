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Усман Нурмагомедов — Патрик Пиетила:: когда бой, где смотреть онлайн Bellator 269 23 октября 2021, время начала

Самый одаренный из команды Хабиба. Усман Нурмагомедов сможет затмить своего брата?
Денис Дорофеев
Усман Нурмагомедов — Патрик Пиетила
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Хавьер Мендес заявил, что Усман по таланту превосходит Орла.

23 октября в Москве пройдет один из главных турниров года Bellator 269, который возглавит бой между Фёдором Емельяненко и Тимоти Джонсоном. Кроме того, в основном карде выступит двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Усман. Против Нурмагомедова-младшего в октагон выйдет финский боец Патрик Пиетила.

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Бой против Пиетилы будет третьим под эгидой Bellator. На данный момент Усман идёт без поражений по графику брата, имея в своём активе 13 побед в 13 схватках. Из них восемь побед одержано нокаутом. Здесь начинаются расхождения с Хабибом, ведь, как мы знаем, Орёл является базовым борцом, а его брат — ударник.

Осознанный путь Усмана в большой спорт начался с тайского бокса, который стал основой его стиля. Затем он перешёл под крыло ныне покойного Абдулманапа Нурмагомедова, где изучал азы вольной борьбы. Но Нурмагомедов-младший остался верен тайскому боксу, благодаря чему набрал приличное количество ярких побед и хайлайтов, где легко достает своих соперников хай-киками.

Так на прошлогоднем турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова Усман блеснул своей техникой. В одном из эпизодов он выбросил хай-кик с обманкой в корпус, достигший в конечном итоге головы. Затем пытался задушить своего соперника Святослава Шабанова гильотиной в стойке. Но, как мы знаем, борьба — это не совсем про Усмана, и поэтому он разбил своего соперника лоу-киками, что тот с трудом передвигался в октагоне.

Видео доступно на канале Fight Nights Global TV в Youtube. Права на видео принадлежат Fight Nights Global TV.

В арсенале Усмана есть не только хай-кики, которыми он пользуется практически с любой дистанции, а также фронт-кики, которыми отправлял Руслана Туякова на канвас. Нурмагомедов легко переключается с дальней на ближнюю дистанцию. Когда он достаёт соперника тяжёлым ударом, будь то хай-кик или фронт-кик, Усман быстро сближается в тайский клинч, где работает коленями. Очень опасное положение для оппонентов дагестанского бойца.

Плюс он не боится лезть в борьбу, хотя чаще всего прибегает к позиции граунд-энд-паунд. Так в схватке против опытного мастера джиу-джитсу Габриэля Барбозы Усман не боялся подпускать бразильца в ближнюю дистанцию, где жестко встречал его. Тогда Нурмагомедов отличился ярким финишем, не забив лежащего соперника, а попав тому точно в печень, что тот капитулировал. Нетипично для ударника, не так ли?

Ещё в прошлом году тренер Хабиба Хавьер Мендес очень высоко оценил навыки Усмана.

«Он большой талант во всём. Просто чертовски талантливый. Он самый талантливый спортсмен среди всех весовых категорий, с кем мне приходилось работать. Пока только спортсмен, а не боец.

Посмотрим на его карьеру. Я жду очень многого от него. Посмотрим, когда понадобится характер. Но по части таланта я его испытывал со всех сторон множество раз. Левая рука, правая … Невероятно, как он быстро адаптируется»

Этим заявлением Мендес признал, что Усман талантливее Хабиба, но в плане достижений и величия ему до брата ещё далеко. Тем более у Нурмагомедова-мл. есть недочеты в борьбе. В последнем бою с Мэнни Муро Усман пытался не нокаутировать своего соперника, а задушить. И он был близок к этому, однако Муро постоянно выбирался из удержания. Поэтому Нурмагомедов нокаутировал Мэнни ударом коленом в солнечное сплетение. Очередной незаурядный нокаут от дагестанского бойца. Но за безуспешные попытки закончить бой сабмишеном Усману прилетело от старшего брата, в чем он сам признался.

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Но того, что мы сейчас видим, должно быть достаточно для того, чтобы зафиксировать — перед нами восходящая звезда ММА с большим будущим. У него есть все, чтобы стать лучшим. Самое главное в таких обстоятельствах — слушать свою команду и не отклоняться от их наставлений.

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