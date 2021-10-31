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Ислам Махачев болевым приёмом победил Дэна Хукера на турнире UFC 267, видео

Шикарная кимура от Махачева. Друг Хабиба преподал новозеландцу урок дзюдо. Видео
Микаил Гусейнов
Шикарная кимура от Махачева
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За полученный опыт Хукеру ещё и доплатили

Что же, вот и закончился столь долгожданный турнир по смешанным единоборствам UFC 267. В его ходе произошло столько всего интересного для российского болельщика, что переварить всё сразу почти невозможно. Так что отдельные моменты, для лучшего понимания и осознания, нужно переживать снова и снова.

Так, собирая картинку шоу воедино, обращаешь внимание на то, что все члены команды Хабиба Нурмагомедова победили. Но если успехи Тагира Уланбекова и Зубайры Тухугова получились несколько нервными, то главная надежда команды Орла в лице Ислама Махачева не подвела. Напомним, бой с участием Ислама был третьим по значимости во всём карде. Ему противостоял опытнейший Дэн Хукер, который в прошлом бился не с одним топ-соперником, так что сейчас Махачева ждала большая проверка.

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Да, был нюанс. Хукер согласился на поединок на коротком уведомлении, за что получил дополнительную оплату. Но, как бы то ни было, у Дэна был почти месяц на подготовку, так что умалять заслуги Ислама мы не будем.

Вместо этого остановимся на его победе. А она получилась воистину блестящей. На турнире было проведено 14 поединков, но никто не победил так, как это сделал Махачев. Россиянину удалось провести достаточно сложный с технической точки зрения болевой приём – кимуру. Один из излюбленных приёмов базовых дзюдоистов в UFC применяется всё реже. Но Ислам им всё-таки побаловал настоящих ценителей. Проведя тейкдаун на старте раунда, Махачев умело раскачивал оборону Хукера в партере. Найдя в ней прорехи, россиянин вышел на финальную стадию манёвра, попутно выслушивая советы своего ближайшего друга Хабиба Нурмагомедова, который находился буквально в метре от товарища.

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Захватив руку Хукера, Махачев методично начал сдавливать её, дабы это возымело нужный эффект, он перенёс ногу за голову Дэна, таким образом, переместившись точно перпендикулярно телу оппонента. Это была финальная точка. Под вопль Хукера в дело вмешался рефери и остановил схватку.

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