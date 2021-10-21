«Это дерево вылетит в следующем раунде». Кто нанёс Фёдору самое чувствительное поражение?

23 октября в Москве впервые в истории пройдёт турнир Bellator. Шоу Bellator 269 возглавит поединок в тяжёлом весе между легендарным Фёдором Емельяненко и Тимоти Джонсоном. Последний император, вероятно, проведёт одну из финальных схваток в карьере. Если взглянуть на неё, то лишь один отрезок вызывает вопросы — когда случилось три поражения подряд.

Летом 2010 года Фёдор во многом сенсационно попался на удушение треугольником от Фабрисиу Вердума – поединок продолжался всего 69 секунд. Следующий раз россиянин вышел в октагон в феврале 2011 года. Тогда начинался Гран-при тяжеловесов в промоушене Strikeforce. Многочисленные фанаты Емельяненко надеялись, что он закроет случайное поражение не только эффективно, но и эффектно.

Соперником 35-летнего на тот момент Фёдора по четвертьфиналу стал 32-летний бразилец Антониу Силва, имевший в то время рекорд 15-2. На его счету была победа над Андреем Орловским и поражение от того же Вердума. Фаворитом справедливо считался россиянин, который в полуфинале в реванше мог встретиться с Вердумом. Фабрисиу, правда, для этого следовало разобраться с Алистаром Оверимом.

Ист-Рутерфорд, США. Фёдор выходит в октагон под оглушительные овации и песню «Ой, то не вечер». Предельная собранность. Поединок начался совсем без разведки, что сейчас редко встретишь. Вот что называется дух старой школы. Россиянин больше атаковал, владел небольшим территориальным преимуществом, пару раз выходил на болевые приёмы – гильотину и кимуру. Обладатель чёрного пояса по джиу-джитсу по прозвищу Бигфутер в момент поединка был на 16 кг тяжелее – этот факт тоже сказывался. Закончился равный раунд в атаках Силвы – тот пару раз плотно попал правым прямым, от чего Фёдор даже прижался к сетке. Тейкдаун на последних секундах не принёс Антониу каких-то дивидендов.

Во втором раунде с первых секунд Силва перевёл Емельяненко в партер и наносил удары из удобного положения. В граунд-энд-паунде бразилец смотрелся выигрышнее и даже пытался выйти на удушающий приём. Фёдор не был бы собой, если бы даже в такой ситуации не проявил характер. Он попробовал взять ногу Силвы на болевой приём в концовке раунда, но прозвучал сигнал об его окончании. Россиянин пропустил более 50 значимых ударов только за одну эту пятиминутку. Кошмарный отрезок для россиянина.

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После двух раундов было ощущение, что до решения судей не дойдет – или нокаут, или удушающий. Но вмешался доктор. Врачи запретили продолжать поединок россиянину из-за обширной гематомы на правом глазу. Фёдор рвался, хотел третий раунд, но тщетно. Второе поражение подряд, теперь по решению медицинской бригады. Антониу отдал дань уважения сопернику, встав перед ним на колени.

«Я победил лучшего тяжеловеса планеты, Фёдора», — сказал Силва сразу после боя. Любопытно, что после двух раундов бразилец лидировал на карточках всех судей. С чем не согласился менеджер российского бойца Вадим Финкельштейн.

«Фёдор не проиграл этот бой. Первый раунд остался за ним, второй он героически выстоял, и неизвестно ещё, что было бы в третьем, не появись эта злополучная гематома. Федя был готов продолжать», — заявил Финкельштейн.

«Спасибо вам большое за любовь и поддержку. Что-то пошло не так с самого начала, — рассказал Федор Емельяненко. – Я не перестроился. Видимо, со всем этим стоит заканчивать. Возможно, на то воля божья. Возможно, это мой последний бой. Я благодарен господу за всё. Я провел великую, красивую и долгую спортивную карьеру», — сказал тогда Фёдор после боя. Один раз он, конечно, закончил, но не насовсем. С тех пор прошло 10 лет, а россиянин всё ещё в строю.

Занимательно проследить, что писали пользователи «Чемпионата» 10 лет назад о поражении Фёдора, пожалуй, самом чувствительном в его карьере. Один из фанатов даже предрёк ему успехи в тренерской работе.

— Фёдор проиграл, прежде всего, стратегию на бой. Ну и мотивация. Её у Фёдора нет, увы.

— Зря Федя начал руками махать, пропустил несколько серьёзных ударов. Потом в партере Силва хорошо обработал.

— Это дерево вылетит в следующем раунде.

— Избиение младенца произошло.

— Фёдор — легенда, будет в будущем хорошим наставником. Наверняка под его началом вырастет немало отличных бойцов. Хотя после боя расстройства нет предела, моя девушка аж заплакала.

Если говорить о том Гран-при, то он вышел очень странным. Хотя бы потому, что победителем стал… Даниэль Кормье, резервист. В полуфинале он вышел вместо Оверима, не продлившего контракт с организацией. В финале будущий чемпион UFC в двух весовых категориях разобрался с соотечественником Джошем Барнеттом. Любопытно, что промоушен Strikeforce ещё до конца турнира был куплен UFC.