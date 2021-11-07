Усман остаётся королём! Ковингтон классно работал в стойке, но Камару слишком хорош

Дана Уайт и его промоушен не дают болельщикам заскучать: топовые номерные турниры идут один за другим. Буквально только что в Нью-Йорке на легендарной «Мэдисон Сквер Гарден» завершился бойцовский вечер UFC 268, где в главном поединке Камару Усман и Колби Ковингтон сражались за чемпионский пояс в полусреднем весе. Сказать, что бой был просто «ожидаемым», значит, не сказать ничего: история противостояния нигерийского и американского спортсменов – одна из самых насыщенных за последние годы.

Для начала нужно напомнить, что Усман и Ковингтон уже встречались в октагоне, закатив классный поединок в 2019 году. Боец по прозвищу Нигерийский кошмар тогда победил, но Колби взял у него два раунда и в целом заставил попотеть. Вдобавок оппоненты откровенно ненавидят друг друга: особенно постарался для этого Ковингтон, буквально изводящий Усмана трэш-током. На пятничной пресс-конференции американец и вовсе ударил в больное место нигерийца, напомним тому про сидящего в тюрьме отца. Впрочем, Камару сохранил полное внешнее хладнокровие, в ответ пообещав Кошмару «снова сломать ему челюсть».

Возможно, трэш-ток был для Ковингтона некоей психологической защитой: большинство экспертов считало, что у него нет шансов в поединке с лучшим бойцом UFC вне весовых категорий. Со времён первой встречи с американцем Усман провёл ещё три качественных защиты пояса, доведя победную серию до 18 боёв. Колби же только раз вышел в октагон, уверенно разобравшись со сбитым лётчиком Тайроном Вудли, после чего больше года «отдыхал». Впрочем, Ковингтон уверял, что за время простоя обновил свой арсенал практически полностью.



Главный бой UFC 268 стартовал с неторопливой разведки в стойке. На второй минуте Колби сделал попытку тейкдауна, но Усман на редкость изящно перебросил Хаоса через себя и снова поднялся. Чемпион старался наступать, при этом сохраняя осторожность. Ударов соперники выбрасывали немного, акцентированных попаданий было ещё меньше. Вторая пятиминутка тоже началась с неторопливого обмена ударами, где чуть точнее работал Усман. В концовке Колби попытался взвинтить темп, что кончилось для него плохо: в первом же размене Ковингтон пропустил тяжёлый удар с левой и оказался в нокдауне. Следом Камару нанёс ещё несколько жёстких боковых — его соперник вновь оказался потрясён и выстоял только «на морально-волевых».

За минуту отдыха американец успел неплохо восстановиться: в третьем раунде он снова выглядел достойно, периодически качественно попадая по Нигерийскому кошмару. Усман же продолжал демонстрировать поразительное хладнокровие – он работал словно в тренировочном темпе, мастерски уходя от самых опасных атак. Однако в концовке Камару всё-таки пропустил пару апперкотов: Колби почувствовал вкус крови и снова ринулся в борьбу, успев до сирены чуть-чуть «повалять» чемпиона.



В четвёртом раунде Ковингтон ускорился, понимая, что по очкам он уступает. Бойцы демонстрировали мастерство в стойке: как чемпион, так и его соперник регулярно пробивали защиту друг друга. В заключительной пятиминутке Усман, несмотря на требования тренеров, продолжал смело «зарубаться», хотя его соперник порой оказывался поточнее. Колби в целом был очень хорош «на руках», а вот борьба у него совсем не работала: Камару легко уходил от любой опасности. Тем не менее, инициатива оставался за Ковингтоном, который в пятом раунде работал больше и лучше.

Зрелищный поединок всё-таки прошёл всю дистанцию, несмотря на многочисленные обещания бойцов закончить бой нокаутом. Решение оставалось за судьями, которым предстояла довольно непростая задача. Со стороны казалось, что Усман всё-таки должен забирать бой, уж слишком хорош он был в первом-третьем раундах, вдобавок за него говорили нокдауны. Так и оказалось: все судьи отдали Камару победу – 48-47, 48-47, 49-46. Нигерийский кошмар добивается 19-й победы подряд и удерживает за собой чемпионский пояс в полусреднем весе!