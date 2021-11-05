«Упор лёжа принял, чо!» В UFC вырос боец, который даст фору Макгрегору? Видео

В ночь на 7 ноября 2021 года на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке состоится турнир UFC 268. В главном бою американец Колби Ковингтон постарается взять реванш за поражение от действующего чемпиона в полусреднем весе Камару Усмана. В первом поединке этих бойцов нигериец сломал Колби челюсть. После этого между атлетами сложились крайне непростые отношения, которые в полной мере раскрылись пресс-конференции, предварявшей сам бой.

При этом максимальное давление и главный поток провокаций исходят именно от поверженного в декабре 2019 года Колби. Усман же начал пресс-конференцию с нескольких комплиментов в адрес соперника и всем своим видом демонстрировал максимальное спокойствие. Ковингтон же уже после первого вопроса из зала словесно набросился на задавшего его репортёра.

— Джон, ты вчера задавал мне скользкие вопросы, кликбейтная крыса ты. Говорил о том, что я не заслуживаю находиться здесь. Знаешь что? Это ты не заслуживаешь того, чтобы получить ответ. Дай мне 10 отжиманий, прямо сейчас. Упор лёжа принял, чо! (Репортёр, которого троллит Колби, не обладает спортивным телосложением. – Прим. «Чемпионата»). Хочешь ответа на вопрос? 10 отжиманий (далее идёт уже более шутливое оскорбление, которое мы опустим).

— Эй, успокойся, ты еле это всё выговорил, — с улыбкой заметил Усман.

— Это ты успокойся, — парировал Ковингтон. – Они не на тебя пришли смотреть. Эй, Марти, твой отец-зек будет на арене в воскресенье? Эй, у меня есть связи в правоохранительных органах, хочешь, я наберу кое-кого, чтобы он мог присутствовать на бое в воскресенье? Хочешь, чтобы я позвонил?

Дело в том, что отец Камару отбывал срок, когда его сын ломал челюсть Колби Ковингтону. И сумел присутствовать лишь на его поединке против Хорхе Масвидаля. Там случилась очень трогательная сцена, когда Усман-старший появился в октагоне и Камару вручил отцу чемпионский пояс. И теперь тот вновь оказался за решёткой…

— Эх, как мне жалко миссис Усман, — продолжил Колби, не дав возможности Камару ответить. – Вдумайтесь, её сынок – читер, а муж – преступник. Как, должно быть, ужасно находиться в этом доме.

— О, отлично, пожалуйста, ты можешь сделать этот звонок? – с олимпийским спокойствием ответил Усман. – Я очень хочу, чтобы он был здесь и увидел, как я сломаю тебе лицо.

— Чего ты там сломаешь, сначала вытащи своего отца из тюрьмы.

— Почему тогда после третьего раунда ты пошёл к угловым и сказал, что у тебя сломана челюсть? Просто ты хотел, чтобы они спасли тебя, — перешёл в ответную атаку Камару. В ответ он получил обвинения о том, что симулировал тогда удары в пах.

— В этот раз я не буду драться с двумя людьми одновременно. И никакой Марк Годдард не спасёт тебя (Колби намекает на то, что рефери прошлого их боя дал возможность Усману перевести дух, подтвердив сомнительный факт попадания в пах. – Прим. «Чемпионата»).

Забавной выглядела перепалка, в которой бойцы перешли на уровень «сам дурак», повторяя один и тот же вопрос. Отменная иллюстрация выражения «вели себя как дети».

— Вспомни, как ты получил удар в печень, ты был готов сдаться, готов сдаться, с****, — сорвался на крик Ковингтон. — Ок, ты симулировал удар в пах, но как можно было симулировать удар не в тот глаз?! Камеры же снимают, какой ты ужасный актёр! Ты симулировал с другой стороны.

— Он говорит, что я симулировал, но я не слился с боя. Я вернулся и сломал тебе челюсть, — уже с более напряжённым лицом завил Усман.

— Ты взял фейковый тайм-аут. Лучше бы с таким же усердием вытаскивал батю из тюрьмы. Где этот Гилберт, он в здании? Такой же мошенник, как его сынок. Эй, и мы видели твои вчерашние фотки. Что это, следы от инъекций у тебя на животе, бро? Просто ужасно. Видел твою фотку с Гэтжи, выглядит дерьмово. Сколько ты в себя колешь, если уже не можешь скрыть последствия на своём теле? У тебя там кратеры по всему лицу и спине, мужик.

— Взрослый мужчина говорит о теле другого мужчины. Колби, ты хочешь нам в чём-то признаться?

Усман встал на очень тонкую тропу толерантности, намекая на её отсутствие у самого Ковингтона, который неоднократно высказывался против различного рода меньшинств. Небольшая подстава и для UFC, вы не находите?

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале UFC.

— Эй, у вас в Нью-Йорке принято выбрасывать мусор на газон. В субботу я выброшу мусорный мешок на газон. Он избегал рематча любой ценой. Дядя Дана и его компания заставили его принять этот бой. Он хотел биться с легковесами, он хотел биться с Нэйтом Диазом! Он хотел что угодно, только не этот рематч. Он знает, кто папочка, кто выиграл тот бой. Если бы не было этих фейковых тайм-аутов, я бы уничтожил его. Ну ничего, лучше поздно, чем никогда. Я не живу прошлым. В воскресенье настанет будущее, в котором я уничтожу Марти Фейк Ньюзмена.

Пожалуй, Конору Макгрегору нужно поторопиться с возвращением в UFC. Если он затянет ещё на полгода-год, его ниша будет закрыта двумя более опасными и нисколько не менее яркими бойцами – Колби Ковингтоном и Хамзатом Чимаевым. Особенно на фоне их вполне возможного титульного противостояния в 2022 году.