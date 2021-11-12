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UFC Vegas 42: Большое интервью с Лианой Джоджуа о своём бое, Дане Уайте, возвращении Хамзата Чимаева в UFC

«Стерлинг выйдет против Яна. Но Пётр — боец-чемпион». Джоджуа — о главных интригах UFC
Денис Дорофеев
Лиана Джоджуа — о главных интригах UFC
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А ещё Лика оправдала Дану Уайта за просмотр боя Канело — Плант.

В ночь с 13 на 14 ноября в Лас-Вегасе пройдёт турнир UFC Вегас 42, где в главном бою сойдутся Макс Холлоуэй и Яир Родригес. Кроме них, в этом турнире примет участие грузинская спортсменка Лиана Джоджуа, которой предстоит схватка с Кортни Кейси. В преддверии этого поединка «Чемпионат» поговорил с Лианой о визовых проблемах, об инциденте с участием Даны Уайта на турнире UFC 268, о перспективах Хамзата Чимаева в UFC, а также о Марии Агаповой, которую прошлым летом Марина Мороз оклеветала.

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— Лиана, расскажите, пожалуйста, как прошла ваша подготовка к бою? Не сильно ли она затянулась на фоне переноса боя с августа из-за визовых проблем? И не сильно ли сказалась на вашей мотивации?
— Подготовка продлилась более полугода, она очень сильно затянулась. Но это, естественно, дало больше времени, чтобы подготовиться. Но в целом эти визовые проблемы очень сильно надоели, они меня преследуют до сих пор. Сначала мне по ошибке выдали просроченную визу, потом опять…

В следующий раз буду принимать бой, только когда мне решат визовые проблемы, чтобы такого не происходило, потому что это очень сильно мешает подготовке. В прошлый раз я гоняла вес, с боя сняли. Мне пришлось ещё раз это делать. Но было много времени, чтобы подготовиться.

— Что можете сказать про свою соперницу Кортни Кейси? Её рекорд 9-9 не даёт вам расслабиться?
— Многие так говорят про рекорды. Но надо учитывать, что у неё 12 боёв в UFC. Если бы она была плохим бойцом, столько боёв в UFC она бы не проводила. У неё достаточно много близких боёв, есть раздельные решения судей. Я смотрела много её схваток. Она очень хороший боец, довольно крепкий, давно выступает в UFC. Рассматриваю её как очень серьёзную оппонентку. Она достаточно хороший соперник для меня. Ну и в принципе я считаю матчмейкинг в UFC хорошим. И то, что они нас свели, означает, что они видят в нас бойцов одного уровня, который могут показать хороший бой, раз нам назначили этот бой.

— В чем её ключевая опасность? Чего вы больше всего опасаетесь?
— После моего крайнего поединка я поняла, что нужно опасаться всего и ждать чего-то конкретного не стоит. Нужно опасаться абсолютно всех аспектов. Ну и в целом она хороша в ударной технике. У неё затягивающее джиу-джитсу, она также опасна в партере. В принципе я жду, что она будет себя показывать и в стойке, и в партере. Но я также намерена показать себя в этих аспектах очень хорошо. В целом оцениваю её очень высоко, думаю, она достойный соперник, и полагаю, что бой пройдёт до конца и выйдет очень тяжёлым.

— Кроме вас, от Грузии должен был выступить Роман Долидзе. Но из-за положительного теста на ковид его бой отменился. Вам что-нибудь известно по этому поводу? Не успели ли вы пообщаться с Романом?
— Да, мы вчера с ним созвонились. Он рассказал, что у него положительный тест на коронавирус и его бой отменился. На самом деле было много обстоятельств и всё-таки этому бою было не суждено случиться. Всё, что ни происходит, всё к лучшему. Думаю, ничего плохого нет в том, что сейчас этот бой отменился. У него будет время, чтобы подготовиться к следующему поединку позже.

— А он вам говорил про своё состояние?
— У него отличное состояние, он даже не чувствует этот ковид. Я ему сказала, что, возможно, это ошибка и стоит пересдать тест. Но уже было поздно, бой успели отменить, соперник снялся. И его оппонент не хотел переносить бой. Сторона Романа предлагала Дакасу перенести схватку на другое число, но он отказался. Поэтому не знаем, что будет дальше.

Дана Уайт не смотрит титульные поединки UFC. Деньги и бокс для него важнее? Дана Уайт не смотрит титульные поединки UFC. Деньги и бокс для него важнее?

— Вас часто спрашивали про ваши взаимоотношения с Даной Уайтом. И вы всегда говорили о нём только положительные слова. В прошлые выходные в сеть попало фото, как он из первого ряда, сидя у клетки, смотрел не на чемпионский бой между Роуз Намаюнас и Чжан Вейли, а на схватку между Канело и Плантом, на которую он поставил $ 100 тыс. Не изменилось ли ваше отношение к нему после этого инцидента? Было бы ли вам приятно, если бы он смотрел бокс во время вашего выступления?
— Вы знаете, я и так считаю, что Дана Уайт уделяет много внимания UFC, потому что, представляете, он каждую неделю проводит ивенты. И он смотрит каждый бой. У него практически нет личной жизни и каких-то других интересов. Конечно, думаю, что будет немножко неприятно, но в целом я не обращаю особого внимания на эту ситуацию. Мы все люди, у нас есть другие интересы в жизни. Он и так полностью погружён в эту работу, поэтому ничего особо страшного.

