«Все проиграли Хабибу». Мощное интервью с Майклом Чендлером

В ночь на 7 ноября 2021 года на легендарной арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке состоится интереснейший турнир UFC 268. В главном бою встретятся чемпион организации в полусреднем весе Камару Усман и первый номер рейтинга Колби Ковингтон.



Но не менее захватывающим обещает стать поединок двух претендентов на титул в лёгком весе Джастина Гэтжи и Майкла Чендлера. Последний не так давно держал в руках чемпионский пояс Bellator, а сейчас всерьёз замахнулся и на титул UFC. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Чендлер дал оценку российской звезде Исламу Махачеву и заявил, что следующий его бой будет титульным.

— Майкл, расскажите, пожалуйста, как прошла ваша подготовка к бою с Джастином Гэтжи?

— Тренировочный кэмп прошёл здорово. Я чувствую себя великолепно после 8-недельных сборов. Последние две недели были прекрасными: сгонка веса, внесение последних штрихов после тяжёлых спаррингов. Я очень рад окончанию этого кэмпа.

После прошлого боя у меня было время на поездку домой, где я мог отвлечься на просмотр фильмов, сделать выводы после схватки, изучить свои слабые места и сосредоточиться на них, чтобы впоследствии нивелировать их. Считаю, что нам удалось устранить недостатки, и мы это покажем в эти выходные.



— Были ли у вас какие-то изменения или нововведения в текущем кэмпе, в отличие от предыдущих сборов?

— На самом деле нет, так как в 90% моих тренировок мы отталкиваемся от моих данных, что можем усовершенствовать в рамках того, чем я владею хорошо. Разумеется, речь идёт о питании, кардиотренировках, поддержании себя в хорошей форме, что очень важно. Что касается навыков, различных приёмов в ММА, там всё без изменений, так как 90% тренировок я уделяю тому, что я умею, и только 10% — сопернику. Я знаю козыри Джастина Гэтжи, на которых фокусировался последние 10 недель. И я до сих пор стараюсь совершенствоваться в каждом возможном аспекте — неважно, будь то борьба или бокс.



— В чём самая большая опасность Джастина Гэтжи?

— Джастин Гэтжи великолепен во всём. Джастин Гэтжи выбрасывает тяжёлые удары, особенно ногами. Самая большая угроза, которую представляет Гэтжи, это его сердце, менталитет, кардио, желание драться до последнего, неважно, что с ним произошло ранее. Его очень трудно нокаутировать и даже потрясти. Я готов к этому. Я знал, что этот бой случится рано или поздно, ещё до того, как я подписал контракт с UFC. За последние годы он прибавил во всём. И сейчас Джастин обладает уникальным и очень опасным бойцовским арсеналом. Это только мотивирует меня ещё больше тренироваться, вставать ещё раньше, бегать больше миль, делать больше упражнений и повторений. И я надеюсь выйти в октагон в своей лучшей форме за всю карьеру.

— Вы рассматриваете бой с Гэтжи как самый большой вызов в вашей карьере?

— Вообще, да, я так и считаю. Я осознаю, что выйду в октагон против одного из самых сильных бойцов в дивизионе, против которого никто не хочет драться. Понимаете, если вы хотите получить титульник, вы должны драться против Джастина Гэтжи. Все его выступления были феноменальными, за исключением последнего, когда он проиграл Хабибу. Все проиграли Хабибу, ничего с этим не поделаешь. Посмотрим, как пройдёт этот бой. Но я считаю его самым большим вызовом в своей карьере. Надеюсь превзойти все свои ожидания и выйти из октагона победителем.



— Перейдём к российским бойцам. Как вам последнее выступление Ислама Махачева? Впечатлил ли он вас своим финишем кимурой?

— Он очень впечатлил своим финишем. То, как он разобрался с Дэном Хукером в первом раунде кимурой, было очень мощно и впечатляюще. Он одолел бойца из топ-10 дивизиона, что придаёт веса его победе. Посмотрим, что будет дальше. Я знаю, что за ним стоит вся страна, да и многие со всей планеты поддерживают его. Понимаю, что вы говорите от имени ваших соотечественников и хотите, чтобы именно он дрался за пояс в следующей схватке. Он когда-нибудь точно сразится за пояс, но не знаю, в следующем ли бою это произойдёт. Поэтому давайте сначала посмотрим, что будет в эти выходные в моём поединке против Джастина Гэтжи.

Знаете, в UFC принято никогда не говорить никогда. Тебе никогда не стоит строить далеко идущие планы, потому что UFC всегда может изменить их. Увидим, что произойдёт дальше. Но я с уверенностью заявляю, что Ислам укрепил свои позиции в лёгком весе и с ним теперь точно будут считаться. Его ждёт яркое будущее. На сегодняшний день он выглядит неудержимым.

— На ваш взгляд, Ислам заслужил титульный бой после такой уверенной победы над Хукером? Дело в том, что он сделал это быстрее вас на 5 секунд.

