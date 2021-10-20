176 кг рухнули с одного удара. Вспоминаем легендарный бой Фёдора и Зулузиньо. Видео

В субботу, 23 октября 2021 года, в Москве состоится турнир Bellator 269. В главном событии Фёдор Емельяненко проведёт бой с Тимоти Джонсоном, который может стать последним для легенды мирового ММА. В преддверии поединка мы вспоминаем один из самых ярких боёв в карьере Фёдора.
Конечно, это бой с Зулузиньо, который состоялся на турнире промоушена Pride 31 декабря 2005 года.
На новогодний турнир Pride FC Емельяненко приехал в качестве звезды ММА. Ранее за полгода до поединка с Зулузиньо Последний император защитил титул чемпиона организации, победив Мирко КроКопа. На тот момент именно хорватский тяжеловес был самым опасным и главным соперником Емельяненко. Бой получился непростым: дело дошло до решения судей, которые отдали предпочтение россиянину.
После поединка с КроКопом Емельяненко было некого бояться в промоушене. Но Зулузиньо стоял особняком. Вагнер де Консейсау Мартинш (именно так полностью звучат имя и фамилия бойца) до поединка с Емельяненко не потерпел ни одного поражения, хоть и проводил лишь второй поединок в организации.
Бразилец одержал пять побед, а один его бой не состоялся. Помимо великолепной статистики, у Зулузиньо был ещё один, но очень весомый козырь — огромный вес. 176-килограммовый гигант вряд ли мог похвастать особой техникой, но с таким весом представлял огромную опасность. Один точный удар гиганта мог вырубить любого оппонента. Все предыдущие поединки Зулузиньо выиграл нокаутами.
Бразилец легко валил своих соперников на настил, а затем уверенно добивал их. Подняться из-под такой огромной массы было просто нереально!
Наверняка, Зулузиньо ожидал, что в бою с Емельяненко сработает проверенная стратегия. Но Фёдор идеально выстроил собственный план на поединок, не дав оппоненту ни единого шанса.
Первый, кто победил Зулузиньо
Интересно, многие бойцы сразу бы бросились на бразильца? Фёдора ничуть не смутили преимущество оппонента в габаритах и его идеальная статистика. Сразу после гонга Емельяненко взорвался, да так, что нанёс мощнейший удар левой. Неуклюжий бразилец не успел выставить руку и после первого же попадания улетел на настил.
Емельяненко бросился добивать обескураженного Зулузиньо, но великан сумел подняться на ноги. Впрочем, вернуться в игру бразильцу россиянин не дал. Следующая атака Последнего императора повторно опрокинула Зулу, а там уже и добивание сработало идеально. Фёдор беспощадно избивал соперника, а бразилец беспомощно постучал и сдался уже через 26 секунд после начала боя!
Это был настоящий триумф Емельяненко в поединке с весьма непростым бойцом. Фёдор одержал 24-ю победу в карьере, утвердившись в качестве сильнейшего тяжеловеса мира.
Карьера Зулу пошла на спад
Поражение в поединке с Емельяненко словно надломило Зулузиньо. После этого его карьера явно пошла на спад. В мае 2006 года он потерпел поражение в поединке с Антониу Родригу Ногейрой, а затем проиграл ещё два боя. Затем в карьере бразильца были небольшие вспышки, но, конечно, речи о стриках из 5-7 побед уже не шло.
Зулу несколько раз прилетал на турниры в Россию. В последний раз поклонники ММА могли видеть его на турнире AMC Fight Nights в феврале 2021 года. Тогда он уступил Юсупу Шуаеву единогласным решением судей.
Фрик-бой или нет?
Любопытно, что на днях Фёдор Емельяненко весьма негативно отозвался о фрик-боях, которые обретают большую популярность. Более того, легендарный боец призвал запретить их на законодательном уровне.
Негативная оценка поп-ММА вызвала недовольство у блогера Артёма Тарасова, который является регулярным участником фрик-боёв. И Тарасов напомнил, что Емельяненко и сам участвовал в подобных боях. Безусловно, поединок с Зулузиньо соответствует определению.
Впрочем, сам Фёдор не считает поединок с Зулузиньо фрик-боем.
«Про меня говорят, что я проводил фрик-бои вроде поединка с Зулузиньо? Я бился в тяжёлой весовой категории, свыше 93 кг, дальше ограничений не было. Здесь неправильно сравнивать, против меня выходили профессионалы. Сейчас делают шоу, привлекают внимание не два профессионала, а непонятно кто. Здесь необходимо наводить порядок. Федерации должны включаться, запрещать такие бои. Через прокуратуру это должно работать, на законодательном уровне этот вопрос нужно решить», — сказал Емельяненко.
Справедливости ради, признаем, что в те годы в принципе грань между фрик-боями и профессиональным ММА была весьма условной. Pride очень любил устраивать подобные шоу на потеху японской публике. В октагоне организации регулярно сходились бойцы разных габаритов и бэкграундов. По крайней мере, бой Фёдора и Зулузиньо оправдал ожидания, запомнившись как одна из самых ярких побед россиянина.
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