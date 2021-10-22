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Фёдор Емельяненко — Цуёси Косака, полное видео боя, реванш за поражение

Фёдор жёстко отомстил японцу за сомнительное поражение. Косаку пришлось спасать врачам
Александр Фролов
Как Фёдор Емельяненко отомстил японцу за поражение
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Емельяненко не мог «закрыть» первую неудачу в карьере более убедительно.

Все любители смешанных единоборств знают про фантастическую серию Фёдора Емельяненко – почти 10 лет без поражений. При этом многие уверены, что первое поражение Последнему Императору нанёс Фабрисиу Вердум, захлопнув треугольник в том самом злосчастном бою. Это не совсем так: своё первое поражение российский боец потерпел ещё в далёком 2000 году, уступив малоизвестному японцу Цуёси Косаке. Самое обидное, что этой неудачи могло бы и не быть, если бы не бездарная организация турнира.

Емельяненко тогда проводил свой пятый бой под эгидой промоушена RINGS. Фёдор был участником «турнира-восьмёрки», когда за один день спортсмены могли провести сразу три поединка. Победив в четвертьфинале бразильца Рикарду Арону, следом россиянин встретился как раз с Косакой. Уже на 17-й секунде японец нанёс запрещённый удар локтем, что усугубило рассечение Емельяненко, полученное им ранее. Медики не позволили Фёдору продолжить бой, но Косака не был дисквалифицирован – по правилам турнир должен был получить финалиста, которым и стал японец. А Фёдору записали в статистику максимально несправедливое поражение.

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Реванш между бойцами состоялся только через пять лет уже в рамках промоушена Pride, который заменил почивший RINGS. Последний Император тогда уже получил своё прозвище, шёл на серии из 17 побед и был безоговорочным фаворитом второго поединка. Косака тоже выступал неплохо, побеждал неплохих бойцов, но его успехи не шли ни в какое сравнение с фантастическими достижениями россиянина. Тем не менее реванш вызвал огромный ажиотаж в ММА-сообществе, что подогревал и японец, обещавший, что снова найдёт ключи к Емельяненко.

Впрочем, бой лишь подтвердил, что соперники находятся на принципиально разных уровнях мастерства. С первых секунд Фёдор затащил Косаку в партер, где беспощадно избивал. Цуёси держался только за счёт врачей, которые несколько раз останавливали поединок, чтобы оценить его состояние и немного «подлатать». В редкие секунды стойки Емельяненко тоже доминировал, гоняя оппонента по всему рингу. Косака получил несколько рассечений, принял громадный урон, и по истечении 10 минут медики были вынуждены остановить встречу, объявив Последнего Императора победителем.

После поражения Косака провёл ещё четыре боя, после чего объявил о завершении карьеры. В 2015 году 46-летний японец неожиданно вернулся в октагон и даже победил великана Джеймса Томпсона, но вскоре проиграл Мирко Филиповичу и окончательно ушёл на покой. Емельяненко, победив Цуёси, ещё пять лет оставался непобеждённым. 45-летний Фёдор продолжает драться и сейчас – 23 октября Последний Император встретится с Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269 в Москве. Будем надеяться, что наш соотечественник одержит новую блестящую победу.

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Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон. Возвращение легенды в уникальном турнире. LIVE! Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон. Возвращение легенды в уникальном турнире. LIVE!
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