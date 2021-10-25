UFC 267. От Яна сбежал Стерлинг. Придётся делать больно Сэндхагену. LIVE!

Пётр едет за титулом, а Махачев — за наследием Хабиба. Подробности главного турнира года — на «Чемпионате».

30 октября 2021 года на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт главный турнир осени по смешанным единоборствам UFC 267, и если кто-то с этим готов поспорить, то не россияне, ибо здесь подерутся 10 наших спортсменов. В соглавном событии шоу за пояс временного чемпиона лиги в легчайшем весе подерутся Пётр Ян и Кори Сэндхаген. Кроме того, наследник Хабиба в лёгком весе Ислам Махачев, наконец, получил топ-соперника и сразится с Дэном Хукером. Важнейший бой предстоит и Александру Волкову, который встретится с Марчином Тыбурой. Все подробности шоу UFC 267 — в онлайн-трансляции «Чемпионата».