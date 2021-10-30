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Бой Пётр Ян — Стерлинг, прямая трансляция UFC 267, Махачев — Хукер, Блахович — Тейшейра. Онлайн 30 октября 2021

UFC 267. С Яном на «Бойцовском острове» вся академия РМК. Петруха, газуй! LIVE
Микаил Гусейнов
Пётр Ян и Кори Сэндхаген
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В Абу-Даби уже отменили один бой с участием россиянина, а Чимаева подозревают в жульничестве. Все подробности UFC 267 — на «Чемпионате».

30 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 267. Это будет самое российское шоу года в крупнейшей лиге мира. В его карде выступят 10 россиян, а также чеченец со шведским паспортом Хамзат Чимаев. Соглавным боем вечера станет титульная схватка между Петром Яном и Кори Сэндхагеном. На кону противостояния будет стоять пояс временного чемпиона в легчайшем весе. Перед Яном в октагоне выступит многообещающий легковес Ислам Махачев, которому предстоит битва с Дэном Хукером. Кроме того, российские болельщики с нетерпением ждут боёв Александра Волкова, Зубайры Тухугова и других. Все подробности шоу UFC 267 — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

UFC 267. Полный кард турнира Где смотреть онлайн-трансляции боев Пётр Ян — Кори Сэндхаген, Махачев — Хукер? Когда состоится турнир UFC 267
10:36 Микаил Гусейнов

На церемонии битвы взглядов тоже было весьма занятно. Хамзат Чимаев со своим соперником устроили некое подобие потасовки. Хотя оба при этом улыбались и скорее просто накачивали зал эмоциями.

10:32 Микаил Гусейнов

Чимаева заподозрили в жульничестве на взвешивании

Церемония взвешивания не обошлась без интриг и заметных событий. Во-первых, легковес Дамир Исмагулов не уложился в лимит категории и потерял сознание. В результате схватка с Магомедом Мустафаевым была отменена.

Во-вторых, пересуды вызвало взвешивание Хамзата Чимаева. Борз с первого раза не уложился в лимит весовой категории. Во-второй раз его заподозрили в старом трюке с опиранием на полотенце. Во всяком случае, весы «вели» себя необычно. В любом случае, поймать Хамзата на жульничестве не удалось, но такие подозрения появились.

10:26 Микаил Гусейнов

UFC 267. Полный кард турнира

Изначально ожидалось, что в карде шоу состоится 15 поединков с участием 10 россиян. Но после церемонии взвешивания ряды российских рядов поредели. Казахстанец Дамир Исмагулов не сумел сделать вес и потерял сознание, в результате его схватка с Магомедом Мустафаевым отменена. Полный кард шоу представлен ниже.

Основной кард:

  • Ян Блахович — Гловер Тейшейра — бой за титул в полутяжёлом весе
  • Пётр Ян — Кори Сэндхаген — бой за титул временного чемпиона в легчайшем весе
  • Ислам Махачев — Дэн Хукер
  • Александр Волков — Марчин Тыбура
  • Хамзат Чимаев — Ли Цзянлянь
  • Магомед Анкалаев — Волкан Оздемир

Предварительный кард:

  • Аманда Рибас — Вирна Жандироба
  • Рикардо Рамос — Зубайра Тухугов
  • Альберт Дураев — Роман Копылов
  • Михал Олексейчук — Шамиль Гамзатов
  • Макван Амирхани — Лерон Мерфи
  • Ху Яозонг — Андре Петроски
  • Элизеу Залески дос Сантос — Бенуа Сен-Дени
  • Тагир Уланбеков — Алан Насименто.
10:21 Микаил Гусейнов

В Абу-Даби приехала большая группа поддержки Академии РМК

Основатель компании РМК Игорь Алтушкин организовал поездку в Абу-Даби для бойцов клуба «Архангел Михаил». По факту, такой поддержки на выездном турнире не было ещё ни у кого. Екатеринбуржцы сумели перекричать на церемонии взвешивания даже поклонников команды Хабиба Нурмагомедова. В этот раз Пётр будет чувствовать себя в Абу-Даби как дома! Главный девиз большой группы поддержки Яна — «Петруха, газуй!»

10:19 Микаил Гусейнов

Где смотреть онлайн-трансляции боев Пётр Ян — Кори Сэндхаген, Махачев — Хукер?

Главные бои турнира UFC 267, в том числе схватка с участием Петра Яна, будет доступна на телеканале РЕН ТВ. Начало трансляции в 22:00. Ян выйдет в октагон около 23:00. Кроме того, смотреть онлайн-бои UFC 267 можно будет в мобильном приложении промоушена, на канале UFC Fight Pass, а также в онлайн-кинотеатре Wink.

10:18 Микаил Гусейнов

Когда состоится турнир UFC 267

Турнир UFC 267 состоится сегодня, 30 октября. Начало предварительного карда ожидается около 18:00. Главные поединки завершатся чуть позже 00:00. Так что время для просмотра турнира UFC в этот раз достаточно удобное.

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