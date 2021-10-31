И подбирают ему новые профессии — клоун-убийца в доме с привидениями или человек, который включает рубильник электрического стула.

«Киселёву заплатили, чтобы в этом бою кто-то умер». Фанаты UFC хотят видеть судью в тюрьме

Сказать, что действия российского рефери Вячеслава Киселёва в бою между Элизеу Залески дос Сантосом и Бенуа Сент-Дени вызвали волну гнева в бойцовском сообществе, это не сказать ничего.

Сент-Дени вторую половину поединка мутузили как грушу для битья, в какой-то момент дос Сантос даже развёл руками в сторону судьи, словно показывая: «А что мне ещё остаётся делать?» Журналисты с места событий сообщали, что Киселёву кричали и комментаторы, и даже болельщики с трибун, требуя остановить поединок. По официальной статистике, дос Сантос провёл 94 значимых удара во втором раунде – больше, чем в каком-либо другом из своих поединков в UFC.

Бой продолжился, даже когда в третьем раунде дос Сантос заехал Сент-Дени в глаз и француз сообщил рефери, что не видит. После завершения поединка российского судью отстранили от работы на UFC 267, а болельщики и эксперты в соцсетях принялись костерить его, не стесняясь в выражениях.

«Этот судья – полный клоун. Он не остановил абсолютное уничтожение»

«Сегодня этот реф выбрал насилие! Что ещё ему надо, чтобы остановить это?» — написал боец Алджэмейн Стерлинг.

«Да кто вообще этот реф такой? Святой Иисусе, этого парня надо уволить к чертям», — пишет боец Шон Брэйди.

«Этот судья – полный клоун. Он не остановил абсолютное уничтожение», — считает журналист TSN Аарон Бронстетер.

«Этот реф – полное фуфло», — отметил боец Рэнди Браун.

«Энди Андерсон остаётся худшим судьёй в истории UFC, но Вячеслав Киселёв теперь навсегда будет в списке худших. Рад, что он не будет работать в оставшихся боях, но старик Энди был стабильно ужасен и не раз действовал так, будто хотел, чтобы бойцы получили травму», — считает президент Ассоциации журналистов MMA Джош Гросс.

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«Человек, который врубает рубильник электрического стула. Клоун-убийца в доме с привидениями. Человек, который утилизирует ампутированные части тела. Извините, просто думал над тем, какой будет следующая работа Киселёва, раз уже его карьера судьи подошла к концу», — пошутил бывший боец Ар Джей Клиффорд.

«Отвратительно», — так охарактеризовал работу Киселёва Дана Уайт, чьи слова приводит Yahoo Sports.

«Вячеслав Киселёв. Полный псих», — написал блогер Джек Макгуайр.

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«Ощущение, что Киселёву заплатили, чтобы в этом бою кто-то умер»

Болельщики тоже выплёскивали своё негодование в соцсетях.

«Вячеслава Киселёва надо не только отстранить от работы, но и посадить в тюрьму за то, что он позволил нанести бойцу столько увечий. Это самый отвратительный судья на моей памяти. Того, кто выдал ему лицензию, тоже надо отстранить».

Кто-то завёл в «Твиттере» фейковый аккаунт Вячеслава Киселёва с описанием «Пока смерть не разлучит нас» и первой записью «Официальное заявление. Да пошли вы все, неженки». После чего в аккаунте стали комментировать бои в духе: «Рано остановили, надо было дождаться хруста сломанной руки», «Рано остановили – видишь безжизненную руку, обожди ещё минуту для подстраховки».

«Если он умрёт, пусть будет так». (С) Рефери Вячеслав Киселёв», — болельщики сравнили нашего судью с Иваном Драго из фильма «Рокки».

«Такое ощущение, что Киселёву заплатили, чтобы он позволил кому-то умереть в этом бою».

«Сент-Дени что, задолжал Киселёву кучу денег?»

«Киселёв хочет, чтобы Сент-Дени умер».

«Киселёв представляет опасность для бойцов, он – позор своей профессии».

«Киселёв известен своей никудышной работой в M-1. Просто абсурд, что ему вообще предложили работу на турнире UFC».

«Этот бой не должен был продолжаться до самого конца. Реф просто придурок, что не остановил его после второго раунда. Вячеслава Киселёва надо отстранить от работы навсегда. Даже Стиви Уандер справился бы с этой работой лучше».