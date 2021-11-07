Пузатый громила нокаутировал соперника вертушкой в стиле Ван Дамма

На турнире UFC 268 состоялось несколько действительно ярких боёв. И среди них стоит выделить битву тяжеловесов Криса Барнетта и Джана Вилланте. Поединок предварительного карда получил шикарную развязку, которую вряд ли можно было ожидать в такой весовой категории.

120-килограммовый Барнетт сотворил нечто такое, что действительно удивило соперника. К середине второго раунда Крис, чья комплекция больше напоминала пузатых громил из американских комедий, чем говорила о том, что перед нами профессиональный спортсмен, сумел перевернуть ход поединка. Да ещё и как!

Когда до конца раунда оставалось более двух минут, Крис ошарашил оппонента хай-киком после вертушки, напоминающей лучшие трюки Ван Дамма. Мощнейший удар не оставил шансов Вилланте: Джан рухнул на настил, а дальше Крис принялся добивать соперника. Вилланте так и не пришёл в себя и не сумел встать под градом ударов.

Но это ещё далеко не всё, чем Барнетт удивил зрителей. После победы Крис ещё устроил довольно несуразное празднование. Боец исполнил сальто, приземлившись массивной пятой точкой на настил! Остаётся лишь догадываться, какой грохот стоял в зале после такого акробатического трюка 35-летнего американца!

После боя Барнетт отдал должное сопернику. Вилланте напомнил, что его 36-летний оппонент и вовсе мог уже завершить карьеру, но вышел в октагон.

«Мой друг находился сегодня здесь, в октагоне. Хотя у него дома двухнедельный ребёнок. Он уже мог завершить карьеру. Вилланте — отличный футбольный тренер, у него ещё есть сын, которому 22 месяца. Это его город, его родная земля! Встаньте и поприветствуйте его! Этот бой мог бы стать для него последним. Но я уверен, что не будет. Он продолжит драться!» — сказал после поединка Барнетт.

Бойцы ММА и любители боёв бурно отреагировали на яркий финиш Барнетта.

«Безумный нокаут от Криса Барнетта. Действительно сумасшествие», — написал журналист Чисанга Малата.

«О, мой бог! Крис Барнетт нокаутировал вертушкой Джана Вилланте. Это было безумно!» —заключил редактор издания MMAFighting Дэймон Мартин.

«Это было что-то невероятное! Крис Барнетт победил вертушкой, а затем сделал сальто, приземлившись на свой зад. Великолепно», — написал журналист BBCSport Саймон Хэд.

«Какое-то сумасшествие», — лаконично заключил боец ММА Джейк Хэдли.

Для 35-летнего Барнетта эта победа стала 22-й в карьере. Он закрыл поражение от Бена Ротуэлла в поединке, который проходил в мае 2021 года. Примечательно, что Крис является известным финишёром. Так,17 своих поединков он завершил досрочно. Вообще, американец набрал хороший ход. В восьми последних боях у него всего одно поражение.

А вот у Вилланте в последнее время дела складываются не слишком удачно. Это уже четвёртая кряду неудача Джана. Причём трижды проиграл досрочно. В 10 последних боях Вилланте одержал всего три победы. Вполне вероятно, что ему действительно пора заканчивать.