Драго на классе разбил соперника. Волков возвращается в титульную гонку?

30 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся мегатурнир UFC, на котором пройдут сразу несколько важных боёв с участием россиян. В одном из них в октагон выйдет тяжеловес Александр Волков, занимающий пятое место в своей весовой категории. Его соперником стал поляк Марчин Тыбура – восьмой номер рейтинга.

Если посмотреть на карьерный путь 33-летнего Волкова, то можно заметить, что он не прыгает выше головы, по крайней мере в UFC. Побеждает тех, кого должен (Алистар Оверим, Грег Харди, Уолт Харрис), проигрывает тем, кому незазорно это сделать (Деррику Льюису, хотя был близок к победе, Кёртису Блейдсу, Сирилу Гану). Тыбуру нельзя назвать топом, потому справедливо было ждать победы от Александра.

Поляк дебютировал в UFC ещё в 2016 году, но дела у него особо не задавались – 4 победы и 5 поражений. Но с 2020 года 35-летний Тыбура сносит всех, кто появляется на его пути. И если Спивака, Гришина и Ротуэлла он победил единогласным решением судей, то вот Харди и Харриса удалось даже нокаутировать. То же самое Тыбур хочет проделать и с Волковым, который на взвешивании оказался тяжелее более чем на 6 кг.

«Полагаю, что поединок с Волковым закончу во втором раунде. Возможно, это будет болевой приём. Работаю над собой, стараюсь использовать любую возможность, чтобы финишировать соперника. После победы над Волковым надеюсь провести ещё один крупный бой, после чего рассчитываю получить шанс на титул», — цитирует Тыбуру BJ Penn.

Борьба – если не единственный, то главный козырь поляка. Впрочем, с момента поражения от Кёртиса Блейдса Драго прокачал этот компонент, да и вообще он добавил мощи. В среднем за встречу Марчин проводит 1,67 тейкдауна, эффективность защиты Александра от них составляет 70%. Александр, в свою очередь, заметно сильнее в стойке, останется только увернуться от клинчей и переводов в партер.

Волков вышел в октагон на драйве и с улыбкой. Бойцы начали поединок без разведки и провели пару разменов, в которых россиянин всё же выглядел предпочтительнее. Через две минуты после старта схватки Тыбура попробовал перевести россиянина в партер, но он показал, что не зря набрал мышечную массу. Александр образцово защищался от тейкдаунов. Драго даже проявил себя в партере, выполнив пару ударов локтями, когда находился сверху. Первая пятиминутка очевидно за россиянином.

А вот второй раунд болельщики и специалисты отдали в основном поляку, который перебил россиянина – 23-22. Волков начал вторую пятиминутку в прежнем темпе (успешные джеб и правый прямой), но концовку отрезка отдал, немало пропустив. Александр потерял инициативу, сосредоточившись на контратаках. Всё должен был решить третий раунд, в котором и сказалась разница в классе.

Заключительная пятиминутка стартовала с обмена хай-киками, а Волков снова действовал вторым номером. Не придумав ничего в стойке, профильный джитсер Тыбура прижал россиянина к сетке, но не смог повалить своего массивного оппонента. Александр выбрался и создал проблем сопернику правым боковым. Активизировавшийся Волков стал раз за разом разбивать защиту Марчина, который практически в эти секунды не помышлял о наступлении. 29-14 – статистика значимых попаданий в третьем раунде. Победа Драго единогласным решением судей, который не стал рисковать и искать нокаута.

Возможно, победа Волкова не стала такой яркой, как все ожидали, но приятно было видеть, что он работает над собой. Тыбура пытался провести порядка 15 тейкдаунов, ни один не увенчался успехом. Именно над этим элементом Драго работал в лагере. Свёл на нет преимущество соперника, а в стойке он был всегда хорош. Такой Александр точно бы разобрался с Блейдсом. Возможно, с ним будет реванш, или Льюисом. Не стоит забывать ещё и о Жаризиньо Розенструйке. Волков, вероятно, возвращается в титульную гонку.

В самое ближайшее время Александр не собирается выходить в октагон. Незадолго до боя у него родился второй сын.

«Я не говорю, что уйду на полгода, но месяц хочется побыть с семьёй. Думаю, что до конца года не стану думать о том, с кем могу подраться



Если будет предложение, от которого не смогу отказаться, то есть если мне дадут претендентский бой, то будет круто, я выскочу. Но посмотрим», — говорил ранее Волков в интервью «Чемпионату».