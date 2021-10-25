UFC 267. От Яна сбежал Стерлинг. Придётся делать больно Сэндхагену. LIVE!

30 октября 2021 года на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт главный турнир осени по смешанным единоборствам UFC 267, и если кто-то с этим готов поспорить, то не россияне, ибо здесь подерутся 10 наших спортсменов. В соглавном событии шоу за пояс временного чемпиона лиги в легчайшем весе подерутся Пётр Ян и Кори Сэндхаген. Кроме того, наследник Хабиба в лёгком весе Ислам Махачев, наконец, получил топ-соперника и сразится с Дэном Хукером. Важнейший бой предстоит и Александру Волкову, который встретится с Марчином Тыбурой. Все подробности шоу UFC 267 — в онлайн-трансляции «Чемпионата».
Где смотреть онлайн-трансляции боев Пётр Ян — Кори Сэндхаген, Махачев — Хукер?
Главные бои турнира UFC 267, в том числе схватка с участием Петра Яна, будет доступна на телеканале РЕН ТВ. Начало трансляции в 22:00. Кроме того, смотреть онлайн-бои UFC 267 можно будет в мобильном приложении промоушена, на канале UFC Fight Pass, а также в онлайн-кинотеатре Wink.
Когда состоится турнир UFC 267
Турнир UFC 267 пройдёт в Абу-Даби 30 октября 2021 года. Впервые за долгое время лига возвращается на «Бойцовский остров». С учётом этого, время трансляции будет очень удобным для российских зрителей.
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