Ян снова чемпион! Страшный сон Стерлинга сбылся

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) завершился соглавный поединок масштабного турнира по смешанным единоборствам UFC 267. В нём схлестнулись бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян и Кори Сэндхаген.

Для сибиряка это был первый бой с марта 2021 года. Напомним, тогда он, впервые защищая титул, встретился с Алджэмейном Стерлингом. Пётр уверенно забирал победу, но в четвёртом раунде нанёс запрещённый удар, в результате чего получил дисквалификацию, а пояс достался Стерлингу. История всем хорошо известна. Ожидалось, что Ян получит незамедлительный реванш. Но Алджо тянул, залечивал травмы, а в сентябре снялся с октябрьского турнира в Абу-Даби.

Матчмейкерам пришлось срочно искать замену для Петра Яна. Первым вариантом стал Роб Фонт, но тот отказался от схватки, так как имел дефицит времени в подготовке. А вот Кори Сэндхаген не стал отвергать шанс подраться за титул. Да, бой с участием Яна сохранил статус титульного, только теперь на кону был временный пояс.

Сэндхаген выходил на него после поражения в близком бою с Ти Джеем Диллашоу. Так что в некоторой степени это было уникальное противостояние. Два бойца, проигравшие предыдущие бои, дрались за звание чемпиона.

Ян перед дуэлью излучал традиционную для себя уверенность и утверждал, что справится с оппонентом. Настроения Петру придавала и огромная группа поддержки. Основатель РМК Игорь Алтушкин отправил в Абу-Даби чартерный рейс, на борту которого были не только бойцы и функционеры клуба «Архангел Михаил», но и главные вдохновители Петра – супруга и дети. Потому мотивация у сибиряка, невзирая на срыв реванша со Стерлингом, была огромной.

Но даже при такой группе поддержки сибиряк не терял головы и не бросался с открытым забралом на соперника. Как это часто бывает в боях Яна, первые раунды он изучал соперника и высматривал его слабые стороны. Так, первая пятиминутка прошла в перестрелке лоу-киками, в которых Кори был очень неплох. Во второй пятиминутке бойцы всё чаще стали пускать в дело руки. Ян активничал, но американец пытался отвечать почти на каждую атаку оппонента. В конце раунда он даже попробовал выбросить свой фирменный удар коленом. В целом первые два раунда можно было отдать как одному, так и другому. Так что за сибиряка становилось тревожно.

В первой половине третьего раунда всё было так же близко, но ближе к концовке отрезка класс Петра и просто его лучшая выносливость стали сказываться. В одном из эпизодов он уронил противника на канвас эффектным ударом с разворота. Тут же Ян попробовал закончить всё на канвасе, но отличный джитсер Сэндхаген навязал ему борьбу.

По всей видимости, этот эпизод стал ключевым в схватке. Начиная с четвёртого раунда, Ян уже просто разбирал соперника на запчасти. Пётр часто менял стойки и классно пробивал классические двойки, которые почти неизменно шли в «кассу». В середине раунда Кори предпринял отчаянную попытку переломить ход схватки. Ему даже удался тейкдаун, но Пётр быстро встал и снова продолжил разбивать уже почти сломленного противника.

В финальном отрезке Сэндхаген по большей части бегал от Яна и работал вялыми одиночными джебами. Пётр же продолжал оказывать давление, а в концовке и вовсе едва не нокаутировал американца хай-киком, но для того всё обошлось. С сиреной Ян мог праздновать победу. Это понимали и в углу Кори, где было тихо и грустно.

Вердикт судей был справедлив – трижды по 49:46. Таким образом, Ян снова стал чемпионом лиги в легчайшем весе, пусть и временным. Кори Сэндхаген сражался достойно, но бой показал, что Ян объективно король дивизиона и находится на другом уровне.

Что же, можно констатировать, что страшный сон Алджэмейна Стерлинга сбылся. Избежать реванша с Яном не удастся. Пётр стал обладателем временного титула, так что Алджо придётся драться именно с ним. Что же, будем ждать этой схватки. А пока поздравляем Петра с блестящей победой!