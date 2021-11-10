Третий бой Канело — Головкин никому не нужен. Мексиканец закончит карьеру GGG

Ранним утром 7 ноября по московскому времени Сауль Альварес нокаутировал Калеба Планта в 11-м раунде и стал первым в истории бокса абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. За годы карьеры он завоёвывал титулы чемпиона мира в четырёх дивизионах. И, кажется, достиг всего чего хотел, поэтому поиск соперников для него становится совсем непростой задачей.

Да, с одной стороны есть полутяжёлый вес, где есть Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол, которые точно дадут мексиканцу более конкурентный бой, чем Сергей Ковалёв. Но Альварес, дорожащий своим наследием, не подпишется на эту авантюру, хотя с Бетербиевым ещё можно попробовать, к тому же россиянину 36 лет. Тем более у Сауля есть единица в графе поражения, поэтому переход в полутяжи не содержит таких больших рисков репутации, как это может показаться.



Но, с другой стороны, есть старый добрый средний вес (до 72,6 кг), где есть братья Чарло. Да, Джермелл выступает в первом среднем, где держит три пояса, но ради больших денег — почему бы и не подняться.



Сейчас Канело — король бокса и главное лицо этого вида спорта наряду с Тайсоном Фьюри. Выражаясь зарубежной боксерской терминологией, Альварес является A-side, то есть стороной, диктующей условия боя, под которую нужно подстраиваться в переговорах. Иначе поединку, как и самому большому гонорару в карьере оппонентов мексиканца, просто-напросто не быть. Поэтому отрицать доминирующее положение мексиканца в боксе невозможно.

Но при всём этом и при имеющихся каких-никаких опциях Альварес недавно заявил, что не против провести третий бой с Геннадием Головкиным. Напомним, что сейчас GGG 39 лет и годы постепенно берут своё. Неудивительно, что Сауль внезапно сменил риторику и захотел третьего поединка с казахстанским боксёром. Напомним, что после победы во второй схватке Канело заявлял, что в их противостоянии поставлена точка. И он в принципе был прав, сказав, что в третьем бое нет смысла. Так оно и есть.



Просто сравните, что сказал мексиканец 14 октября и 7 ноября.



«Мне некогда тратить время на это. Я занимаюсь другими важными вещами в своей карьере. Побеждаю чемпионов, непобеждённых бойцов», — приводит слова Альвареса ESPN Deportes. Это было 14 октября.

Новость по теме Сауль Альварес ответил на вопрос о возможном третьем бое с Геннадием Головкиным

Но после победы над Плантом он внезапно запел иначе.



«Хотел бы я нового боя с Головкиным? Да, хотел бы. Почему нет? Если Геннадий готов перейти во второй средний вес, то я готов. Без проблем. Быть абсолютным чемпионом непросто, но я всегда хочу соревноваться с лучшими бойцами», — приводит слова Канело ESPN.

Новость по теме Сауль Альварес заявил, что хотел бы провести третий бой с Геннадием Головкиным

Прежде чем расставлять все точки над i и обвинять Канело в откровенном переобувании, давайте вспомним, как развивалась карьера GGG после поражения Альваресу в 2018-м. Сначала был канадский непобеждённый ноунейм по имени Стив Роллс, которого казахстанец нокаутировал в четвёртом раунде. Затем был конкурентный бой с Сергеем Деревянченко, которого Геннадий одолел близким решением судей. Однако украинец был как минимум не хуже казаха, постоянно оказывая на него давление и не давая ему работать в привычной манере.



И в конце прошлого года Геннадий защищал чемпионский пояс против обязательного претендента из Польши Камила Шеремета. Ожидаемо Головкин легко размотал своего соперника, издевательство над которым секунданты остановили только после седьмого раунда. Итого, имеем три боя за три года.

А чем отличился Альварес за последнюю трёхлетку? Семью поединками, после которых Канело расширил своё наследие с двух до четырёх весовых категорий. И уровень оппозиции был соответствующим. Да, уровень сопротивления Сергея Ковалёва можно назвать смешным, однако это громкое имя в боксе. Но зато мексиканец гнался за титулами, а не мешками для наполнения статистики. Исключениями за этот период можно назвать Рокки Филдинга и Авни Йылдырыма. А Каллума Смита, Дэниэла Джейкобса, Билли Джо Сондерса, да и даже Калеба Планта язык не повернётся назвать откровенными мешками. Таким образом, у мексиканца было 5 из 7 хороших по именам оппонентов, в то время как у казаха всего лишь 1 из 3.



Возвращаемся к теме трилогии Канело — GGG. Если первый бой между ними был конкурентным, и можно было бы оспаривать решение, кто выиграл, то во втором всё было иначе. Во-первых, бойцы поменялись ролями: Канело работал первым номером, а Головкин бóльшую часть поединка боксировал от соперника. Получилось это у казахстанца, мягко говоря, не очень. Поэтому мексиканец закономерно забрал победу. Во-вторых, их противостояние преподносили как новую классику бокса — жёсткие и бескомпромиссные нокаутёры с мощным ударом, которые точно не будут отступать назад, а только лезть вперед навстречу друг другу, как это было в великой трилогии Баррера — Моралес.



На деле эти ожидания и близко не оправдались. Бескомпромиссной классической зарубы на встречных курсах мы не увидели. Такое подобие было только в первой встрече. А во втором всё было настолько уныло, что порой клонило в сон. Тогда, напомню, было много эпизодов, когда Канело и GGG стояли друг перед другом с закрытым «забралом» и выбрасывали преимущественно одиночные удары. Вряд ли вы такого ждали от такой громкой афиши? Вот именно из-за одного этого факта третий бой будет излишеством.

Кроме того, за минувшие годы Головкин точно не стал сильнее. Уход от Абеля Санчеса давно напрашивался, но это было сделано очень поздно. А чему может научить без пары месяцев 40-летнего чемпиона мира Джонатан Бэнкс? Как мы могли убедиться из увиденного в последних трёх схватках, ничему. Нужно также напомнить об условии, которое для боя выставил Альварес – переход во второй средний вес. Сам Канело уже адаптировался к этому дивизиону, а для GGG переход на категорию выше может стать настоящей катастрофой, тем более в таком возрасте. В целом сейчас разница в классе между Канело и GGG стала еще более ощутимой, поэтому досрочная победа в исполнении мексиканца почти неизбежна.



Всё это говорит о том, что третий бой Альвареса и Головкина точно никому не нужен. Такая трилогия никогда не войдёт в золотую летопись профессионального бокса. Предсказуемый финал и завершение карьеры Геннадием почти очевидны. Так зачем же надувать миллионы болельщиков и пытаться в третий раз продать то, что уже теряет свою актуальность? Ради хотелок Альвареса и желания мексиканца доказать, что он крут как никогда? Что же, свою крутость победой над ветераном он точно не докажет, разве что просто самоутвердится.