Американец вырубил соперника редким ударом из карате. Упавший Бенсон едва не проломил пол

Октябрь и ноябрь выдались по-настоящему богатыми на события в мире единоборств. Большие боксёрские поединки и крутые турниры от UFC и Bellator отодвинули совсем уж на дальний план и без того не избалованные вниманием второстепенные промоушены. Между тем их фанаты также не скучали. Так, один из самых зрелищных нокаутов года случился на турнире лиги Cage Warriors 130. Британская лига продолжает поступательное развитие и в октябре организовала шоу на выезде. Турнир принимал Сан-Диего (штат Калифорния, США)

В его карде прошло несколько поединков, в том числе с участием не так давно оскандалившегося экс-бойца UFC Макса Рошкопфа. Но наше внимание привлекла схватка совсем уж малоизвестных ребят. Во втором бою карда встретились бойцы полутяжёлого веса (дрались в промежуточном. – Прим. «Чемпионата»). Джастин Берри бился с Аланом Бенсоном. Оба не могли похвастать сколь-нибудь внятной статистикой. Берри вообще проводил первый поединок в профессионалах, ну а Бенсон на уровне профи успел провести две встречи, по разу победив и проиграв. Так что по-настоящему громко заявить о себе у парня пока не получилось. Возможно, он рассчитывал сделать это в ходе дуэли с Берри, но всё получилось наоборот.

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Бенсон, пропустив сумасшедший удар, буквально прославил своего соперника. ММА-сообщество гудело об этом нокауте достаточно долго. Случилось всё в середине второго раунда. Дела Бенсона к тому моменту уже были очень и очень плохи. Алан проигрывал сопернику в скорости, а сам он был залит кровью. На фоне усталости Бенсон совсем потерял бдительность и пропустил от соперника филигранный удар. Берри практически без какого-либо замаха подготовил тяжелейший с точки зрения технического исполнения удар, так называемый боковой внутренний полумесяц. Проще говоря, Джастин махнул правой ногой точно под челюсть сопернику. Бенсон завалился на канвас, да так, что пол под ним действительно задрожал. Ещё чуть-чуть и Алан бы его проломил. Чистый и по-настоящему киношный нокаут. Благо что рефери успел вовремя остановить схватку, ибо неизвестно, что случилось бы, пойди разгорячённый Берри на добивание.

Таким образом, Джастин благодаря редкому удару из карате максимально эффектно дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне. Этот парень влюбил в себя сотни болельщиков. Многие из них отмечали, что на момент проведения схватки у него в «Инстаграме» не было и 1000 подписчиков. Что же, почти наверняка можно утверждать — теперь Берри точно будет популярнее. Что касается Бенсона, то он не сломлен и настроен продолжать карьеру, даже невзирая на такое пугающее падение.

«Бои всегда сопряжены с риском. Я всегда принимаю любой исход: как победу, так и поражение. На это я и подписывался. Я сделал всё, что мог. Люди ломались после поражений, но я извлеку из неудачи урок, чтобы вернуться гораздо сильнее. Я в отличном расположении духа. Как только я восстановлюсь, миссия будет неизменной. Спасибо всем тренерам и товарищам по команде. Спасибо всем, кто поддержал меня», — написал Бенсон на своей странице в социальной сети.

Что же, нам остаётся лишь пожелать проигравшему здоровья и скорейшего выздоровления. Ну а от Берри будем ждать новых ярких и эффектных трюков.