Невероятный камбэк Фёдора. Емельяненко воткнули головой в пол, но он всё равно победил

Всё меньше времени остаётся до турнира Bellator 269, в главном событии которого выступят Фёдор Емельяненко и Тимоти Джонсон. В преддверии этого боя «Чемпионат» продолжает вспоминать знаковые поединки в карьере Последнего Императора. Одним из таковых, безусловно, является его встреча с легендарным Кевином Рэндлманом, которого не так давно ввели в Зал славы UFC. Рассказываем о той битве.

Расклад сил перед боем

В 2002 году в лиге Pride появилось солидное пополнение. Контракт с японской организацией подписал экс-чемпион UFC Кевин Рэндлман. Американец удачно дебютировал в промоушене, начав с трёх побед. Но потом последовали две неудачи. В итоге Монстр (прозвище Кевина) принял решение набрать вес и перейти в тяжёлый дивизион, благо в 2004 году тут закручивались интересные события, так как в Pride начинался Гран-при с участием сильнейших тяжеловесов планеты. Сразу же, в 1/8 финала, Кевину не повезло со жребием. В соперники ему достался мощнейший Мирко КроКоп. Но Рэндлман не спасовал и остановил грозного хорвата досрочно. К слову, он стал первым в истории, кто нокаутировал балканца. Сенсационная победа вывела Кевина в четвертьфинал, где его ждала битва с Фёдором. На тот момент победная серия россиянина уже состояла из 14 поединков. В четвертьфинал турнира он прорвался, досрочно победив Марка Колмана. В общем-то, фантастическая форма Емельяненко делала его безусловным фаворитом пары, но Рэндлмана это не смущало.

Поединок

Встреча Фёдора Емельяненко и Кевина Рэндлмана состоялась в июне 2004 года и возглавила турнир PRIDE Critical Countdown 2004. Американец после непродолжительной разведки пошёл вперёд и тут же провёл тейкдаун. Емельяненко не намеревался залёживаться в партере с базовым борцом и сумел встать, но какой ценой! Фёдор отдал сопернику спину, а тот этим блестяще воспользовался.

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Рэндлман провёл эффектнейший бросок прогибом, который по-прежнему считается одним из лучших в истории смешанных единоборств в целом. Емельяненко буквально воткнули головой в пол. Этот эпизод до сих пор крутят во всевозможных хайлайтах. Действия Кевина были настолько выверены и точны, что, казалось, после такого победа у него в кармане. По большому счёту после такого броска камбэк почти невероятен. Но не для Фёдора образца 17-летней давности. Емельяненко сумел восстановиться, ещё будучи на канвасе. Затем он перехватил инициативу, забросал Кевина достаточно неприятными ударами, которые и спровоцировали Монстра на ошибку.

Емельяненко воспользовался ею молниеносно и оформил победу болевым приёмом. Богатая на события схватка продлилась всего 93 секунды (!). За это время Фёдор успел побывать на грани оглушительного поражения. Но при этом не только не проиграл, но заставил Рэндлмана сдаться через несколько мгновений после легендарного приёма. Тем самым россиянин совершил самый невероятный камбэк в своей карьере. Как оказалось, победу над американцем Емельяненко одержал уже с парой поломанных рёбер. Впоследствии Фёдор стал победителем Гран-при PRIDE.

Что стало с Рэндлманом?

Если Фёдор до сих пор выступает и радует своих фанов, то вот судьба Кевина сложилась куда печальнее. После схватки с Емельяненко он провёл ещё 10 поединков, проиграв в них 8 раз! Виной тому было вовсе не поражение от Фёдора и не какие-то психологические проблемы. Всё было проще и страшнее. Организм Кевина начал давать сбой. Нетипично маленький тяжеловес брал на себя в ходе карьеры нагрузки, которые губительно сказывались на иммунитете. Потому Рэндлман стал лёгкой мишенью для злосчастного золотистого стафилококка, который он подхватил на тренировке от одного из спарринг-партнёров.

На фоне далеко не богатырского здоровья, проблем с иммунитетом и последствий приёма запрещённых препаратов инфекция буквально поглощала его. Неприятные кадры состояния тела Кевина широко разлетелись и известны всем его фанатам.

Всё это вынудило его покончить со спортом. Последний бой он провёл в 2011 году на турнире D в Хабаровске, проиграв Баге Агаеву. Кажется, лишь только по уровню соревнований можно понять, насколько плох тогда был Рэндлман. Насладиться жизнью без нагрузок и жёстких тренировок Кевину не довелось. Он снова и снова страдал от проблем со здоровьем. А в 2016 году всё ещё молодой организм сдался. Незадолго до 45-летия американец скончался.

Как бы то ни было, Кевина не забывают, в том числе благодаря славной зарубе с Фёдором. В 2020 году Рэндлмана ввели в Зал славы UFC.