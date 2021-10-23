Фёдор остаётся воином даже в 45 лет. Он выбрал Джонсона, хотя мог драться с «мешком»

До первого в российской истории турнира Bellator остаётся всего несколько часов. Завершать грандиозный бойцовский вечер в Москве будет поединок великого Фёдора Емельяненко с опасным американцем Тимоти Джонсоном. Однозначного фаворита выделить сложно: 45-летний Последний Император сам признаёт, что годы берут своё и он уже далеко не тот, что раньше. Тимоти же находится в идеальном возрасте для тяжеловеса (36 лет) и выиграл три из четырёх последних боёв. А зачем Емельяненко нужен этот поединок? Разбираемся в специальном проекте с Okko.

Выбор Джонсона в качестве соперника для Фёдора удивил многих. Не исключено, что российская легенда ММА завершит карьеру после турнира в Москве, так зачем подвергать себя лишней опасности? Ведь можно было выбрать себе «мешка» с громким именем из прошлого, спокойно его нокаутировать и уйти в закат. А теперь есть нешуточный риск самому оказаться избитым, а то и нокаутированным, тем самым «смазав» завершающий этап спортивного пути. Может, американца навязали Фёдору боссы промоушена Bellator?

Okko MMA. С 11 по 24 октября сделать это можно за 149 рублей за первые 3 месяца, при продлении стоимость увеличится до 299 рублей в месяц. Обладателям подписки также доступны все события PFL и Brave FC. Громкий бой Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона, который так ждут буквально все поклонники смешанных единоборств, можно будет посмотреть эксклюзивно в Okko — в прямом эфире или в записи. Чтобы подключиться к трансляции и получить круглосуточный доступ к архивному контенту Bellator , нужно оформить подписку. С 11 по 24 октября сделать это можно за 149 рублей за первые 3 месяца, при продлении стоимость увеличится до 299 рублей в месяц. Обладателям подписки также доступны все события PFL и Brave FC.

Версия хорошая, но нерабочая. Последний Император обладает таким статусом, что по большому счёту выбирает себе соперников самостоятельно. Глава Bellator Скотт Кокер подчеркнул, что Емельяненко захотел драться именно с Джонсоном.



«На мой взгляд, Фёдор заслужил, чтобы выбирать соперников для своих последних боёв. Емельяненко нужно отдать должное за его выбор. Тимоти Джонсон — это не шутка, он нокаутировал многих. Так что Фёдор не выбрал себе самого простого соперника. Он легко мог выбрать парня, который имеет громкое имя, но последнее время проигрывает свои поединки. Это было бы намного проще для Емельяненко», — подчеркнул Кокер.

Вариант, что бой именно с Джонсоном мог принести Фёдору больше всего денег, тоже не годится. Если бы Последний Император хотел максимально раскрутить поединок, он бы выбрал кого-то вроде Фабрисиу Вердума, Сергея Харитонова или Мэтта Митрионе. Тимоти же боец совершенно не медийный, у него нет какой-то закрученной истории противостояния с Емельяненко. Джонсон — это просто один из топовых тяжеловесов Bellator, который точно даст Фёдору конкурентный бой.



Видимо, секрет именно в этом. Знаменитый россиянин никогда не искал лёгких путей и вновь устраивает себе испытание. Емельяненко – настоящий воин, которому нужны полноценные бои, а не дешёвая имитация. Он не будет банально бить абы кого на радость московским зрителям. Несмотря на свои 45 лет, Фёдор по-прежнему горит желанием высоких достижений. Меньше двух лет назад он дошёл до финала в весьма конкурентном Гран-при тяжеловесов Bellator, хотя мог бы спокойно «стричь купоны» в Японии, где его готовы носить на руках.

Да, у Фёдора уже нет шансов стать чемпионом Bellator или UFC. Ему будет сложно победить даже Джонсона, которого он легко «переехал» бы ещё десяток лет назад. Как рассказал Последний Император в одном из интервью, его руки сохранили только треть силы с тех времён, когда он доминировал в мировом ММА. Но, как бы ни закончился его сегодняшний поединок, нашим соотечественником хочется гордиться. Это фантастический спортсмен, не избегающий сложностей даже на финише карьеры.