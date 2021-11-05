«Добивал так, что голова отпружинила». Штырков впервые за два года победил нокаутом

В Москве проходит турнир по смешанным единоборствам АСА 131. Одним из хедлайнеров шоу стал глава Академии единоборств РМК, популярный боец Иван Штырков. Его соперником стал Артур Астахов. Изюминкой противостояния было то, что оба спортсмена представляют Екатеринбург. Но если Штырков известен выступлениями за клуб «Архангел Михаил», то Астахов представляет школу «Рать». Таким образом, схватка определяла негласного короля Урала.

Штырков подходил к схватке в хорошем настроении. Уверенности добавляло то, что в минувшем поединке он праздновал успех. В марте 2021 года Ивану удалось одолеть Мурата Гугова. Что касается Астахова, то он минувший раз появлялся в клетке в мае 2021 года. На турнире ACA 123 он нокаутировал Илью Щеглова, так что ещё одна победа могла открыть перед ним неплохие перспективы. В общем, оба спортсмена были заряжены на успех.

Но Штырков с ходу завладел инициативой, дав понять, что условия поединка будет диктовать он. По истечении первой минуты схватки Халк плотно приложился по корпусу соперника, да так, что у того было заметно покраснение. Астахов пытался отвечать, но его соперник смотрелся эффективнее. Дошло до того, что Иван даже попробовал провести тейкдаун, но соперник показал неплохую оборону. Вскоре случился неприятный эпизод, в одном из разменов Артур так пытался достать Штыркова, что зарядил тому в пах. Рефери дал бойцу время на восстановление.

Видео доступно на странице АСА в «Инстаграме». Права на видео принадлежат АСА.

Вероятно, этот инцидент лишь раззадорил Ивана. Очень скоро он провёл многоударную комбинацию, после которой Астахов оказался на канвасе. Но боец клуба «Рать» проявил характер и поднялся. Тем не менее это лишь отсрочило его участь. Под занавес первой пятиминутки бойцы снова пошли в размен. Иван поймал соперника шикарным ударом навстречу, после того тот снова оказался на канвасе, только на этот раз защищаться он уже не мог. Штырков без проблем добил соперника и оформил яркую победу. Этот нокаут стал для Ивана первым с июля 2019 года. Примечательно, что он оформил его в бою с другим спортсменом из Екатеринбурга. Штырков по-настоящему дал понять, кто в Екатеринбурге хозяин.

После победы Штырков был эмоционален и заявил, что готов к любым вызовам.

«Сейчас много эмоций. Я готов к любым вызовам. Лига знает — я никогда не отказывался от соперников — я готов, если лига посчитает меня достойным претендентом. Я всегда отдаю себя и выкладываюсь на 100 000% — для меня это больше чем спорт, больше чем деньги — это ответственность. Хочу сказать спасибо моей семье. Мама, папа, Женя — вы самое дорогое, что есть у меня. Хочу поблагодарить Игоря Алексеевича Алтушкина, который делает сумасшедшие вещи для людей, а не только для спортсменов. Хочу сказать спасибо моей команде «Архангел Михаил», Академии единоборств РМК и тренеру Всеволоду Цирке», — заявил Уральский Халк.

Фото: aca-mma.com

Неравнодушными к победе Ивана остались и болельщики, которые под видео на странице АСА в «Инстаграме» оставили массу восторженных комментариев.

«Добивал так, что голова отпружинила».

«Мощный тип».

«Штырков мощный нокаут оформил».

«Машина», — писали фанаты.

Что же, выступление Ивана действительно получилось шикарным. Не исключено, что он получит и бонус за выступление вечера. Поздравляем Штыркова с яркой победой и желаем как можно скорее добраться до титульного боя. Как видим, Иван умеет делать шоу, а именно это и нужно в боях за пояс.