— Если смотреть только с точки зрения того, что Ислам одолел Дэна Хукера на пять секунд быстрее, чем я это сделал, трудно сказать, заслужил он по этому поводу титульник или нет. Это его первая победа над бойцом из топ-10. Я тоже получил титульный бой после победы над представителем десятки сильнейших. Но у нас ситуация немного отличается. Я был чемпионом в другом промоушене несколько раз, дрался против бойцов с громким именем.

Но, как я ранее говорил, решающее слово всегда за UFC. Именно они принимают решения, которые выгодны развитию их бизнеса. И они заработали себе такое право, потому что UFC — это самый крупный промоушен в мире. Однако с каждой новой победой шансы Ислама заполучить титульник становятся всё выше и выше. Посмотрим, во что это выльется. И, как я до этого говорил, он сделал всё возможное, чтобы с ним считались. Теперь Махачев точно будет в шорт-листе претендентов на титульный бой в лёгком весе.



— А вообще у вас была договорённость с Даной Уайтом, что в случае победы над Дэном Хукером вы получите титульный бой? Или для вас это было неожиданностью — получить титульник после успешного дебюта в UFC?

— Знаете, это было для меня неожиданностью. Я не вёл никаких переговоров с UFC на предмет титульного боя, потому что я не из тех людей, кто вломится в дверь и будет напрямую требовать титульник. Я просто хочу драться с лучшими бойцами из топ-5, чтобы доказать фанатам, экспертам, СМИ, сообществу ММА, что я являюсь топовым бойцом. И даже если мне не удастся доказать свои притязания, по крайней мере, я не испугался вызова и попытался воспользоваться им, как это было с Дэном Хукером.

Причина, по которой я получил титульный бой, это стечение обстоятельств: уход Хабиба, реванш Конора Макгрегора и Дастина Порье, перешедший в трилогию, и, вероятно, то, что Джастин Гэтжи не получил своевременного второго шанса из-за возможных проблем в переговорах с UFC. Но, как ранее я говорил, не строй планов, UFC всё сделает за тебя. Так что да, между нами не было никаких договорённостей. Я просто из тех людей, которые говорят «да» каждой новой возможности. Я сказал «да» трём различным бойцам из UFC, когда только подписал контракт с организацией, в то время как они все сказали «нет». В конечном итоге так я оказался на подстраховке у Хабиба и Гэтжи. Затем появился Дэн Хукер, согласившийся на бой со мной. И после победы над Дэном мне дали титульный поединок.

— Вы упомянули уход Хабиба. У вас есть сожаление, что вы не успели сразиться с ним, пока он выступал в UFC?

— Я бы не сказал, что жалею о том, что не успел встретиться с ним в октагоне. Я очень рад за него. Хабиб принял решение, которое он хотел сделать. Потому что есть вещи, которые важнее, чем бои в клетке и дух соперничества. В его случае – это обещание, которое он дал своей матери. На это, разумеется, наложилась смерть его отца, который значил для Хабиба всё. Он был не только тренером, но и героем для своего сына. Я вот смотрю на своего отца и вижу в нём супермена. У нас в Америке культ супермена, потому что он считается сильнейшим человеком на Земле. Именно так Хабиб смотрел на своего отца, и я так же смотрю на своего.

Я даже не могу представить себя на месте Нурмагомедова, потому что на него оказывалось сумасшедшее давление. Кроме того, он дал обещание своей матери. Поэтому я бы не стал употреблять слово «сожаление». Хотя я бы очень хотел сразиться с Хабибом. Несмотря на то что я говорил когда-то «29-Чендлер» и то, что я побью Орла, это не означало, что я его не уважаю и пытаюсь принизить его навыки. Это же смешанные единоборства, мы тренируемся каждый день, верим в то, что можем одолеть кого угодно в любой день.



Но я всё-таки желаю ему всего наилучшего в его новых начинаниях. Может быть, ему удастся стать одним из величайших тренеров в истории. Уверен, что он окажется среди лучших тренеров года. Глядя на результаты его бойцов – ему вполне по силам добиться таких высот. Я его большой фанат как человека, лидера и бойца.



— Кто, по вашему мнению, выиграет чемпионский бой — Дастин Порье или Чарльз Оливейра? И кого бы вы хотели видеть своим следующим соперником в случае победы над Гэтжи — реванш с Оливейрой или бой с Порье?

— Вы знаете, это очень интригующий поединок. И Дастин, и Чарльз — бойцы топового уровня. Но у Порье побогаче арсенал. Он может составить конкуренцию Оливейре в грэпплинге, хотя я уверен, что Порье не собирается закончить бой удержанием. Дастин превосходит Чарльза в ударной технике, в боксе, поэтому я уверен в том, что Порье будет чаще бить и попадать в стойке, и таким образом он может уложить Оливейру на канвас. Мой прогноз на бой — Дастин Порье выиграет поединок.

И если бы у меня был выбор, с кем из них драться, то тут 50 на 50. С одной стороны, мне было бы интересно сразиться с ещё одним бойцом, новым соперником, с которым я не имел дело, то есть с Дастином Порье. А с другой стороны, я бы хотел ещё раз сойтись с Чарльзом Оливейрой, потому что я уверен в том, что смогу его побить. Мне кажется, я устранил недочёты из прошлого поединка, что может позволить мне взять реванш.