«Фёдор набирает бойцов в Чернобыле?» Токов был почти нокаутирован, но победил Харриса

Ждать первого в российской истории турнира Bellator осталось совсем недолго. Главным событием бойцовского вечера 23 октября станет поединок Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона, но весь главный кард, как, кстати, и предварительный, заслуживает самого пристального внимания. Естественно, там нашлось место и для бойцов Fedor Team: в частности, в первом бою мейнкарда подерётся известный средневес Анатолий Токов, соперником которого станет Шараф Давлатмуродов. Уроженцу Таджикистана будет непросто – россиянин идёт на серии из пяти побед и обладает очень крепкой челюстью.

Отличным примером бойцовского духа и поразительной выносливости Токова стал его поединок с Джеральдом Харрисом. Анатолий тогда считался явным фаворитом: в предыдущем бою он одолел не кого-нибудь, а самого экс-чемпиона промоушена Александра Шлеменко — единогласным судейским решением. Американец Харрис, напротив, из трёх последних поединков проиграл два и ещё один сумел свести вничью. С другой стороны, Джеральд продолжал считаться крайне опасным бойцом – плотная «ударка» у него сочеталась с разнообразными борцовскими умениями.

На старте боя соперники осторожно прощупывали друг друга одиночными ударами, работая как руками, так и ногами. Так продолжалось, пока россиянин не пропустил чудовищный по силе левый кросс. Удар пришёлся прямо в челюсть Анатолия: наш соотечественник обмяк и повалился на канвас, после чего Харрис бросился на жёсткое добивание. Находясь в положении «полулёжа», Токов получил 15 сильных ударов в голову, но так и не отключился. Напротив, постепенно он сумел подняться и даже перешёл в клинч у сетки. Нужно отдать должное и рефери, который не стал торопиться с остановкой боя.

Остаток первого раунда прошёл в клинче и партере, где значительно сильнее выглядел россиянин, удивительно быстро восстановившийся. После перерыва у Токова было несколько попаданий в стойке, сумевших как следует потрясти Харриса. После этого Анатолий хладнокровно обхватил шею Джеральда и уже не отпускал. Американец некоторое время «побрыкался», пытаясь сбить захват, но вскоре был вынужден сдаться – гильотина Токова была слишком хороша. Анатолий не скрывал ярких эмоций – не только выиграть, но и просто встать после такого тяжёлого нокдауна уже было спортивным подвигом.

Права на видео принадлежат промоушену Bellator. Посмотреть ролик можно на официальном канале Bellator в YouTube.

«Железная» челюсть Токова восхитила американских болельщиков. Эффектная победа вызвала достаточно громкую реакцию в социальную сетях, одним из самых заплюсованных стал комментарий некоего Ника Бойла в «Инстаграме».

«Фёдор набирает своих бойцов в Чернобыле? После такого нокдауна никто бы встать не смог! Его парни творят какие-то чудеса, что выглядит весьма подозрительно. Посмотрим, что с ними будет дальше, но сейчас они смотрятся очень круто».

Позже Анатолий нокаутировал Грачо Дарпиняна, после чего провёл два года без поединков. 23 октября Токов выйдет из незапланированного отпуска, и будем надеяться, что во время простоя он не растерял отличных боевых навыков. Харрис, кстати, после поражения от россиянина был уволен из рядов Bellator. Последний бой он провёл в ноябре 2019 года, одолев Сета Бащински, после чего больше не выступал. Учитывая его возраст (41 год), возможно, что Джеральд уже не вернётся в октагон.