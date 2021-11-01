Россиянин победил Виталия Кличко и завоевал историческое золото ЧМ. Но это не всё…

25 октября в Белграде стартовал чемпионат мира по боксу. Российская сборная отправилась в Сербию в достаточно экспериментальном составе. Достаточно сказать, что в команде нет ни одного участника недавних Олимпийских игр. Шанс проявить себя получили другие мастера кожаной перчатки. Потому сверхрезультатов от нашей команды ждать не приходится. Впрочем, бывали времена, когда сборная России по боксу завершала чемпионаты мира без единой золотой награды (1993, 1999, 2017). На фоне всего этого мы решили вспомнить о легендарной победе Алексея Лезина на ЧМ-1995 в Берлине. Эта награда высшей пробы, наряду с золотом Раимкула Малахбекова, стала первой в истории российского бокса на чемпионатах мира после развала СССР. Рассказываем, как она была добыта.

Что происходило в российском боксе после распада СССР?

Ни для кого не секрет, что после развала огромного государства поддержка спорта практически во всех новообразованных независимых республиках отошла на второй план. Построение новой политической культуры, преодоление социально-экономических проблем, а для кого-то и банальное освоение наследия СССР было куда важнее. И скажите, где здесь найти место спорту? Так что трудности в любительском боксе не стали сюрпризом. Многие мастера подались в профессионалы, кто-то встал на кривую дорожку криминала, третьи выбирали выступления за Украину, Грузию, Армению и так далее. Имел место и отток тренеров. Нельзя сказать, что новообразованная сборная России собиралась с нуля. Но новые лица в ней были.

Первый чемпионат мира для отдельной сборной России прошёл в 1993 году. Провальным его назвать нельзя. Но на фоне стабильности команды СССР успешным он точно не был. Четыре бронзы в финском Тампере и только 12-е место в общем зачёте. Радовала медаль тогда ещё 19-летнего Олега Саитова. Но понимание того, что золото сборной Армении, серебро Узбекистана, Грузии и Литвы могли быть в общей копилке одной команды, всё же вызывало щемящие чувства в груди. Жажда побед не была утолена, и надеяться нужно было уже на следующий чемпионат мира.

Берлин-1995 и победа Лезина

Следующий чемпионат мира состоялся в Берлине. В 1995 году процесс подготовки сборной также проходил неидеально. Но задачу по завоеванию золотых наград никто не отменял. На них вполне могли рассчитывать Раимкул Малахбеков, талантливый Паата Гвасалия и повзрослевший, да заматеревший Олег Саитов. Конечно, никто не сбрасывал со счетов и тяжеловеса Алексея Лезина, но соперники в его весовой категории были будь здоров.

Чемпионат в Германии проходил негладко. С одной стороны, в четвертьфиналы пробились восемь россиян, так что на этой стадии могли закрасться мысли и о семи-восьми наградах разной пробы. Но ¼ финала сильно прошерстила ряды команды. Рамаз Палиани, Паата Гвасалия, Байали Дзауров, Сергей Караваев и Мурат Султанов. Так что до полуфинала добрались лишь Малахбеков, Саитов и Лезин. Затем они пробились и в финалы. 13 мая Саитов в весовой категории до 67 кг проиграл решающий бой впоследствии четырёхкратному чемпиону мира с Кубы Хуану Сьерре. В тот же день Малахбеков стал первым российским чемпионом мира по боксу в истории. В финал он переиграл Роберта Цибу из Польши.

А уже 14 мая состоялись финалы ещё в шести дивизионах. Конечно, фанаты, как всегда, с особым интересом ждали дуэли в супертяжёлом весе. Здесь встретились Алексей Лезин и будущий доминирующий чемпион мира в профессионалах Виталий Кличко.

Уже в первом раунде стало ясно, что украинец не поспевает за более мелким и мобильным соперником. Кличко-старший, как и всегда немного коряво, шёл вперёд и пробивал себе дорогу джебом, но Лезин раз за разом ловко встречал его левой прямой. После первой трёхминутки Виталий уже проигрывал со счётом 0:4. Эмоциональная накачка от тренера и брата Владимира, который проиграл в четвертьфинале в категории до 91 кг, возможно, и помогла, так как Виталий с удвоенной энергией пошёл вперёд. Но практического толку от этого было мало. Лезин был быстрее, ловко уходил с траектории атак соперника и всё время нагружал его левым. В целом Кличко-старший так и не смог изменить рисунок боя. Лезин победил со счётом 12:3 и получил статус первого россиянина, ставшего чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе. Воистину историческое золото.

Что стало с Лезиным?

Алексей Лезин вообще-то фигура выдающаяся и легендарная. Будучи любителем, он дважды побил Виталия Кличко – на чемпионате мира среди военнослужащих в Тунисе (1994) и в финале ЧМ в Берлине. Кроме того, два раза он победил и Владимира Кличко. Это случилось на первенстве Европы и на отборочном турнире к Олимпиаде. Правда, самый важный поединок Владимиру Лезин проиграл. Украинец таки попал на Игры в Атланту и стал там чемпионом, попутно убрав с пути и Алексея.

Но и это ещё не всё, в одном из интервью Лезин рассказывал, что по любителям дважды побеждал достаточно «небьющего» Валуева. В активе Алексея также и победа над Александром Поветкиным.

Но, невзирая на всё это, Алексей не стал звездой профессионального бокса. В 2005 году в 32-летнем возрасте он объявил об уходе из спорта. Удивительно, но при всех выдающихся успехах Лезин даже не остался в спорте, вместо этого устроившись работать инженером. Кто знает, как бы сложилась его карьера, перейди он в профи. Быть может, он бы снова конкурировал с теми же братьями Кличко или Валуевым. В любом случае ныне 47-летнему чемпиону мира 1995 года наверняка есть что вспомнить.