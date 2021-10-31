«Его не остановить». Пётр Ян ещё долго будет доминирующим чемпионом

Турнир UFC 267 завершён. Для кого-то он запомнится сенсационной победой Гловера Тейшейры, для кого-то провальной работой рефери Киселёва, но для российских болельщиков шоу в Абу-Даби будет ассоциироваться с блестящим выступлением соотечественников. Из девяти наших бойцов семь победили, а одно из двух поражений случилось исключительно в российской разборке (Копылов – Дураев), так что здесь было без вариантов. Но, конечно, особняком стоит бой Петра Яна.

Дело не только в том, что его схватка с Кори Сэндхагеном была титульной, нет. Суть в том, как выступил Пётр. Сибиряк начал в традиционной для себя манере, на протяжении первых двух раундов он по большей части присматривался к сопернику и давал сопернику много работать. Так уже было в боях с Жозе Альдо и Алджэмейном Стерлингом, но менее тревожно от этого не становилось. Всё время мелькала мысль «а вдруг Кори тот самый, кто перебьёт Яна».

Американец явно был оставить в клетке всего себя и старался не оставлять без ответа любую атаку Яна. Но в середине третьего раунда Сэндхаген начал расплачиваться за слишком энергозатратную манеру ведения боя. Кори стал немного замедляться, а Пётр словно только-только переходил на четвёртую скорость. В этом отрезке он отправил соперника на канвас эффектным ударом с разворота. Попытка завершить всё сразу не удалась, но переломный момент наступил. Кори сломался.

Подтверждением тому стал четвёртый раунд. Здесь Ян уже перешёл и на пятую скорость. Постоянные смены стоек, хлёсткие классические двоечки, шикарная работа по корпусу. Всё это помогало буквально разматывать американца. Тот предпринял едва ли не последнюю попытку победить, проведя тейкдаун, но Пётр лишний раз доказал, что здорово прибавил и продолжает прибавлять в борьбе, умело защитившись. Далее он продолжил доминировать. Бой получался под копирку со Стерлингом. Тогда Пётр около 1,5 раундов присматривался к сопернику, а после начал его разбивать. Та же картина была и здесь. В заключительном отрезке Сэндхаген уже почти смирился с поражением. Казалось, что он стремится не победить, а пропустить как можно меньше. Итогом стала закономерная победа Яна по очкам.

Далее начались воспевания нового временного чемпиона лиги в легчайшем весе. Американские фаны оставляли восхищённые комментарии в социальных сетях UFC, а президент лиги Дана Уайт, словно поддерживая болельщиков, сказал, что «Яна нельзя остановить» и назвал его «невероятным».



И знаете, с ними не поспоришь. Что нам всем показал бой Яна в Абу-Даби? Что он ещё долго будет доминирующим чемпионом. Почему? Назовите его конкурентов, и, главное, назовите его слабые места. До боя со Стерлингом многие говорили, что сибиряк плох в борьбе, но сумел ли Алджо потрясти Яна своим набором навыков в этом компоненте? Ответ на поверхности. Перед схваткой с Сэндхагеном многие указывали на габариты Кори и его необычную технику. Стало ли этой проблемой для Яна? Нет, Пётр снова прочёл оппонента, приноровился к нему и методично разбил.

Россиянин быстро адаптируется к соперникам и работает настолько разнообразно, что не позволяет оппонентам считывать уже свои действия. За несколько лет в UFC Ян превратился в реального топ-универсала, у которого нет конкурентов. Кому из топ-5 он может проиграть? Диллашоу? Лучшие годы Ти Джея позади, в ударной технике Ян на голову выше, да и бой американца с Сэндхагеном был очень близкий. Роб Фонт? Банально не хватает опыта и класса. Жозе Альдо? Пройденный этап. Двалишвили? Возможно, Мераб и сможет навязать Яну борьбу, но сам Пётр уже ответил на этот вопрос и отметил, что не считает грузина «самым серьёзным оппонентом в плане борцовской техники».

В общем-то, глядя на нынешний ростер легчайшего веса, становится ясно, что у Петра Яна есть всё, чтобы оставаться на вершине дивизиона ещё не один год и стать одним из самых доминирующих чемпионов в истории легчайшего веса. Да, формально на вершине пока Стерлинг, но будем честны, мало кто сомневается, что сибиряк заберёт то, что принадлежит ему по праву. Ну а после Алджо Яна будут ждать уже кто-то из упомянутых бойцов в лице Диллашоу, Фонта или того же Альдо. В любом случае, Пётр, при своей технике, выносливости и бойцовском IQ почти наверняка должен останавливать любого из них. Ну а пока поздравляем его с победой и ждём реванша со Стерлингом.