«Хабиб просто так ничего не закидывает». Тухугов объяснил мотив шутки Нурмагомедова

Всего несколько дней остаётся до турнира по смешанным единоборствам UFC 267. Для России он станет знаковым, так как на нём выступят сразу десять наших спортсменов. В октагон в том числе выйдет и Зубайра Тухугов. Его соперником станет Рикардо Рамос. В преддверии схватки пообщались с Зубайрой не только о предстоящем поединке и сопернике, но также обсудили шутку Хабиба Нурмагомедова, вспомнили об Артёме Лобове и выяснили, с кем Тухугов никогда не согласится подраться.

— Зубайра, как самочувствие? Как колено? По ощущениям в ходе тренировочного лагеря удалось нагрузить себя на 100%?

— Колено оперировали в марте. Три месяца я осторожничал. А дальше тренировался уже в полную силу. Всё в порядке. На сборах получилось выложиться.

— Хабиб Нурмагомедов в одном из интервью говорил, что хотел бы, чтобы ты не спешил с возвращением и прогнозировал твой поединок на декабрь. Не было споров по поводу сроков возвращения?

— Когда я уже смог тренироваться через три месяца, он согласился, чтобы я дрался в Абу-Даби. Сначала он хотел, чтобы я выступил в декабре, но, когда всё пошло нормально, он дал согласие, и мы приняли бой.

— Как в целом прошёл лагерь и как уходит вес? В предыдущий раз у тебя были проблемы с весогонкой.

— Да, в прошлый раз были проблемы. Из-за карантина. Не смогли сами себе приготовить еду нужную. Не смог сделать вес поэтому. На этот раз к весогонке подошёл более профессионально. Я уверен, что сделаю вес.

— По поводу предыдущего поединка. Что пошло не так? Ты выигрывал бой, что случилось в конце? Ты был уверен в победе и хотел не рисковать в концовке или просто не хватило сил?

— Я был в хорошей форме, был готов. Был уверен, что выиграл первые два раунда. В третьем раунде хотел побороться, но как-то силы ушли. Думал, может проиграю третий раунд, но первые два выиграл. Основная причина, что в шесть утра у меня был бой. Я пошёл в 9 вечера поспать, должен был проснуться в три часа утра. С девяти до трёх я не мог уснуть. Получилось, что я почти не спал. В итоге я чуть не засыпал. Это очень сильно влияет перед боем, нет энергии. В утро перед боем я почти не спал. Даже на минуту не уснул и вышел драться. Это очень повлияло. Ничего не восстанавливает так, как сон.

— В тренировочном лагере традиционно было множество членов вашей команды. С кем чаще всего работал ты?

— Гаджи Рабаданов, Темиров. С Усманом Нурмагомедовым в этот раз не получилось поработать. Но мы часто с ним тренируемся. Борцовские навыки Усмана? Я с ним в спаррингах всегда нервничаю. У него необычная техника, очень хорошо защищается от борьбы. У него хорошая тактика, на спаррингах хорошо себя чувствует, уверенно.

— Али Абдель-Азиз и Хавьер Мендес утверждают, что Усман талантливее Хабиба, согласен с этим?

— Ну в чём? Если взять ударную технику, в стойке он лучше. Но в общем, как боец, Хабиб другого уровня боец. Хабиб лучше любого бойца из нашей команды. Но в стойке Усман интересный.

— Что скажешь о своем ближайшем поединке, что знаешь о сопернике?

— Смотрел его поединки, он неплохой боец. Он хорошо выбрасывает руки, ноги. Высокий, неплохо борется. С ним надо драться, не баловаться, а просто драться.

— Что вообще скажешь о своем дивизионе? Волкановски сейчас третий номер паунд-фо-паунд, не кажется, что он слишком переоценён?

— Честно, на это даже не смотрю. Не думал о рейтингах. Он пару раз защитил титул, победил топ-соперников. Почему нет? Кто ещё тогда? Усман. Адесанья недавно проиграл. Волкановски заслуживает третье место.

— Ещё немного о полулёгком весе. После того как карьера Забита Магомедшарипова зависла, ты и Мовсар Евлоев – последние надежды России в полулёгком дивизионе. Как оцениваешь ваши шансы на то, чтобы оказаться в топе, и будешь ли готов встретиться с Евлоевым, если в UFC предложат, или будешь до последнего отказываться?

— С Мовсаром я никогда не буду драться, я уже не раз говорил. В этом нет смысла, он наш человек, он вайнах. Сейчас он в топ-15, у него больше шансов получить большой поединок. Буду болеть за него, молиться за него. Мы все свои. Главное, чтобы он дошёл до топ-5 и подрался за пояс.

— Давай немного о нашумевших событиях вокруг инцидента в метро. Ты наверняка знаешь, что очень громко обсуждалась шутка Хабиба в адрес Конора. Как ты воспринял эту шутку?

— Хабиб ничего просто так не закидывает. Каждый шаг он делает обдуманно, всё делает со смыслом. У меня была подготовка, я особо не интересовался всем этим. Но он просто так ничего не делает. Если кто-то думает, что он сделал что-то неправильно…. Если спросить у него, то он даст чёткий ответ. Кто хочет его понять, тот поймёт. Кто не захочет, тот не станет это делать. Всем не угодишь. Я Хабиба всегда поддержу. Он плохие вещи не сделает, и он специально никого задевать не будет.

— Наверняка слышал эмоциональный спич Хабиба, согласен с ним?

— Хабиб ответил чётко и ясно. Есть факты. Есть другие люди, которые поступают хуже, мы их даже не знаем. Как недавно было в Татарстане. Никто не называет нации. Говорят, только если что-то сделал дагестанец, чеченец, ингуш.

— К слову, вспомнил о Коноре, ты в курсе о новом скандале с его участием? Итальянский диджей заявил, что Макгрегор ударил его ни за что. Ты считаешь, что такое возможно или это желание итальянца хайпануть на Коноре?

— Честно, я ничего не слышал об этой ситуации, потому мне сложно ответить на этот вопрос.

— Ещё о Коноре, точнее о его команде. Ваш конфликт с Лобовым так и останется неразрешённым? Артём завершил карьеру, если бы ты его вызвал на бой, как думаешь, он бы согласился?

— Это надо у него спросить. Мне не хочется с ним драться. У меня уже другие цели и желания. Я его никогда не считал бойцом. Не хочу его обсуждать.

— Зубайра, под конец интервью давай небольшой блиц. Что ты готовишь лучше всего?

— Не умею готовить.

— В чём сила?

— В религии. Ислам.

— В чём счастье?

— Может, в деньгах? (смеётся. – Прим. «Чемпионата») На самом деле, если семья здорова, то это счастье.

— Если бы ты попал на необитаемый остров, кого из своих ближайших друзей ты бы взял с собой?

— Друзей? Я бы взял родителей.

— Кто победит — Хабиб или Ислам?

— Сейчас уже Ислам. Ислам на пике, Хабиб уже не в деле. Хабиб меня удивляет, он ещё тренируется. Но Ислам в хорошей форме.