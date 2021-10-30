UFC 267. С Яном на «Бойцовском острове» вся академия РМК. Петруха, газуй! LIVE

Чимаева заподозрили в жульничестве на взвешивании

Церемония взвешивания не обошлась без интриг и заметных событий. Во-первых, легковес Дамир Исмагулов не уложился в лимит категории и потерял сознание. В результате схватка с Магомедом Мустафаевым была отменена.

Во-вторых, пересуды вызвало взвешивание Хамзата Чимаева. Борз с первого раза не уложился в лимит весовой категории. Во-второй раз его заподозрили в старом трюке с опиранием на полотенце. Во всяком случае, весы «вели» себя необычно. В любом случае, поймать Хамзата на жульничестве не удалось, но такие подозрения появились.