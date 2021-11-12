«Стерлинг выйдет против Яна. Но Пётр — боец-чемпион». Джоджуа — о главных интригах UFC

В ночь с 13 на 14 ноября в Лас-Вегасе пройдёт турнир UFC Вегас 42, где в главном бою сойдутся Макс Холлоуэй и Яир Родригес. Кроме них, в этом турнире примет участие грузинская спортсменка Лиана Джоджуа, которой предстоит схватка с Кортни Кейси. В преддверии этого поединка «Чемпионат» поговорил с Лианой о визовых проблемах, об инциденте с участием Даны Уайта на турнире UFC 268, о перспективах Хамзата Чимаева в UFC, а также о Марии Агаповой, которую прошлым летом Марина Мороз оклеветала.

— Лиана, расскажите, пожалуйста, как прошла ваша подготовка к бою? Не сильно ли она затянулась на фоне переноса боя с августа из-за визовых проблем? И не сильно ли сказалась на вашей мотивации?

— Подготовка продлилась более полугода, она очень сильно затянулась. Но это, естественно, дало больше времени, чтобы подготовиться. Но в целом эти визовые проблемы очень сильно надоели, они меня преследуют до сих пор. Сначала мне по ошибке выдали просроченную визу, потом опять…

В следующий раз буду принимать бой, только когда мне решат визовые проблемы, чтобы такого не происходило, потому что это очень сильно мешает подготовке. В прошлый раз я гоняла вес, с боя сняли. Мне пришлось ещё раз это делать. Но было много времени, чтобы подготовиться.



— Что можете сказать про свою соперницу Кортни Кейси? Её рекорд 9-9 не даёт вам расслабиться?

— Многие так говорят про рекорды. Но надо учитывать, что у неё 12 боёв в UFC. Если бы она была плохим бойцом, столько боёв в UFC она бы не проводила. У неё достаточно много близких боёв, есть раздельные решения судей. Я смотрела много её схваток. Она очень хороший боец, довольно крепкий, давно выступает в UFC. Рассматриваю её как очень серьёзную оппонентку. Она достаточно хороший соперник для меня. Ну и в принципе я считаю матчмейкинг в UFC хорошим. И то, что они нас свели, означает, что они видят в нас бойцов одного уровня, который могут показать хороший бой, раз нам назначили этот бой.



— В чем её ключевая опасность? Чего вы больше всего опасаетесь?

— После моего крайнего поединка я поняла, что нужно опасаться всего и ждать чего-то конкретного не стоит. Нужно опасаться абсолютно всех аспектов. Ну и в целом она хороша в ударной технике. У неё затягивающее джиу-джитсу, она также опасна в партере. В принципе я жду, что она будет себя показывать и в стойке, и в партере. Но я также намерена показать себя в этих аспектах очень хорошо. В целом оцениваю её очень высоко, думаю, она достойный соперник, и полагаю, что бой пройдёт до конца и выйдет очень тяжёлым.

— Кроме вас, от Грузии должен был выступить Роман Долидзе. Но из-за положительного теста на ковид его бой отменился. Вам что-нибудь известно по этому поводу? Не успели ли вы пообщаться с Романом?

— Да, мы вчера с ним созвонились. Он рассказал, что у него положительный тест на коронавирус и его бой отменился. На самом деле было много обстоятельств и всё-таки этому бою было не суждено случиться. Всё, что ни происходит, всё к лучшему. Думаю, ничего плохого нет в том, что сейчас этот бой отменился. У него будет время, чтобы подготовиться к следующему поединку позже.

— А он вам говорил про своё состояние?

— У него отличное состояние, он даже не чувствует этот ковид. Я ему сказала, что, возможно, это ошибка и стоит пересдать тест. Но уже было поздно, бой успели отменить, соперник снялся. И его оппонент не хотел переносить бой. Сторона Романа предлагала Дакасу перенести схватку на другое число, но он отказался. Поэтому не знаем, что будет дальше.

— Вас часто спрашивали про ваши взаимоотношения с Даной Уайтом. И вы всегда говорили о нём только положительные слова. В прошлые выходные в сеть попало фото, как он из первого ряда, сидя у клетки, смотрел не на чемпионский бой между Роуз Намаюнас и Чжан Вейли, а на схватку между Канело и Плантом, на которую он поставил $ 100 тыс. Не изменилось ли ваше отношение к нему после этого инцидента? Было бы ли вам приятно, если бы он смотрел бокс во время вашего выступления?

— Вы знаете, я и так считаю, что Дана Уайт уделяет много внимания UFC, потому что, представляете, он каждую неделю проводит ивенты. И он смотрит каждый бой. У него практически нет личной жизни и каких-то других интересов. Конечно, думаю, что будет немножко неприятно, но в целом я не обращаю особого внимания на эту ситуацию. Мы все люди, у нас есть другие интересы в жизни. Он и так полностью погружён в эту работу, поэтому ничего особо страшного.

