Багаутинов разобрал раскрашенного американца за 61 секунду! Теперь Али ждёт финал Гран-при

В Ростове завершился турнир BRAVE CF 55, проводимый совместно c Pro FC. В предварительном и основном кардах состоялось немало ярких поединков, но основное внимание, естественно, приковывал главный бой вечера — Али Багаутинов против Шона Сантеллы. Изначально Багаутинов должен был драться с Хосе Торресом, но тот не выдержал сложностей весогонки и вынужден был сняться менее чем за сутки до выхода в октагон. Впрочем, статус поединка не пострадал – 37-летний Сантелла имеет на счету 21 победу в профессиональных ММА.

Физическая форма Сантеллы тоже не вызывала никаких опасений, ведь американец готовился именно к этому турниру, у него поменялся только соперник. Однозначным фаворитом полуфинала Гран-при в легчайшем весе был россиянин: имя Багаутинова хорошо известно любому поклоннику ММА. Уроженец Дагестана в своё время блестяще выступал в UFC, остановившись в шаге от пояса – в чемпионском бою он уступил легендарному Деметриусу Джонсону лишь судейским решением. 36-летний Али до сих в отличной форме — полгода назад он победил достаточно именитого Дастина Ортиса.

Сантелла, известный тем, что никогда не выигрывал нокаутами, на старте поединка был очень осторожен. Американец с раскрашенными в розовый цвет волосами откровенно опасался Багаутинова в стойке, что немудрено: Али смело шёл вперёд и выкидывал опасные удары. Как только россиянину удалось «разорвать» дистанцию, он тут же пробил отличную серию, после которой Сантелла бросился спасаться в партер. Уже лёжа, Шон обхватил ногу Багаутинова и пытался стащить того на канвас, однако Али не только не упал, но и нанёс десяток стремительных ударов. Одно из попаданий стало решающим – Сантелла схватился за голову и дал понять, что сдаётся.

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На победу ушла всего 61 секунда – Багаутинов показал, что «ещё есть порох в пороховницах»: его скорость на ногах и жёсткость ударов приятно удивили. Прославленный ветеран легко разобрался с весьма опасным борцом и заслуженно вышел в финал Гран-при, где теперь встретится с Велимурадом Алхасовым. Оба российских спортсмена отлично знают друг друга и не раз сражались между собой на любительском уровне. Теперь же Багаутинов и Алхасов будут драться за чемпионский пояс BRAVE CF: можно быть абсолютно уверенным, что схватка получится яркой.