«Где её кадык?» Нокаут от Сайборг рассмешил болельщиков

Бразильянке уже 36, но в чистоту её побед по-прежнему не верят.

Ранним утром 13 ноября по московскому времени в Голливуде (штат Флорида, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам Bellator 271. Нельзя сказать, что кард шоу пестрел громкими именами, но вот главное событие было титульным. Здесь в очередной раз свой титул чемпионки в полулёгком весе защищала легендарная Крис Сайборг, её соперницей стала Шинейд Кавана из Ирландии.

В последнее время уже не раз говорилось, что у бразильянки в Bellator не осталось достойных конкуренток. Предыдущая схватка Крис давала надежду, что всё-таки не всё так просто. Поединок с Лесли Смит получился для Сайборг тяжёлым. Она сумела нокаутировать американку лишь за 9 секунд до конца пятого раунда.

Потому теперь были небольшие надежды на то, что Шинейд Кавана также навяжет Сайборг какую-никакую борьбу. Да, рекорд с цифрами 4-4 в Bellator смущал, но, с другой стороны, две победы кряду заставляли верить в то, что бой будет конкурентным.

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Но вся вера и надежда рухнули практически сразу. После небольшой разведки стало понятно, что Кавана совсем не изобретательна и слишком прямолинейна. Шинейд рассчитывала просто перебить Сайборг в разменах. Очень наивная тактика для схватки с таким умудрённым опытом соперником. Потому удивляться исходу противостояния не пришлось. На второй минуте Кавана попробовала зарубиться от Крис и тут же нахватала слишком много. Сначала ирландка проглотила два боковых, а после ещё одного правого хука свалилась на канвас. Здесь Сайборг брутально добила соперницу хаммерфистами. Таким образом, Крис оформила победу за 92 секунды и в третий раз защитила титул в полулёгком весе.

То ли победы Сайборг слишком приелись, то ли фанов раздражает то, насколько она легко проходит соперниц, но многих болельщиков уже даже смешат такие нокауты в исполнении Крис. После успеха в бою с Каваной кто-то даже снова принялся сравнивать чемпионку с мужчинами.

«Где её кадык?» — написал один из болельщиков, добавив хохочущие эмодзи.

«Она выглядит как Вандерлей Силва», — написал ещё один любитель пошутить.

Судя по всему, Сайборг так и будут подозревать в употреблении запрещённых препаратов. Во всяком случае, такие комментарии говорят, что в чистоту её побед не верят до сих пор, хотя ей уже и 36.

Но были и те, кто не только шутили, но как восхищались, так и возмущались успехом Сайборг.

«Аманда Нуньес покинула чат».

«Она величайшая в истории».

«Победа над ещё одним мешком».

«Это уже даже не развлекает, исход понятен заранее».

«Она дерётся с кем попало», — писали фанаты.

Что же, так или иначе, а Сайборг защитила титул в третий раз. Соперниц для неё в Bellator действительно не видно, потому неудивительно, что сама Крис выразила готовность подраться с доминирующей чемпионкой PFL Кайлой Харрисон. Будем надеяться, что Скотту Кокеру и боссам PFL удастся организовать такую схватку. Это будет действительно интригующе.