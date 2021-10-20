176 кг рухнули с одного удара. Вспоминаем легендарный бой Фёдора и Зулузиньо. Видео

В субботу, 23 октября 2021 года, в Москве состоится турнир Bellator 269. В главном событии Фёдор Емельяненко проведёт бой с Тимоти Джонсоном, который может стать последним для легенды мирового ММА. В преддверии поединка мы вспоминаем один из самых ярких боёв в карьере Фёдора.

Конечно, это бой с Зулузиньо, который состоялся на турнире промоушена Pride 31 декабря 2005 года.

На новогодний турнир Pride FC Емельяненко приехал в качестве звезды ММА. Ранее за полгода до поединка с Зулузиньо Последний император защитил титул чемпиона организации, победив Мирко КроКопа. На тот момент именно хорватский тяжеловес был самым опасным и главным соперником Емельяненко. Бой получился непростым: дело дошло до решения судей, которые отдали предпочтение россиянину.

После поединка с КроКопом Емельяненко было некого бояться в промоушене. Но Зулузиньо стоял особняком. Вагнер де Консейсау Мартинш (именно так полностью звучат имя и фамилия бойца) до поединка с Емельяненко не потерпел ни одного поражения, хоть и проводил лишь второй поединок в организации.

Бразилец одержал пять побед, а один его бой не состоялся. Помимо великолепной статистики, у Зулузиньо был ещё один, но очень весомый козырь — огромный вес. 176-килограммовый гигант вряд ли мог похвастать особой техникой, но с таким весом представлял огромную опасность. Один точный удар гиганта мог вырубить любого оппонента. Все предыдущие поединки Зулузиньо выиграл нокаутами.

Бразилец легко валил своих соперников на настил, а затем уверенно добивал их. Подняться из-под такой огромной массы было просто нереально!

Наверняка, Зулузиньо ожидал, что в бою с Емельяненко сработает проверенная стратегия. Но Фёдор идеально выстроил собственный план на поединок, не дав оппоненту ни единого шанса.

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Первый, кто победил Зулузиньо

Интересно, многие бойцы сразу бы бросились на бразильца? Фёдора ничуть не смутили преимущество оппонента в габаритах и его идеальная статистика. Сразу после гонга Емельяненко взорвался, да так, что нанёс мощнейший удар левой. Неуклюжий бразилец не успел выставить руку и после первого же попадания улетел на настил.

Емельяненко бросился добивать обескураженного Зулузиньо, но великан сумел подняться на ноги. Впрочем, вернуться в игру бразильцу россиянин не дал. Следующая атака Последнего императора повторно опрокинула Зулу, а там уже и добивание сработало идеально. Фёдор беспощадно избивал соперника, а бразилец беспомощно постучал и сдался уже через 26 секунд после начала боя!

Это был настоящий триумф Емельяненко в поединке с весьма непростым бойцом. Фёдор одержал 24-ю победу в карьере, утвердившись в качестве сильнейшего тяжеловеса мира.

Карьера Зулу пошла на спад

Поражение в поединке с Емельяненко словно надломило Зулузиньо. После этого его карьера явно пошла на спад. В мае 2006 года он потерпел поражение в поединке с Антониу Родригу Ногейрой, а затем проиграл ещё два боя. Затем в карьере бразильца были небольшие вспышки, но, конечно, речи о стриках из 5-7 побед уже не шло.



Зулу несколько раз прилетал на турниры в Россию. В последний раз поклонники ММА могли видеть его на турнире AMC Fight Nights в феврале 2021 года. Тогда он уступил Юсупу Шуаеву единогласным решением судей.

Фрик-бой или нет?

Любопытно, что на днях Фёдор Емельяненко весьма негативно отозвался о фрик-боях, которые обретают большую популярность. Более того, легендарный боец призвал запретить их на законодательном уровне.

Новость по теме Тарасов: Фёдор Емельяненко сам был основоположником фрик-боёв, а теперь хочет их запретить

Негативная оценка поп-ММА вызвала недовольство у блогера Артёма Тарасова, который является регулярным участником фрик-боёв. И Тарасов напомнил, что Емельяненко и сам участвовал в подобных боях. Безусловно, поединок с Зулузиньо соответствует определению.

Впрочем, сам Фёдор не считает поединок с Зулузиньо фрик-боем.

«Про меня говорят, что я проводил фрик-бои вроде поединка с Зулузиньо? Я бился в тяжёлой весовой категории, свыше 93 кг, дальше ограничений не было. Здесь неправильно сравнивать, против меня выходили профессионалы. Сейчас делают шоу, привлекают внимание не два профессионала, а непонятно кто. Здесь необходимо наводить порядок. Федерации должны включаться, запрещать такие бои. Через прокуратуру это должно работать, на законодательном уровне этот вопрос нужно решить», — сказал Емельяненко.

Справедливости ради, признаем, что в те годы в принципе грань между фрик-боями и профессиональным ММА была весьма условной. Pride очень любил устраивать подобные шоу на потеху японской публике. В октагоне организации регулярно сходились бойцы разных габаритов и бэкграундов. По крайней мере, бой Фёдора и Зулузиньо оправдал ожидания, запомнившись как одна из самых ярких побед россиянина.