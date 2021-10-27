Тренировка — роддом — тренировка. Волков прошёл через необычный тренировочный лагерь

30 октября Александр Волков выступит на турнире UFC 267 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, где постарается реабилитироваться за поражение в минувшем поединке с Сирилем Ганом. Противостоять Драго будет опасный поляк Марчин Тыбура. В преддверии очередной схватки нам удалось пообщаться с Александром Волковым. Боец рассказал о пополнении в семействе, разобрал поражение от Сириля Гана, а также прокомментировал непрекращающуюся критику от хейтеров.

— Александр, незадолго до отъезда в Абу-Даби у тебя случилось пополнение в семействе. Я тебя поздравляю. Здоровья маме и малышу, как говорится в таких случаях! Для любого родителя такое событие всегда немного стрессовое и волнительное. Влияло ли это как-то на подготовку к бою? Быть может, наоборот, всё это придавало вдохновения?

— Спасибо за поздравления! Да, это влияло на меня. Дело в том, что мы ожидали ребёнка немного позже. Он должен был родиться уже после боя. Рассчитывал, что вернусь и тогда уже будут роды. Но получилось как получилось. Я присутствовал на родах. Утром потренировался, съездил в роддом, а вечером снова поехал на тренировку. Потому тренировки я не пропускал, всё сделал в полном объёме. Физически все эти события на меня не повлияли, но морально у меня больше мотивации. Я очень рад. Думаю, что теперь я, наоборот, буду более спокойным и всё будет хорошо.

— Как вообще проходил тренировочный лагерь. Чему уделялось больше времени на этот раз?

— Я понимаю, что основной стиль Тыбуры – борьба. Он будет пытаться перевести в партер, забрать контроль сзади. Потому уделял этому много времени, работал над борьбой. То есть старался максимально разобрать сильные и слабые стороны Марчина. В целом лагерь прошёл хорошо. Отработали три месяца. Конечно, были некоторые подъёмы и спады. Но сейчас я набрал хорошую форму и чувствую, что силы есть.

— Что скажешь о Тыбуре в целом? Есть мнение, что тяжеловесы раскрываются поздно. Вот Марчину 35 и он идёт уже на серии из четырёх побед. Как думаешь, есть ли у него шанс пробиться в топ-5? Или он крепкий середняк?

— На самом деле все, кто находится в топ-10 или топ-15, конкурентоспособные ребята. Я говорил это давно. Каждый способен показать хорошие поединки. Марчин отличается даже не техническими данными, а своим характером. То есть у него очень много боёв, в которых он проигрывал первый раунд, пропускал удары, но потом он прибавлял, переламывал ход встречи и забирал инициативу. Марчин имеет хороший бойцовский характер. Так что нужно будет работать сконцентрированно до самого конца. Нужно быть готовым к тому, что он не сломается. Это качество — определяющее в его поединках.

— В одном карде с тобой выступит ещё девять россиян. Но многие ждут титульного боя Петра Яна. Как считаешь, он справится с Кори Сэндхагеном и как могла сказаться смена соперника за месяц до турнира?

— Честно сказать, я его соперника не знаю. Я плохо знаю этот дивизион. Сэндхаген… Если увижу его в коридоре, наверное, даже не узнаю. Так что на этот вопрос ответить сложно. Но, естественно, я вижу, в каком настрое пребывает Ян, насколько он морально силён и мотивирован. Потому думаю, он должен справиться с соперником, независимо от того, кто будет перед ним.

— Александр, ты наверняка знаешь, что после предыдущего поединка тебя много критиковали как болельщики, так и СМИ. Как это на тебя влияет, не сильно раздражает?

— Я к этому привык, с критикой я сталкиваюсь с самого начала карьеры. Люди, которые критикуют меня сейчас, они пропустили не то что большую часть моей карьеры, а наибольшую часть моей карьеры. У меня были разные этапы, и удачи, и неудачи. Потому я стараюсь на это не ориентироваться. Многие пишут: «Когда ты уже будешь побеждать?». Извините, побеждаю я очень много, гораздо чаще, чем проигрываю. Есть такая тенденция у людей, что они судят лишь по последнему поединку. Но боец за собой несёт целую историю, целую карьеру. У всех бывают удачные и неудачные дни. Случается всякое. Я должен быть стрессоустойчив к таким комментариям. Мне остаётся делать своё дело и драться, а критикам остаётся писать комментарии.

— Как относишься к частым разговорам о том, что Александру Волкову нужно поменять свой тренировочный лагерь? Об этом в своё время говорил Абдулманап Нурмагомедов, и теперь это не перестаёт повторять Олег Тактаров.

