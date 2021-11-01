«Эти жёсткие русские парни». Дураев и Копылов дрались так, что оба оказались в больнице

Вряд ли кто-то поспорит, что UFC 267 сложился для российских бойцов превосходно. Пётр Ян, Ислам Махачев, Александр Волков, Магомед Анкалаев и ещё несколько наших соотечественников добились важных и красивых побед. Без проигравших, конечно, тоже не обошлось: одним из тех, кто уехал с «Бойцовского острова» разочарованным, оказался Роман Копылов. 29-летний уроженец Кемеровской области уступил ещё одному россиянину Альберту Дураеву в поединке, который стал настоящим украшением турнира, хотя и проходил в предварительном карде.

Для обоих спортсменов очная встреча в октагоне Абу-Даби имела принципиальное значение. Копылов проводил свой второй бой в UFC, где начал карьеру с поражения от Карла Роберсона. Естественно, он надеялся победить: Дана Уайт нечасто оставляет бойцов, которые после подписания контракта только проигрывают. 32-летний Дураев так и вовсе дебютировал в главном промоушене мира, куда пришёл с серией из девяти побед. Само собой, уроженец Чечни тоже хотел показать себя с лучшей стороны.



Первый раунд получился относительно спокойным. Соперники не форсировали события, предпочитая прощупывать друг друга плотными одиночными ударами. Дураев не торопился идти в борьбу, которая входит в число его сильных сторон. Альберту хватало и стойки, где он работал активнее и точнее, что позволило ему забрать первую пятиминутку. Впрочем, всё было «на тоненького»: при желании судья мог бы увидеть ничью или даже некоторое преимущество Копылова.

В перерыве Роман выслушал инструкции тренеров, вышел и сразу отправил оппонента в нокдаун – сработал удар с левой. Поняв, что стойка сейчас для него опасна, Дураев попытался затащить соотечественника в партер. Копылов терпеливо держался, но в одном из моментов схватился руками за сетку, что запрещено правилами. Судья поменял позиции бойцов, чем немедленно воспользовался Альберт, всё-таки затянувший оппонента на канвас. Там умелый борец доминировал: задействовал граун-энд-паунд, наносил серьёзный урон и пытался пройти на удушающий приём. Романа спасла сирена, однако он заметно пострадал.

На третий раунд россияне выходили откровенно уставшими, но, что удивительно, чуть больше сил сохранил Копылов. Несмотря на сломанный нос, из-за чего ему приходилось дышать ртом и периодически терять капу, Роман уверенно «перебивал» Дураева. Альберт пропустил несколько мощных попаданий, при этом попытки тейкдаунов у него не проходили. Копылову тоже серьёзно доставалось, но он продолжал отчаянно идти вперёд и в концовке даже сам перевёл оппонента в партер. Дураев отбился с большим трудом и в итоге праздновал успех – все судьи отдали ему победу.

Было приятно видеть, что уставшие и окровавленные бойцы после поединка тепло обнялись. Наверное, именно так должны выглядеть бои между соотечественниками, если всё-таки приходится их проводить. Дураев, кстати, вскоре опубликовал в «Инстаграме» заявление: «Вот что бывает, когда встречаются в клетке два чемпиона! Хоть мы и не получили бонус за бой вечера, но наш бой был признан зрителями самым зрелищным за этот вечер. Спасибо моему сопернику. Ты — настоящий воин. Дальше — больше».

После окончания поединка как Копылова, так и Дураева пришлось отправить в больницу – они получили серьёзные травмы. Зато отчаянная «заруба» двух россиян пришлась по вкусу заграничным любителям ММА, опубликовавшим сотни восторженных комментариев: «Эти жёсткие русские парни», «Такой поединок стал бы украшением даже для мейнкарда», «Не жалеют друг друга в октагоне, но потом обнимаются», «Супербой от двух неизвестных бойцов». Мы же будем надеяться, что Дураев и Копылов закрепятся в UFC и останутся там надолго. Эти ребята точно умеют давать зрелище.