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UFC 267, Хасбик и Абдурозик устроили потасовку на «Бойцовском острове», видео

Потасовка Хасбика и Абдурозика на UFC. Видео стало вирусным и собрало миллионы просмотров
Микаил Гусейнов
Потасовка Хасбика и Абдурозика на UFC
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То, что начиналось как шутка, дошло до «Бойцовского острова». Дана Уайт уже в курсе.

Турнир UFC 267 стал историей. В его ходе выступило множество звёзд, как уже состоявшихся, так и лишь восходящих. Пётр Ян, Кори Сэндхаген, Ислам Махачев, Хамзат Чимаев, Александр Волков, Ян Блахович, Магомед Анкалаев, Волкан Оздемир. Неплохо, согласитесь? Но вечером 30 октября свою минуту славы ловил и один из самых любопытных героев «Бойцовского острова». Речь о Хасбике. Да, ему не стать звездой боёв и не поднять над головой чемпионский титул, но, похоже, это совсем не обязательное условие, чтобы получить грандиозную популярность.

Кто такой Хасбик? Вряд ли есть люди, которые ещё о нём не слышали, но всё же вкратце напомним. Весной 2021 года блогер Асхаб Тамаев на своей странице в «Инстаграме» объявил, что организует поединок в формате поп ММА между Хасбиком и таджикским певцом Абдурозиком. В чём была вся соль? В том, что рост этих ребят чуть выше 90 см, а совокупный вес не достигает и 40 кг. В общем-то, всё начиналось как шутка.

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Инициатива организовать их поединок вызвала совершенно противоречивую реакцию. Кому-то это казалось шуткой, кому-то — опасным экспериментом, кто-то же настаивал на том, что это просто элементарно неэтично и по-человечески некрасиво. Тем не менее Тамаев продвигал свою идею и даже провёл некое подобие пресс-конференции и битвы взглядов Хасбика и Абдурозика. Это видео набрало миллионы просмотров, а сами бойцы-малыши вполне себе искренне проявляли друг к другу агрессию и реально хотели выяснить, кто же из них лучше в драке. Однако что-то пошло не так, и Тамаев позже объявил, что боя не будет. Возможно, Асхаб просто прислушался к общественному мнению.

Казалось, что история забылась. Но в эпоху глобализации и интернета ничто не может исчезнуть бесследно. Если Абдурозик не стал звездой Сети, то вот Хасбулла без преувеличения получил мировую славу. Очень скоро о нём начали говорить комментаторы UFC и множество бойцов. Слава о 19-летнем парне ростом 93 см дошла и до президента лиги Даны Уайта. После этого их встреча стала делом времени.

И вот свершилось. Хасбулла впервые в жизни побывал на турнире UFC, да ещё и на каком. Паренёк заявился на номерной турнир на «Бойцовском острове» и постоянно был в окружении команды Хабиба Нурмагомедова. Как оказалось, Хасбик — давний сосед Ислама Махачева, так что понятно, почему он так близок с командой Орла.

Оказавшись в Абу-Даби, Хасбик уже по-настоящему купался в лучах славы. Здесь с ним хотели фотографироваться буквально все — и рядовые болельщики, и бойцы. Чего стоят только фотографии с экс-чемпионом UFC в двух дивизионах Даниэлем Кормье и самим Даной Уайтом. В ходе вечера Хасбик оказался даже в октагоне. Хабиб Нурмагомедов после победы Махачева над Дэном Хукером был настолько рад успеху товарища, что взял Хасбуллу с собой в октагон и усадил к себе на шею.

Видео доступно на странице ESPN MMA в «Инстаграме».Права на видео принадлежат UFC.

В общем, можно было почти наверняка утверждать, что у Хасбуллы получался вечер мечты. Но всё-таки небольшая ложка дёгтя во всём этом была. Оказалось, что на «Бойцовский остров» прибыл и заклятый соперник Хасбика Абдурозик. Когда эти два парня встретились, то неприязнь между ними достигла такого градуса, что вылилась в потасовку. Дошло до того, что их пришлось едва не разнимать. Конечно, всё это не могло не быть запечатлено на видео. И надо сказать, что оно стало по-настоящему вирусным. На некоторых страницах соответствующая запись набрала уже миллионы просмотров. Так что, если Хасбику была и неприятна встреча с Абдурозиком, она ему совершенно точно пошла на пользу. Во всяком случае об этом любопытном человеке узнало ещё несколько миллионов человек, и его популярность будет только расти.

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Новости о потасовке дошли и до Даны Уайта. На пресс-конференции он сказал, что понятия не имеет, что не так между Хасбиком и Абдурозиком.

«Было весело, не знаю, что они не поделили. Да, возможно, они просто слишком похожи. Это жёсткий бизнес», — с улыбкой отметил функционер.

Как бы то ни было, Хасбик совершенно точно стал звездой ММА-тусовки по всему миру. То, что начиналось как шутка от блогера, дошло уже и до «Бойцовского острова», да так, что в курсе даже Дана Уайт. Вот она – сила интернета и глобализации. За Хасбика и Абдурозика можно только порадоваться, не стань они популярными из-за довольно противоречивой идеи организации боя, их жизнь была бы намного скучнее.

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