«Вы, русские, притащили сюда гангстеров». Холлоуэй восхищается бойцами из России

В ночь с 13 на 14 ноября в Лас-Вегасе пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 42. В его главном событии встретятся экс-чемпион лиги в полулёгком весе Макс Холлоуэй и Яир Родригес. В преддверии этого противостояния нам удалось пообщаться с гавайским бойцом. Холлоуэй рассказал о подготовке к встрече, а также поделился мнением о России и лучших боксёрах мира.

— Макс, как прошёл ваш тренировочный лагерь? Как самочувствие? Ваш бой должен был состояться ещё в июле, но был отменён по причине травмы, всё ли сейчас в порядке?

— Всё хорошо, это был отличный тренировочный лагерь, но самая тяжёлая и в то же время весёлая часть меня ждёт уже в субботу. Наверное, у вас в России будет уже воскресенье. Мы постараемся показать классное шоу. Мне не терпится вернуться в дело и скорее донести до цели свои удары. Это будет захватывающее зрелище.

— Чего вы ожидаете от Яира Родригеса?

— Это опасный парень. Он очень взрывной. Он наносит удары с разворота, бьёт под непонятными углами. Нас ждёт сумасшедшая схватка. Будет весело. В России много фанатов единоборств, но есть и те, кто ещё не смотрит ММА. Пусть настраивают свои телевизоры, будет интересно. Мы познакомим их со смешанными единоборствами.

— Макс, год назад у Родригеса была не самая приятная история с допинг-офицерами, с USADA. Вас это как-то беспокоит?

— Никаких опасений. В конце концов, скоро он будет стоять напротив меня в октагоне. Его проблемы с USADA – его личное дело. Это никак не остановит меня от того, чтобы наносить ему удары в голову и по корпусу. Что есть, то есть. Я не стану судить этого парня.

— Макс, хотел бы спросить вас о предыдущем поединке. Это было потрясающее выступление. В бою с Каттаром вы установили несколько рекордов по количеству ударов. Но, глядя тот поединок, я уже даже переживал за здоровье Келвина. Вас не удивляло, что рефери не останавливает бой?

— Да. Вы знаете, Келвин словно демон. Я не знаю, из чего сделан этот парень. На каждый раунд он выходил словно на первый. Уважаю этого парня. Конечно, переживал за него. Вы знаете, в этом спорте никогда не хочешь кому-то нанести слишком серьёзные травмы. Ведь в любом случае это только спорт. Рад, что Келвин скоро вернётся в октагон. Он отдохнул, и я рад слышать, что он вернётся.

— Макс, поединок с Каттаром снова доказал, что вы один из лучших ударников в истории UFC. Есть вероятность, что мы однажды увидим Макса Холлоуэя в боксёрском ринге?

— Знаете, я не могу говорить слишком много об этом. Я – лучший боксёр в UFC. Так что используй своё воображение, мой друг. Просто пофантазируй. Мы живём и выступаем в достаточно странное время. Так что посмотрим.

— Кстати, вы смотрели последние большие поединки в мире бокса? Усик, Фьюри, Канело?

— Да, я смотрел Канело – Плант. Смотрел бои Усика и Фьюри. Александр просто монстр. Он так двигается. Он работает на ногах, как Ломаченко, но при этом выступает в тяжёлом весе. Это удивительно.

— Что думаете об Усике? Достаточно ли он хорош, чтобы возглавить рейтинг лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории?

— Знаете, думаю, что сейчас сложно не отдавать первое место Канело. Особенно если принимать во внимание то, с кем он дрался. Усик где-то рядом, как и Фьюри. Есть много сильных ребят. Думаю, что Усику нужно провести ещё 2-3 больших боя, чтобы стать лучшим в рейтинге pound-for-pound. Ему нужно победить Фьюри, Уайлдера, снова справиться с Джошуа.

Но пока первый Канело. Это очень жёсткий парень, очень. То, что он делает. Он первый абсолютный чемпион мира во втором среднем весе.

— Давайте вернёмся к делам UFC. Что вы думаете о ситуации в полулёгком весе? Ваши впечатления от боя Волкановски – Ортега?

— Знаете, их бой прошёл так, как я и говорил. Когда Ортега выходил на удобную для себя дистанцию, он хватал соперника и пытался его задушить. Не знаю, какие чувства испытывал Волкановски. Я легко справился с Ортегой. Но что есть, то есть. В любом случае, если оставим шутки, Александр встретился с достойным соперником и повысил свой уровень. Это была хорошая битва.

— Если говорить о ваших боях с Волкановски, то лично я в первом поединке насчитал ничью, во втором — вашу победу. В этой связи у меня вопрос: существует ли в UFC проблема судейства? Может, пришло время что-то менять?

— Надо смотреть. Пока что есть, то есть. Я не могу это контролировать. Это работа UFC. Как бы то ни было, в октагоне встречаются два бойца. Это сложная работа. Не могу говорить об этом слишком много. И не могу это контролировать, лучше буду фокусироваться на себе, стараться выбрасывать как можно больше ударов и не доводить дело до решения судей.

— Макс, хотел бы также спросить о ситуации, случившейся в апреле 2018 года. Тогда вы приняли бой с Хабибом Нурмагомедовым, но та встреча не состоялась. Жалеете ли, что так никогда с ним и не подрались?

— Конечно, жалею. Хабиб – легенда. Он – величайший в истории. Этот поединок будоражил меня. Это огромный бой. Но Атлетическая комиссия не дала добро на ту встречу. Такое случается. Убеждён, что всему есть причина, ничего не происходит просто так.

— Кстати, по поводу Хабиба, у меня есть немного необычная история для вас и странный вопрос. Многие в России упрекают Нурмагомедова, что он не выходил на бои с российским флагом. Вы выходите на бои с флагом штата Гавайи, не с американским. Есть ли люди, которые недовольны тем, что вы не используете флаг США? И в целом, как вы думаете, в UFC бойцы представляют себя или страну?

— Знаете, недовольные есть. Но я – американец. Гавайи – 50-й штат. Да, наш флаг немного отличается. Но мы являемся 50-м штатом. Все это понимают. Когда люди понимают, за что я стою и дерусь, всё меняется. Кого представляют бойцы? Знаете, UFC – это платформа. Люди представляют на ней самих себя. Хабиб, Макгрегор, Нейт Диаз, Хорхе Масвидаль. Для всех это платформа.

— Макс, что вы знаете о России?

— Я знаю, что вы, русские, притащили сюда гангстеров. Вы привезли бойцов нового уровня. Ваша борьба… У вас классные тренеры. Ещё вы очень близки друг с другом, это чем-то похоже на жителей Гавайских островов.

— Макс, последний вопрос: о чём вы мечтаете?

— Ух. Я мечтаю однажды попасть в Зал славы UFC. Это пик славы для бойцов UFC. Хочу стать в один ряд с Хабибом, Сен-Пьером, Андерсоном Силвой. Нужно драться с лучшими. Посмотрите, что сделал Хабиб. Он победил всех и не оставил никому никаких сомнений. Это то, что, в конце концов, хочу сделать и я.