Фото: Josh Hedges/Getty Images

— Кто из бойцов вас сейчас вдохновляет и является role-model?

— Честно говоря, не задумывалась над этим вопросом, чтобы какой-то конкретный боец меня вдохновлял. В целом слежу за многими бойцами, смотрю за ними, что-то новое для себя от них беру. Смотрю чемпионские бои, в том числе Чжан Вейли и Роуз Намаюнас, мне очень нравятся оба бойца, они очень крутые. С Вейли мы лично знакомы. И вообще они показывают очень хороший уровень и невероятно крутые бои. Я наблюдаю за чемпионкой своего веса Амандой Нуньес, это очень доминирующий чемпион, королева нашего дивизиона и необыкновенно хороший боец. Ну, наблюдаю за многими бойцами, за женщинами особенно, конечно. Конкретно кого-то я не выделю, наблюдаю за большим количеством бойцов и мне очень многие нравятся. И чемпионки в женских весах очень сильные и крутые.



— Две недели назад прошёл один из самых главных турниров года на «Бойцовском острове», где выступило много российских спортсменов. За кого вы больше всего переживали на том турнире?

— Я весь турнир смотрела, кард был очень волнительный. Следила за всеми, мне было интересно посмотреть на всех. Со многими знакома. Смотрела бой своего друга Зубайры Тухугова, очень волновалась за него и хотела, чтобы он выиграл. В особенности переживала за Хамзата Чимаева, он вообще очень легко выиграл.

— Как вы оцениваете перспективы Хамзата Чимаева после его мощного камбэка? Верите ли вы, что он сможет одолеть Камару Усмана в потенциальном поединке в ближайшие 1-2 года?

— На данный момент Хамзат проявляет себя очень доминирующе. Он практически не пропустил никаких ударов. И на данный момент я вижу перспективу, что он может стать чемпионом. Но, конечно же, надо посмотреть его хотя бы против ребят из топ-5. А в целом по его выступлениям, да, у него есть перспективы стать чемпионом UFC.

— Как вы считаете, Алджэмейн Стерлинг сольётся ещё раз с боя против Петра Яна или на этот раз он выйдет?

— Думаю, что он выйдет на бой. Да он и сейчас хотел выйти. Насколько я знаю, у него была очень плохая форма и после операции ему требовалось время на реабилитацию. Честно говоря, я думала, ему дадут больше времени, потому что операция на шею была достаточно серьёзной, это очень серьёзная травма, можно и инвалидом вообще остаться. Когда назначили бой так быстро, для меня это уже было сомнительно, что он за такой короткий срок выходит. А когда отменили бой и поставили Сэндхагена, тогда картина стала более ясной. Ну, я думаю, они подерутся в конечном итоге.



Но я хочу сказать, что Ян, конечно же, очень сильный боец. Мне очень сильно нравятся его бои. Он как спортсмен великолепен, и по бою со Стерлингом и с Сэндхагеном я могу так сказать, что это боец, который адаптируется практически под всех своих соперников. Знаете, есть обычные бойцы, а есть бойцы-чемпионы, которые рассчитывают на пять раундов. Он именно такой боец-чемпион, который адаптируется в первом и, возможно, втором раунде, а уже потом доминирует в третьем, четвёртом, пятом раундах и забирает их достаточно убедительно и доминирующе. Спортсмен он очень хороший, поэтому считаю, что будет очень сложный бой.

— Вы хорошо общаетесь с Марией Агаповой и поддерживали её перед и во время её последнего боя, который прошёл месяц назад. Вы не обсуждали с ней то, что про неё наговорила Марина Мороз?

— Да, мы с Машей давно дружим и вместе тренировались, были на сборах в Чечне. С тех пор мы в хороших отношениях. И если кому-то нужна помощь, мы друг другу помогаем и поддерживаем, рассказываем, если что-то происходит в жизни. И вообще эта ситуация с Мороз в целом… я была просто в шоке. Даже если это было бы правдой, я считаю, очень некрасиво брать и выплёскивать наружу и рассказывать об этом публично. Считаю, что нужно быть выше этого.



Я просто знаю Машу очень хорошо, она, конечно, человек не святой, у неё много своих проблем и много что в жизни у неё происходило. Но могу точно сказать, что там было сказано очень много лжи. У меня был шок, когда я это всё смотрела. Люди не должны так поступать. Это больше показало с плохой стороны Марину Мороз, а не Марию Агапову. Когда я смотрела это интервью, это выглядело как сплетни чистой воды, без фактов, абсолютно без ничего, это было очень некрасиво.



Частично что-то было правдой. У Маши были проблемы, но, когда она заговорила о тяжёлых наркотиках, я точно знаю, что Маша никогда не сидела на них в своей жизни. Ну даже если это было правдой, даже в таком случае я вам скажу, это всё равно очень некрасивый поступок. Мы все люди, мы все ошибаемся, и я считаю, что Маша не заслуживала, чтобы её так оскорбляли, унижали, да и просто спускали такие сплетни на многотысячную публику.