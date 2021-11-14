Локоть — страшное оружие ММА. Долговязый испанец нокаутировал Мойзеса тремя попаданиями

Организация Даны Уайта продолжает работать как часы: каждую неделю поклонники ММА смотрят качественный турнир с топовыми бойцами. Главным боем недавно завершившегося UFC Vegas 42 была яркая «рубка» Макса Холлоуэя с Яиром Родригесом, но и в предварительном карде нашлось место красивым поединкам с неожиданным результатом. В этот список попала и встреча известного бразильского легковеса Тиаго Мойзеса с талантливым, но куда менее именитым испанцем Йоэлем Альваресом.

Безоговорочным фаворитом боя как у букмекеров, так и у большинства любителей ММА считался Мойзес. Да, несколько месяцев назад опытный бразилец попался на удушающий приём Ислама Махачева, но до этого он шёл на серии из трёх побед над достаточно опытными соперниками. Тиаго никогда не считался нокаутёром, при этом его борцовские навыки и выносливость – на очень высоком уровне. Когда-то Дана Уайт вообще называл Мойзеса одним из главных претендентов на чемпионский бой, правда, это было до поражения от Махачева.

Альваресу шансов на победу давали мало, что достаточно удивительно, если посмотреть его статистику. Боец по прозвищу Феномен начал карьеру в UFC с неудачного боя против Дамира Исмагулова, зато потом одержал три победы подряд. Да, уровень оппозиции был средним, однако Йоэль завершил все три поединка досрочно – два сабмишена и один технический нокаут. При этом у него имелось заметное преимущество над Мойзесом в антропометрии – росте и длине рук. Так что испанец имел право перед турниром выражать искреннее недоумение тем, что кто-то заранее записывает его в проигравшие.

Старт поединка получился равным – бойцы обменивались жёсткими одиночными ударами, активно используя ноги. Особенно плотно попадал Мойзес, дважды доставший соперника правыми боковыми. Бразилец в целом выглядел чуть мобильнее, активно срезая углы и переигрывая испанца на ногах. Альварес же неторопливо выцеливал «идеальный удар», стараясь подключать колени. Постепенно инициатива оказалась в руках испанца: тот начал попадать джебом и пару раз зажал Тиаго у сетки. Тому приходилось отступать, при этом принимая определённый урон.

Внезапно Альварес начал подключать локти, что серьёзно усложнило положение Мойзеса. Ему никак не удавалось заблокировать такие удары – вскоре он оказался потрясён и начал отступать. Испанец продолжал давить, доставая оппонента как джебами, так и хай-киками. Вскоре Йоэль снова оттеснил бразильца к сетке и начал «молотить»: Тиаго пропустил три чудовищных по силе удара локтями и откровенно поплыл, хотя и не упал. Альварес продолжал избиение, и судья принял решение остановить поединок, поскольку Мойзес перестал отбиваться. Сенсационная победа Феномена!

Альварес добился самого громкого успеха в карьере: теперь его победная серия составляет четыре боя, причём ни разу не пришлось прибегать к судейскому решению. Практически наверняка в следующем поединке 28-летний испанец получит соперника с достаточно звучным именем. С другой стороны, конкуренция в дивизионе легковесов сейчас просто сумасшедшая – Ислам Махачев, Джастин Гэтжи, Майкл Чендлер и другие топовые бойцы буквально окружили Дану Уайта, требуя топ-бои. Пока Альваресу точно не будет там места, но, если он добьётся ещё пары побед, кто знает?