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Дана Уайт поставил на бой Сауля Альвареса $ 100 тыс. и не смотрел титульный поединок UFC

Дана Уайт не смотрит титульные поединки UFC. Деньги и бокс для него важнее?
Микаил Гусейнов
Дана Уайт поставил на бой Сауля Альвареса $100 тыс
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Босс UFC проявил абсолютное неуважение к Намаюнас и Вейли. Пока они дрались, он тянул свою ставку.

Ранним утром 7 ноября по московскому времени в Нью-Йорке завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 268. В его соглавном событии встретились чемпионка лиги в минимальном весе Роуз Намаюнас и экс-чемпионка промоушена Чжан Вейли. Это была вторая схватка девушек. Вейли пыталась взять у американки реванш, но не преуспела. Тем не менее зрелище получилось ярким, и болельщики увидели пять раундов бескомпромиссной схватки.

Но вот что странно. За этим поединком совершенно не следил президент UFC Дана Уайт, который традиционно занимал место буквально у сетки. Внимательные болельщики сразу заметили, что взор Уайта не был обращён в октагон. В ходе шоу эту же особенность заметил и ваш автор. В тот момент меня и самого разбирало любопытство, чем же так занят Уайт, что не смотрит схватку одних из лучших девушек в мире в своём деле.
Ответ был получен уже на пресс-конференции после завершения турнира. Журналисты также заметили рассеянное поведение Уайта в ходе соглавного события шоу и поинтересовались, чем оно было вызвано. Уайт не стал мяться и сразу вывалил всю правду. Оказалось, что Дана, известный пристрастием к азартным играм, сделал ставку на титульный боксёрский поединок, в котором за звание абсолютного чемпиона мира дрались Сауль Альварес и Калеб Плант.

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«Мне кажется, что в Showtime сошли с ума, организовав турнир в один вечер с нами. В этом не было никакого смысла. Я смотрел бой Альвареса, сидя в рингсайде. Мне кажется, идея организовать бой в один вечер с нами была плохой, трансляция стоила $ 80. Но мне нравится Канело и я посмотрел бой. Я ставил на него и именно потому смотрел бой. Поставил $ 100 тыс. на то, что Альварес победит нокаутом», — разоткровенничался Уайт.

Вскоре Дана выложил скрин чека своей ставки. Оказалось, что мексиканец принёс ему чистую прибыль в $ 41 тыс. Что же, приятный бонус для главы крупнейшей ММА-лиги мира. Но всё-таки удар по репутации может не стоить этих денег. А удар этот, безусловно, был нанесён.

Так, скандальный блогер Джейк Пол, который претендует на звание боксёра, отреагировал на поведение Уайта. Джейк разместил фото, на котором видно, что во время схватки Намаюнас и Вейли, когда девушки рубились буквально кость в кость, Дана хладнокровно наблюдал за поединком Альвареса на одном из мониторов и банально тянул свою ставку. Пол назвал такое поведение неуважительным и, чёрт возьми, с этим трудно не согласиться.

Лучшие бойцы мира дерутся на глазах Уайта и выкладываются на все 100%. Да, они делают это не ради него, но в том числе приносят доходы ему. Он же, вместо того чтобы оказать им должное уважение, продолжает вести себя как самая хищная, хладнокровная и жадная бизнес-акула. Уайт проявил абсолютное неуважение к Вейли и Намаюнас.

На этом фоне волей-неволей вспоминается недавняя заочная перепалка легендарного Фёдора Емельяненко и Даны Уайта. Последний Император в одном из недавних интервью заявил, что Дану Уайта интересуют лишь деньги, а на бойцов ему по большому счёту плевать. До Уайта дошли эти слова. Судя по всему, он очень обиделся и несколько раз прокомментировал их.

Дана подчеркнул, что Фёдор «совсем его не знает», и добавил, что тот, отказавшись от контракта с UFC, буквально профукал лучшую сделку в своей карьере.

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Тогда ответ Уайта казался достаточно аргументированным и заставлял верить в его слова. Но вот теперь, после случая на турнире UFC 268, подспудно начинаешь думать, что Фёдор был прав. Сегодня Дана Уайт ради боксёрского поединка и собственного кармана полностью игнорировал один из самых крутых боёв осени и, безусловно, битву одних из сильнейших девушек в UFC. Что это, если не алчность и неуважение к бойцам? Похоже, желание подзаработать всегда и везде для Уайта действительно важнее, чем бои своих же подопечных, которые он так рьяно продаёт преданным болельщикам спорта.

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