Фото: Josh Hedges/Getty Images

— Кто из бойцов вас сейчас вдохновляет и является role-model?
— Честно говоря, не задумывалась над этим вопросом, чтобы какой-то конкретный боец меня вдохновлял. В целом слежу за многими бойцами, смотрю за ними, что-то новое для себя от них беру. Смотрю чемпионские бои, в том числе Чжан Вейли и Роуз Намаюнас, мне очень нравятся оба бойца, они очень крутые. С Вейли мы лично знакомы. И вообще они показывают очень хороший уровень и невероятно крутые бои. Я наблюдаю за чемпионкой своего веса Амандой Нуньес, это очень доминирующий чемпион, королева нашего дивизиона и необыкновенно хороший боец. Ну, наблюдаю за многими бойцами, за женщинами особенно, конечно. Конкретно кого-то я не выделю, наблюдаю за большим количеством бойцов и мне очень многие нравятся. И чемпионки в женских весах очень сильные и крутые.

— Две недели назад прошёл один из самых главных турниров года на «Бойцовском острове», где выступило много российских спортсменов. За кого вы больше всего переживали на том турнире?
— Я весь турнир смотрела, кард был очень волнительный. Следила за всеми, мне было интересно посмотреть на всех. Со многими знакома. Смотрела бой своего друга Зубайры Тухугова, очень волновалась за него и хотела, чтобы он выиграл. В особенности переживала за Хамзата Чимаева, он вообще очень легко выиграл.

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— Как вы оцениваете перспективы Хамзата Чимаева после его мощного камбэка? Верите ли вы, что он сможет одолеть Камару Усмана в потенциальном поединке в ближайшие 1-2 года?
— На данный момент Хамзат проявляет себя очень доминирующе. Он практически не пропустил никаких ударов. И на данный момент я вижу перспективу, что он может стать чемпионом. Но, конечно же, надо посмотреть его хотя бы против ребят из топ-5. А в целом по его выступлениям, да, у него есть перспективы стать чемпионом UFC.

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— Как вы считаете, Алджэмейн Стерлинг сольётся ещё раз с боя против Петра Яна или на этот раз он выйдет?
— Думаю, что он выйдет на бой. Да он и сейчас хотел выйти. Насколько я знаю, у него была очень плохая форма и после операции ему требовалось время на реабилитацию. Честно говоря, я думала, ему дадут больше времени, потому что операция на шею была достаточно серьёзной, это очень серьёзная травма, можно и инвалидом вообще остаться. Когда назначили бой так быстро, для меня это уже было сомнительно, что он за такой короткий срок выходит. А когда отменили бой и поставили Сэндхагена, тогда картина стала более ясной. Ну, я думаю, они подерутся в конечном итоге.

Но я хочу сказать, что Ян, конечно же, очень сильный боец. Мне очень сильно нравятся его бои. Он как спортсмен великолепен, и по бою со Стерлингом и с Сэндхагеном я могу так сказать, что это боец, который адаптируется практически под всех своих соперников. Знаете, есть обычные бойцы, а есть бойцы-чемпионы, которые рассчитывают на пять раундов. Он именно такой боец-чемпион, который адаптируется в первом и, возможно, втором раунде, а уже потом доминирует в третьем, четвёртом, пятом раундах и забирает их достаточно убедительно и доминирующе. Спортсмен он очень хороший, поэтому считаю, что будет очень сложный бой.

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— Вы хорошо общаетесь с Марией Агаповой и поддерживали её перед и во время её последнего боя, который прошёл месяц назад. Вы не обсуждали с ней то, что про неё наговорила Марина Мороз?
— Да, мы с Машей давно дружим и вместе тренировались, были на сборах в Чечне. С тех пор мы в хороших отношениях. И если кому-то нужна помощь, мы друг другу помогаем и поддерживаем, рассказываем, если что-то происходит в жизни. И вообще эта ситуация с Мороз в целом… я была просто в шоке. Даже если это было бы правдой, я считаю, очень некрасиво брать и выплёскивать наружу и рассказывать об этом публично. Считаю, что нужно быть выше этого.

Я просто знаю Машу очень хорошо, она, конечно, человек не святой, у неё много своих проблем и много что в жизни у неё происходило. Но могу точно сказать, что там было сказано очень много лжи. У меня был шок, когда я это всё смотрела. Люди не должны так поступать. Это больше показало с плохой стороны Марину Мороз, а не Марию Агапову. Когда я смотрела это интервью, это выглядело как сплетни чистой воды, без фактов, абсолютно без ничего, это было очень некрасиво.

Частично что-то было правдой. У Маши были проблемы, но, когда она заговорила о тяжёлых наркотиках, я точно знаю, что Маша никогда не сидела на них в своей жизни. Ну даже если это было правдой, даже в таком случае я вам скажу, это всё равно очень некрасивый поступок. Мы все люди, мы все ошибаемся, и я считаю, что Маша не заслуживала, чтобы её так оскорбляли, унижали, да и просто спускали такие сплетни на многотысячную публику.

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