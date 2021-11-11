Брата Хабиба задержали в Шереметьево. Усман в Каспийске наехал на полицейского

Российские бойцы отменно выступили на осенних турнирах Bellator и UFC. Особенно это касается команды Хабиба. Орёл и его дружина провели отличную работу и сделали большой шаг вперёд в продвижении к титульным боям. Но сохранить безупречный имидж дружине не удалось. Всё-таки Орёл – не простой гражданин РФ. Это звезда первой величины, к словам и действием которого приковано пристальное внимание.

И он решил за счёт Ковалёва, которому глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин вручил медаль «Доблесть и отвага», подколоть своего давнего недруга Конора Макгрегора. Конора, который избивал в баре пенсионера, нанёс побои безобидному диджею… И именно этого персонажа, который всё глубже скатывается в мир поп ММА, Хабиб сопоставил с Александром, защитившим девушку, к которой приставали трое парней. Так сложились обстоятельства, что они оказались дагестанцами. И именно этот факт подчеркнул в своём подколе Хабиб.

Это вызвало широкий резонанс. Шутка в отношении Макгрегора – отличная, слов нет. Макгрегора и его друга Артёма Лобова дагестанская дружина Хабиба атаковала в полном составе. И лещей ему выписывали всей командой. Разница, конечно, есть. Ковалёв не напрашивался на избиение, он закрыл собой девушку. Но почему этой разницы не увидел Хабиб?

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Сама тема этой неуместной, с точки зрения автора этого материала, шутки неожиданно долго не уходила с новостной повестки. Комментировали её буквально все. Но сложно было не обратить внимание на то, что акцент был именно на том, что били дагестанцы. Очень странно.

Но, повторимся, отличное выступление на турнирах UFC и Bellator сгладили впечатление. И казалось, что Новый год и отпускную зиму мы встретим без скандалов по этой линии. Но нет, прилетело откуда вообще не ждали.

Один из самых талантливых бойцов команды Хабиба Усман Нурмагомедов был задержан в московском аэропорту Шереметьево за действия, который он и его попутчик Камил Идрисов совершили в воздушной гавани Каспийска. Приводим вам содержание ориентировки Отдела МВД по г. Каспийску.

«Отделом МВД по г. Каспийску Республики Дагестан по подозрению в совершении преступления разыскиваются гр. Идрисов Камил Хабибович и гр. Нурмагомедов Осман Магомеднабиевич, которые совершили наезд на автомобиле «Тойота Камри» чёрного цвета на сотрудника полиции КПП «Аэропорт» города Каспийска. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что вышеуказанные лица рейсом СУ 1053 с аэропорта Уйташ г. Махачкалы вылетели в Москву в аэропорт Шереметьево, посадка самолёта намечена на 14 часов 40 минут.

Учитывая вышеизложенное, прошу оказать содействие в задержании вышеуказанных лиц при посадке в аэропорту Шереметьево в Москве», — говорится в ориентировке.

Несколько минут назад Усман выложил в «сториз» «Инстаграма» фото с родным братом Умаром Нурмагомедовым, которое подписал: «Кто где, мы в зале )».

Мы будем держать вас в курсе событий и рассказывать о подробностях инцидента. На данном этапе мы обратились с комментариями к юристу Игорю Бушманову, который так прокомментировал данную ситуацию:

«Есть два варианта, в зависимости от последствий и от обстоятельств наезда. Всё это в рамках либо 317-й, либо 318-й статей Уголовного Кодекса. Надо смотреть на умысел, если была реальная опасность для жизни – более тяжкая статья. Если не было особой опасности или всё было случайно – другая. Наверняка там были камеры, и они помогут правильно квалифицировать данный эпизод. Также всё будет зависеть от показаний сотрудника», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Upd:

Уже когда верстался этот материал, стало известно: на автомобиле, который эксплуатирует Усман, числится 29 800 рублей штрафов.

Сбитый чёрной «Тойотой Камри» на КПП сотрудник полиции сейчас в больнице с ушибами средней степени тяжести.