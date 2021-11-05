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Эксклюзивное интервью с Джастином Гэтжи — о Хабибе, Исламе Махачеве и UFC 268

«Сумасшествие, о чём они говорят?» Гэтжи ответил на обвинения в договорном бою с Хабибом
Микаил Гусейнов
Эксклюзивное интервью с Джастином Гэтжи
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Джастин жёстко отреагировал на высказывания Тактарова о характере поединка с Нурмагомедовым.

В ночь с 6 на 7 ноября по московскому времени в Нью-Йорке (США) пройдёт грандиозный турнир по смешанным единоборствам UFC 268. Промоушен впервые после долгой паузы возвращается в город Большого яблока и подготовил для фанов настоящее зрелище. В ходе шоу пройдут не только две титульные схватки, но и поединок топ-претендентов на титул в лёгком весе Джастина Гэтжи и Майкла Чендлера.

Гэтжи проведёт первый поединок с момента поражения от Хабиба Нурмагомедова. В преддверии схватки мы пообщались с Джастином. Американец рассказал о причинах минувшей осечки, поделился ожиданиями от предстоящего турнира, а также жёстко высказался о тех, кто заподозрил его в договорняке с Нурмагомедовым.

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— Джастин, как дела? Как прошёл ваш тренировочный лагерь?
— Всё было здорово. Мы в Нью-Йорке. Мы расположились прямо напротив «Мэдисон Сквер Гарден». Это отличная возможность подготовить себя к хорошей работе. У меня был отличный тренировочный лагерь.

— Чего вы ждёте от боя с Майклом Чендлером?
— Это будет огненный поединок. Я ожидаю, что он будет постоянно идти вперёд и попытается решить всё быстро. Я в предвкушении, ожидаю, что Майкл будет очень агрессивен и попытается всё решить в первом раунде. Думаю, что нокаутирую его.

— В общем, вы готовитесь к победе нокаутом, это не будет полный бой?
— К чёрту полную дистанцию поединка. Я всегда выхожу за нокаутом. Никогда не надеюсь на полную дистанцию, хочу нокаутировать Майкла.

— Как вы полагаете, Майкл заслуживает таких больших боёв? Он пришёл из Bellator и уже во втором поединке дрался за титул. Теперь у него бой с вами. Для вас это нормально или немного странно?
— Когда ему дали титульный бой, это выглядело странно. Но сейчас он получил признание в UFC, так что всё это имеет смысл. Главное, чтобы после этого поединка я получил бой за пояс, это то, что имеет значение для меня.

Фото: Getty Images

— Джастин, это будет ваша первая схватка после поражения от Хабиба Нурмагомедова. Вы изменили что-либо после той неудачи?
— Знаете, когда проигрываешь, хочешь работать с утроенной энергией. Я стал работать более усердно. Я работал на протяжении года в предвкушении большого поединка.

— Хотел бы спросить вас о поединке с Хабибом. Многие продолжают спрашивать, что случилось после первого раунда. Все отмечали, что это был очень хороший отрезок, но потом всё куда-то резко исчезло. Что с вами произошло?
— Да, это так. Я выбросил удар в неправильное время и позволил ему провести тейкдаун. Это стало большим фактором. Его давление в первом раунде отняло у меня много сил. Пребывание в Абу-Даби сыграло свою роль, это касалось и питания, и потребления жидкости. Моё тело по какой-то причине не было готово на максимум, не знаю почему. Но теперь это не имеет значения. Самое главное – субботний поединок с Чендлером.

— Хабиб рассказывал, что во время боя он пытался говорить с вами в октагоне. Вы помните, что он говорил? Это был какой-то трэш-ток или, может быть, что-то ещё?
— Возможно, он что-то и говорил. Но я всё время пытался его нокаутировать. Если он что-то и говорил, то я его не слушал. Никто не контролирует такие вещи в октагоне. Я был занят тем, что пытался нокаутировать этого парня, причинить ему боль.

— Джастин, у меня есть для вас необычная история из России. Бывший чемпион UFC Олег Тактаров и хейтеры Хабиба говорят, что ваш бой с Нурмагомедовым был договорным. Вы что-нибудь слышали об этой версии и что думаете по этому поводу?
— Дааа…. Да просто пошли они все! Я понятия не имею, о чём они говорят. Они сидят там и говорят всякое дерьмо. Я об этом ничего не знаю. Это просто сумасшествие. Я побил Нурмагомедова в первом раунде, я пытался его нокаутировать, повредил ему ногу. Я выиграл первый раунд на записках судей, так что это просто полная ерунда.

