«Опасный человек». Турок за 15 секунд вырубил пухлого британца

В ирландском Дублине завершился турнир Bellator 270. В главном событии вечера местный боец Питер Куилли сражался за пояс в лёгком весе с представителем известного бразильского клана Патрики Фрейре. Пусть кард мероприятия вышел не таким представительным, как на недавнем Bellator 269 в России, но всё равно было на что взглянуть.

Если видишь в предварительном карде не самых опытных тяжеловесов, то можешь ожидать быстрого нокаута. На турнире оказалась одна такая пара – 30-летний турок Гёкхан Сарычам вышел против 28-летнего увесистого британца Чарли Милнера. К слову, на взвешивании последний оказался тяжелее более чем на 12 кг. И преимущество точно было не в мышцах.

Турок – не новичок в клетке Bellator. Он проводил третий бой в организации Скотта Кокера и хотел выйти на положительный баланс побед и поражений. Любопытно, что на арене он появился под Push It to the Limit из фильма «Лицо со шрамом». Не каждый представитель мусульманской страны позволяет себе подобное.

Его оппонент по прозвищу Кунг-фу панда шёл на серии из трёх побед, но чаще всего подобный показатель ничего не значит, когда боец попадает в клетку серьёзного промоушена. Милнер дебютировал в Bellator. За его плечами также четыре поединка в боксе без кулаков — две победы и два поражения. В текущем году он мог стать чемпионом Англии в этой дисциплине, но проиграл бой в своей весовой категории.

Уже на первой секунде турок уронил своего оппонента крепким лоу-киком. Тот попытался мгновенно встать, но Гёкхан тут же понёсся на Милнера, начав добивание возле сетки. Сарычам занял доминирующее положение в партере и размашистыми ударами оформил быстрый нокаут. Левой-правой, левой-правой. Чарли был настолько потрясён, что потерял сознание, но, к счастью, всё обошлось благодаря помощи врачей – через пару минут он был в норме и уверенно стоял на объявлении результатов, хоть и выглядел жутко расстроенным.

Фактически к нокауту привёл именно лоу-кик. Как тут не вспомнить слова Майкла Биспинга о важности работы над футворком.

«Учите футворк, работайте над ним не покладая рук. Люди не любят тренировать футворк, они любят спарринговать, любят бить по лапам — делать то, что придаёт им секси-вид. Но надо работать над футворком», — недавно говорил Биспинг на своём Youtube-канале.

Фанаты, конечно, восхитились таким нокаутом.

— Это было страшно.

— Мощь в каждом ударе.

— Вот чёрт! Сарычам нокаутировал Кунг-фу панду за 15 секунд.

— Сарычам за одну секунду сровнял Миллера с землёй.

— Опасный человек, — подписано видео с нокаутом в «твиттере» Bellator.