— Я с этим не согласен. Считаю, что менять не надо, что у меня всё хорошо. Та команда, которая у меня сегодня есть, я с ней очень много выиграл. Вижу, что мне ещё есть чего с ними добиваться. Некоторые недочёты, некоторые неудачи я вижу не в своей команде, а в самом себе. Понимаю, что от меня тоже очень многое зависит, не только от тех, кто рядом со мной.

В этом плане, конечно, я считаю иначе. Плюс та команда, которая рядом со мной, она же не появилась у меня внезапно. Это команда, которая была сформирована в том числе мной. Это люди, которые присоединялись к нам долгое время. С течением времени я обрастал новыми тренерами, контактами, спарринг-партнёрами. У нас группа людей, мы можем доверять друг другу и не только в тренировочном плане, но и в личных делах, в личных вопросах. Мы намного больше, чем команда. Любой из тренеров всегда за изменение тренировочного плана. Если нужны поездки в другие залы или работа с иными тренерами, они только за. Мы постоянно ищем новые возможности потренироваться. Стараемся приглашать специалистов в Россию, если это необходимо. Тренируюсь также в других залах, если выезжаю за рубеж. Может, это не так ярко освещается. Именно для этого я завёл канал на YouTube. После просмотра этих видео люди немного иначе будут оценивать. На самом деле у меня не один тренер, около шести тренеров. Плюс появляются периодически специалисты, которые появляются и уходят. То есть бывают временные и бывают те, кто всегда внутри.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Исчерпывающий ответ. Говоря о предыдущей схватке, что случилось в бою с Ганом и что не получилось?

— Конечно, было ощущение, что оппонент достаточно сильный. У меня было ощущение, что всё получится. Первый раунд был хороший. Я был удивлён, что судьи дали такой счёт. Потому что первый раунд я совершенно точно забрал. В какой-то момент, возможно, это меня и расслабило. Я вышел очень сконцентрированным. У меня всё стало получаться, но в какой-то момент боя я решил немного изменить план, даже не сам план, а стратегию. В ходе поединка мне казалось, что она приносит плоды. Конечно, понимал, что некоторые раунды я проиграл. Но было ощущение, что в целом я побеждаю.

Я пересматривал бой. Не говорю, что победил. Пересмотрев картину, понимаю, что проиграл. Но не с таким счётом. У меня были удачные моменты. Понимаю, что мне не хватило концентрации, которая у меня была в первом раунде. Я был супернастроен. Когда стало всё получаться, я немного потерял концентрацию и начал работать не так, как планировал. Вот так всё и произошло.

— Как считаешь, Ган сможет победить Нганну?

— Наверное, тут 50 на 50. Скажем так, Нганну на самом деле очень уверенно выходит и побеждает оппонентов. Если у него получается разогнаться и попадать по оппоненту, то его сопернику уже некуда деться. Но Ган очень неплохо уходит от атак, то есть его сложно поймать, попасть по нему. В этом плане можно сказать, что они оба ударники, но с противоположной ударной техникой. В плюс Гану то, что его тренировал тот же специалист, что работал с Нганну. Так что это интересная история. С удовольствием посмотрю эту схватку.

— Александр, хотел спросить про рейтинги. Ты сейчас занимаешь пятое место в рейтинге. Из тех, кто стоит выше, чемпион, а также три бойца, с которыми ты уже дрался. Есть понимание, с кем ты можешь встретиться в случае победы над Тыбурой? Вот Саша Романов предположил, что тебе в соперники могут дать Миочича. А у тебя есть предпочтения?

— Мне сейчас хочется хорошо провести бой. Я провёл много поединков подряд в течение последних двух лет. Мне хочется хорошо выступить, победить и, возможно, немного передохнуть. Не хочу заглядывать за спину сопернику. Я не говорю, что уйду на полгода, но месяц хочется побыть с семьёй. Думаю, что до конца года не стану думать о том, с кем могу подраться. За это время многое может поменяться. В целом сейчас настроен только на Тыбуру.

Что будет дальше и в том числе какие предложения будут от UFC. Если будет предложение, от которого не смогу отказаться, то есть если мне дадут претендентский бой, то будет круто, я выскочу. Но посмотрим. Сейчас главное ярко и удачно пройти поединок.

— Александр, в минувшие выходные в России прошёл поединок Фёдора Емельяненко, как тебе его выступление?

— Отличный бой. Фёдор очень впечатлил. Мне кажется, за последние несколько лет он был в наилучшей форме. Соперник был молодой и сильный, я дрался когда-то с Джонсоном. Но Фёдор разобрал Тимоти, разобрал все нюансы, сыграл на них. Очень классный бой, я порадовался. Такого Фёдора мы и привыкли видеть. Надеюсь, если он вернётся, именно такие поединки он и будет показывать.

— А как считаешь, стоит в таком возрасте продолжать?

— Это решать только ему. Если он от этого кайфует, его поддерживает семья, если есть моральные и физические силы, то почему бы и нет. Все мы будем только рады.