— Джастин, мне хотелось бы спросить ещё об одной необычной истории в вашей карьере. Семь лет назад вы дрались с одноруким бойцом, с Ником Ньюеллом. Что вы чувствовали в тот момент?
— Чувствовал себя реально плохо. Это были очень странные чувства. На последней тренировке в том тренировочном лагере я едва не плакал, не хотел бить этого парня. Но когда я вошёл в клетку, всё поменялось. Я просто хотел побить очередного соперника. Но это было очень тяжело.

— Джастин, давайте вернёмся к делам UFC и ситуации в лёгком весе. Если вы победите Чендлера, ждать ли нам вас в титульном бою?
— Да, конечно. Собственно говоря, потому я и буду драться в субботу. Я получу поединок с победителем пары Порье – Оливейра.

— Что вы думаете об Исламе Махачеве? Многие говорят, что он уже заслуживает титульный бой. Вы согласны с этим?
— Я не согласен с тем, что Махачев уже заслуживает титульный бой. Он делает всё, что нужно, чтобы получить бой за пояс. У него впечатляющая серия побед, но кого он побил? Недавно он побил 14-го номера рейтинга, а потом пятого или шестого, верно? Кроме того, Хукер выходил на бой на коротком уведомлении. Ислам должен был драться с Рафаэлем дос Аньосом. Сейчас Исламу нужно подраться с кем-то из топ-5, именно так это и работает. Он не может получить титульный бой после побед над 14-м номером и 7-м. Это не должно работать таким образом.

— Кстати, как вам его выступление в бою с Хукером?
— Я был впечатлён. Ислам хорош. Нет сомнений, что он будет сложным соперником для кого угодно. Но есть определённый процесс. Думаю, что он будет драться за титул в конце 2022 года. Я заберу титул и, наверное, это будет моя первая защита титула. Кто знает…

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— Джастин, ваш прогноз на бой Оливейра — Порье?
— Ух, это сложно. Мои мысли сейчас полностью заняты боем с Чендлером. Порье – Оливейра – очень интересный поединок. Я хочу быть в зале, когда они подерутся. Не знаю, кто победит. Думаю, что у Дастина есть преимущество. Но если Порье начнёт соревноваться с Оливейрой в джиу-джитсу, то он проиграет. Если Чарльз переведёт схватку в партер, у Дастина будут большие проблемы.

— Джастин, под конец интервью хотел бы задать вам несколько коротких и забавных вопросов. Несколько дней в мире отмечался Хэллоуин. Многие в этот день смотрят фильмы ужасов. Ваш любимый фильм в этом жанре?
— Оооо, я всю свою жизнь люблю смотреть такие фильмы, даже не знаю, что выбрать. А какой ваш любимый ужастик?

— Наверное, «Крик», особенно первые две части.
— Да, это классное олдскульное кино. Если возвращаться к таким фильмам, я бы сказал, «Джиперс-Криперс». Когда я первый раз смотрел этот фильм, то был ещё ребёнком и очень испугался.

— Кем бы вы стали, если бы не карьера в ММА?
— Ух, даже не знаю. Думаю, это была бы работа с людьми. Возможно, я бы стал социальным работником, работал бы с детьми или с людьми, у которых меньше сил, чем у меня.

— Джастин, ваш герой в ММА?
— Я был фанатом Андерсона Силвы, Чака Лидделла, Жоржа Сен-Пьера, Мэтта Хьюза, Би Джей Пенна. Это классика. Это мои любимые бойцы.

— Самый сумасшедший момент в вашей карьере?
— Самый сумасшедший? Когда мне пришлось перелететь полмира ради поединка в Абу-Даби, чтобы выступить на «Бойцовском острове». Пока это самый сумасшедший момент в карьере.

Фото: Getty Images

— Кого из бойцов UFC вы бы взяли с собой на «Бойцовский остров»?
— Чтобы подраться или позависать с подругами? Даже не знаю. Чтобы выжить? Даниэля Кормье. Он знает, как найти еду. Кроме того, с ним мы бы могли поиграть в гольф.

— Трамп или Байден?
— Трамп.

— Хабиб или Махачев?
— Мне нравятся оба этих парня.

— Кто бы победил?
— Кто бы победил в их поединке? Хабиб.

— Величайший боец в истории ММА?
— Я бы сказал, что это Андерсон Силва. То, что он делал в своё время, было особенным.

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