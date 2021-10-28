Фронт-кик в солнышко. Удар Волкова заставил соперника кричать от боли

30 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFС 267. В его карде выступит множество россиян. Одной из самых долгожданных будет схватка Александра Волкова с Марчином Тыбурой. Драго необходимо будет реабилитироваться за поражение, так что поединок для него крайне важен. Интересно, что практически ровно год назад Волков уже выступал на «Бойцовском острове». Тогда он подрался в одном карде с Хабибом Нурмагомедовым.

На тот момент Драго шёл на седьмом месте в рейтинге тяжёлого веса, на котором он остался после поражения от Кёртиса Блейдса. Харрис на поединок выходил после поражения от Алистара Оверима, но до той осечки победил три раза кряду, так что нашего бойца ждала опасная проверка в лице бойца, у которого все 13 побед одержаны нокаутом.

Но Волков оказался технически оснащён лучше, чем американец, что бросалось в глаза с первых минут боя. Однако поначалу Харрис огрызался сериями ответных ударов, которые несли в себе немалую угрозу. После активной перестрелки на первой минуте бойцы на время утихомирились и занимались поиском оптимальной для себя дистанции. Первым, кто смог поймать её, был Волков.

Большинство ударов Саши достигали цели, в то время как Харрис отбивался вторым номером, иногда выбрасывая свои динамитные ответные удары. Но двухметрового россиянина уже было не остановить, как и наращиваемое преимущество. В конце раунда у Волкова прошла двойка, от которой американца повело, и Драго принялся добивать поплывшего оппонента. Однако Уолт не только выдержал град ударов, но и смог отбиться, несколько раз точно попав в нашего бойца. Тем не менее первая пятиминутка осталась за нашим бойцом, у которого было почти в два раза больше попаданий при практически равном количестве выброшенных ударов.

Во втором раунде Харрис пытался застать врасплох Волкова ударами с ложным проходом в ноги, а затем предпринял попытку перевести бой в партер. Обе задумки были хороши по логике, однако оказались безуспешны в исполнении, они никак не повлияли на ход поединка: Волков работал с дальней дистанции, а Харрис — иногда разрывал её короткими атаками.

Но этот сценарий прервала разящая атака москвича. В одном из эпизодов Драго выбросил эффектный фронт-кик, который прилетел точно в солнечное сплетение американца. Этот удар заставил Харриса закричать и согнуться, Александр же не стал медлить, закончив бой добиванием, на которое Уолт не мог отреагировать чисто физически. Бедняга американец ещё долго не мог подняться и в прямом смысле корчился от боли на канвасе. Так Александр Волков одержал очень важную и яркую победу, которая принесла ему очередную возможность вернуться в титульную гонку. Затем была эффектная победа над Оверимом, а после и претендентский поединок.

Но, к сожалению, Сириль Ган Волкову оказался не по зубам, в результате чего Александр де-факто упустил возможность подраться за временный титул. Бой с Тыбурой на главном турнире года на «Бойцовском острове» может в очередной раз перезапустить карьеру россиянина в UFC. Стоит отметить, что Марчин Тыбура в июне этого года нокаутировал того же Уолта Харриса, но сделал это быстрее Волкова — в первом раунде. Поэтому ставки высоки как никогда.