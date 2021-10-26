«Возвращаюсь, чтобы всех размазать». Опять? Жизнь Хамзата не учит?

Чимаев пропустил два удара за три боя. Но на этот раз у него достойный оппонент.

30 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби состоится один из самых долгожданных турниров года — UFC 267. Взгляните только на список имён – Пётр Ян, Ислам Махачев, Александр Волков, Магомед Анкалаев, Зубайра Тухугов. Настоящий чемпионат страны! Также свой поединок проведёт швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев.

27-летний спортсмен прошлым летом буквально с ноги открыл дверь в промоушен, одержав две победы в течение каких-то девяти июльских дней. Третьего поединка своего нового любимчика глава UFC Дана Уайт также ждал недолго, он состоялся в сентябре.

«Кто этот парень Чимаев? Он просто размазал соперника. Второй раз за неделю. Ого», — написал тогда экс-чемпион лиги в двух весовых категориях Даниэль Кормье.

Если в первых двух поединках против Чимаева выходили откровенные ноунеймы, то Джеральд Миршерт – опытный середняк, его рекорд составлял 31-13 к тому моменту. Было любопытно взглянуть, сможет ли американец составить достойную конкуренцию. В поединке с Макки Хамзат выбросил 68 ударов, в то время как он сам оказался нетронутым.

Если взглянуть на статистику Чимаева за всю его недолгую карьеру в профессионалах, а это девять схваток, он никогда не доводил свой бой не то что до судейского решения, а даже до третьего раунда. В поединке с Миршертом и вовсе поставил рекорд, разобравшись с соперником за 17 секунд. Хамзат сразу же забрал территорию, выбросил разведочный фронт-кик, а затем для его соперника всё закончилось. Правый хук в челюсть, и Миршерт оказался на полу. Предполагалось, что он будет самым сложным оппонентом, а оказался самым лёгким.

После боя всё тот же Кормье прогнозировал чемпионский титул для шведа в 2021 году, а затем и второй. Но всё идеально не бывает. Сказалась пандемия коронавируса. Хамзаев должен был встретиться с топовым полусредневесом Леоном Эдвардсом, но их схватка срывалась целых три раза. Сам Хамзат тяжело перенёс болезнь, из-за чего даже выступил с сенсационным обращением о завершении карьеры.

«Он не мог тренироваться. Его друзья позвонили мне и сказали, что Хамзат даже не может разговаривать, у него очень высокая температура, сильная головная и мышечная боль. Его увезли в госпиталь. Хамзат звонил мне из больницы и говорил, что думал, что умрет. Ему было очень плохо», — говорил о состоянии Хамзата его менеджер Мажди Шаммас.

Дана Уайт пояснил, что Чимаев не до конца восстановился после болезни и в таком состоянии тренировался. В итоге всё устаканилось, и через три недели последовало объявление о возобновлении карьеры.

«Сюрприз, сюрприз. Возвращаюсь, чтобы всех размазать», — так написал Чимаев тогда в своем «инстаграме».

Год выдался для Хамзата сложным. Болезнь, отсутствие боёв, длинный язык, приводящий к конфликтам (он уже выиграл все пояса UFC в «Твиттере», по словам Яна Блаховича). Чего только стоит ситуация с Хабибом Нурмагомедовым. Также он распыляет свои силы – в ноябре проведёт схватку по вольной борьбе с соотечественником Джеком Херманссоном, выступающим в UFC.

Если говорить о ближайшем поединке, то Хамзат проведёт его против китайца Ли Джинлианга, занимающего 11-е место в рейтинге полусреднего веса (18 побед и 6 поражений в ММА). Сам Чимаев сейчас не входит в топ-15, но точно туда вернётся в случае победного результата.

«Я привык быть андердогом. Нужно лишь верить в свою команду, верить в семью, друзей и хранить веру в самого себя. В конце концов, за нас разговаривают наши кулаки.

Не думаю, что наш бой дойдет до решения судей. Я верю, что выйду из октагона победителем. У меня есть все для этого», — поделился Ли ожиданиями от поединка.

За три боя в UFC по Чимаеву попали всего лишь два раза. Получится у 33-летнего Ли лучше, чем у других оппонентов Хамзата? У шведа есть своя мотивация, но китайца ни разу в карьере не отправляли в нокаут. Пожалуй, это самый сложный соперник для чеченца в UFC. Но с чем точно Ли испытывает проблемы, так это с борьбой. Нил Мэгни валял его всю схватку в прошлом году, которая завершилась поражением Джинлианга единогласным решением судей. А швед как раз профильный борец. Получится ли возвращение Чимаева триумфальным?