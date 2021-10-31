«Терпеть не могу русских, но они крутые». Что говорит мир про триумф России на UFC 267

Самый ожидаемый турнир осени завершился тотальным успехом российских бойцов. Наши соотечественники на UFC 267 практически не проигрывали: исключением стали только Шамиль Гамзатов и Роман Копылов, но последний уступил ещё одному россиянину – Альберту Дураеву. Громкие победы одержали Пётр Ян, Ислам Махачев и Александр Волков, блестяще выступил и Хамзат Чимаев, которого большинство заграничных поклонников ММА тоже причисляют к нашей стране. Доминирование российской школы единоборств вызвало нешуточную реакцию – «Чемпионат» собрал самые интересные мнения.

Одним из первых по традиции высказался прославленный боец Олег Тактаров, не скрывавший эмоций от победы соотечественников: «Ребята, поздравляю нашу великую Россию, весь Советский Союз. Мои украинские и белорусские друзья болели за матушку Россию, потому что считают себя частью России и Советского Союза – это очень приятно. Для меня сегодня был огромный праздник. В принципе, я знал, что ребята победят, честно говоря, думал, что они все досрочно победят, но один только Махачев справился с досрочностью», — сказал Тактаров в «Инстаграме».



Официальный «твиттер» UFC восторгается дуэтом бывшего чемпиона Хабиба Нурмагомедова и претендента на пояс в лёгком весе Ислама Махачева: «Назовите дуэт лучше, чем Махачев — Нурмагомедов…».



Легендарный Даниэль Кормье восхищался всеми российскими бойцами, но особенную реакцию у него тоже вызвала победа Махачева: «Дайте Махачеву титульный бой! Мне даже нет смысла смотреть, кто там выиграет на следующей неделе. Этот парень просто убил! Хабиб Нурмагомедов сказал, что это — величайший момент в карьере Ислама. И этот парень его использовал! Он будет чемпионом», — написал Кормье в «Твиттере».

Главу UFC Дану Уайта, напротив, больше впечатлил победный поединок Яна: «Невероятный бой, потрясающий. Сэндхаген пользовался дистанцией. Оба классно работали по корпусу, отличная техника. Ян просто дикий. Он невероятен, его невозможно остановить. Пётр — чемпион», — сказал Уайт на пресс-конференции.



Естественно, высказался и всегда переживающий за соотечественников боец Александр Шлеменко: «Наши бойцы — одни из сильнейших. Они в очередной раз это показали. Что касается боя Ян — Сэндхаген, то сначала Кори доставлял проблемы. Это и хорошо, что пришлось понервничать. Победа значимее и интереснее», — отметил Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Как правило, реакция простых любителей ММА зачастую представляет даже больший интерес, чем мнения профессиональных спортсменов, тренеров или руководителей. Например, тот же Дана Уайт, отвечая на вопрос об особенности бойцов из России, предпочёл аккуратно сменить тему. Болельщики же могут не сдерживать себя политкорректностью.



«Не знаю, почему эти русские так долго шли за своими чемпионскими поясами. До Хабиба точно были только Тактаров и Емельяненко? Мне кажется, через год-два парни из России захватят минимум половину всех поясов. Они чрезвычайно опасны», — написал пользователь BadGuyMMA на сайте одного из североамериканских СМИ.

«Дана Уайт после Хабиба явно стал поклонником бойцов из России, это факт. Редко когда собирают целый кард под одну национальность, если турнир происходит в другой стране. Эти парни явно заслужили уважение, они побили всех, кого им дали. Я верил, что Ян и Волков проиграют, но оказался посрамлён», — отметил Кейран Уоллес в «Инстаграме».



«UFC 267 — русское шоу. Анкалаев, Чимаев, Волков, Махачев и Ян выиграли. Русские завоевали спорт как самая доминирующая нация в ММА», — написал Plucky в «Твиттере».

«Терпеть не могу русских, но они крутые, настоящие звери. Мне кажется, они уже отодвинули бразильцев, которые считались самой боевой нацией после США. Америку они не догонят никогда, но стоит выразить им уважение. Особенно хорош Волков, настоящий Иван Драго», — подчеркнул пользователь «Инстаграма» Джереми Каннингем.

Конечно, без ложки дёгтя тоже не обошлось. Некоторых поклонников ММА смутил тот факт, что Пётр Ян набирал обороты на протяжении всего пятираундового боя с Кори Сэндхагеном. Намёки на допинг у россиянина набрали немало лайков, хотя подобные предположения – очевидная глупость. Впрочем, нужно относиться к подобному с пониманием: UFC 267 действительно стал триумфальным для России. Многих это может очень сильно раздражать.