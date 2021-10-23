Токову разбили лицо в кровь, но он выстоял и продолжил путь к бою с легендой!

Сегодня, 23 октября, в Москве на самом современном из ныне существующих спортивных комплектов столицы «ВТБ-Арене» проходит исторический турнир Bellator, ведь он первый в российской истории. Главным событием большого бойцовского вечера станет поединок Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона, но весь главный кард заслуживал самого пристального к себе внимания. В первом бою мейнкарда Bellator 269 сошлись представитель команды Fedor Team, известный средневес россиянин Анатолий Токов, и Шараф Давлатмуродов. Шараф родился и вырос в России в семье выходцев из Таджикистана.

31-летний уроженец Тобольска Токов подходил к этому поединку с серией из пяти побед. Анатолий подписал контракт с серией Bellator в 2017 году и уже в феврале дебютировал в североамериканской серии в бою с Франсиско Франсом. Токов одержал победу техническом нокаутом во втором раунде. В мае 2018-го серб Владимир Филипович смог продержаться в клетке всего 56 секунд, прежде чем был вынужден признать своё поражение, нарвавшись на гильотину.

Дальше больше. В октябре 2018 года Токов встретился в клетке Bellator с титулованным соотечественником Александром Шлеменко и выиграл у него единогласным решением судей. Спустя полгода россиянин одержал эффектную победу над американцем Джеральдом Харрисом. В том бою Анатолий считался явным фаворитом, но на старте поединка Токов угодил в жесточайший нокдаун. Токов получил 15 сильных ударов в голову, однако не отключился и смог продолжить поединок, а после перерыва поймал Харриса на удушающий приём гильотину, из которой американец выбраться уже был не в состоянии.

Позже Анатолий нокаутировал Грачо Дарпиняна, после чего в силу коронавирусных трудностей провёл два года без поединков. В марте 2020 года российский боец должен был биться в основном карде Bellator 241, но коронавирус нарушил планы Токова и сорвал проведение турнира. Затем начались визовые сложности, и только 23 октября Анатолий вышел из незапланированного отпуска, чтобы провести бой с Давлатмуродовым.

Официальный рекорд Токова перед началом этой схватки насчитывал 29 побед при двух поражениях, тогда как Шараф мог похвастаться 18 победами в 22 сражениях. Этот боец выиграл шесть последних боёв, но поединок с Токовым стал дебютом для него в Bellator. Свой последний поединок он провёл в июне 2021 года на турнире лиги Open Fighting Chanpionship, победив бразильца Клебера Силву единогласным решением судей.

«Обстоятельства сложились так, что мы друг друга выручили. Мы как профессионалы покажем яркий поединок. Мы с ним друзья. Прошу фанатов не говорить о религиозных и остальных моментах, когда дело касается нашего боя», — говорил Давлатмуродов на пресс-конференции Bellator в Москве.

Старт поединка прошёл в довольно аккуратной манере. Ещё до начала схватки, многие эксперты отмечали, что Токов тяжело входит в бой и начинает активно сражаться только после пропущенного удара. Так произошло и на этот раз. Первым попаданием отметился Шараф, после чего Токов встрепенулся и ответил серией в голову. На протяжении минуты бойцы работали в клинче, где Давлатмуродов прижимал Анатолия к сетке.

Следом Токов исполнил подсечку и занёс себе в актив тейкдаун, однако правый глаз бойца заметно пострадал. Его лицо было залито кровью, что сильно мешало Токову продолжать вести бой. Несколько раз Анатолий потрогал свой глаз, пытаясь убрать кровь с лица. Далее он поймал Шарафа в захват и пытался гильотиной задушить соперника. Давлатмуродов выстоял, и бойцы ушли на перерыв.

Во втором раунде бойцы снова отработали минуту в стойке. Наконец, Анатолий взорвался, попал с правой, но провалился и едва не пропустил в ответ. Соперники обменивались короткими тычками. В захвате завязались Анатолий и Шараф, а в партере инициатива переходила то к одному, то к другому бойцу. Пара жёстких локтей от Давлатмуродова, но Анатолий закончил раунд в активной фазе.

В заключительном раунде за минуту до финиша Токов исполнил шикарный амплитудный бросок. Шараф же сумел подняться и совершил ответный бросок. Невероятно! Абсолютно равный бой, исход которого пришлось решать судьи. В результате раздельным решением победу отдали Анатолию (29:28, 29:28, 28:29). Итог кажется справедливым – свежее был Толя во второй половине боя. Но Шараф громко заявил о себе – очень красивый бой он показал в дебюте. Респект обоим бойцам за прекрасное сражение, которое не оставило никого равнодушным в зале. 31-летний Токов продлил победную серию до шести боёв в Bellator и продолжил свой путь за поясом, которым владеет легендарный Гегард Мукаси.

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«Всем огромное спасибо за поддержку. Скажем так, я два года не дрался. Это моё возвращение. Этот бой был очень тяжёлый для меня. Я чуть-чуть подзабыл, что это такое. Но я буду с каждым боем добавлять и стану чемпионом этой организации. Спасибо. Может, этот бой не показал, на что я способен. У меня не получилось даже наполовину раскрыться», — сказал Токов после завершения поединка.

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