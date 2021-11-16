Самый избегаемый боксёр на сегодняшний день. Сын Кости Цзю наводит ужас на свой дивизион

Не за горами тот день, когда австралийский боец российского происхождения и сын легендарного Кости Цзю Тим станет чемпионом мира. Сейчас он занимает высокие места в рейтингах всемирных боксёрских организаций, в связи с чем мы верим, что бой за звание чемпиона мира неизбежен.

17 ноября в австралийском Сиднее Тим Цзю выйдет в ринг против японского бойца Такеши Иноуэ. На кону будут стоять чемпионские пояса по версии WBO Global и WBO Asia Pacific в первом среднем весе. Сейчас Тим является официальным претендентом на бой против чемпиона мира по версии WBO Брайана Кастаньо. Поэтому ввиду отсутствия громкой оппозиции Цзю-младший не стесняется говорить о своих амбициях, заглядывая за спину своим соперникам. Тем временем давайте вспомним путь Тима к вершине дивизиона.

Как известно, будучи австралийцем, очень трудно заявить о себе на весь мир, выступая только в родных стенах. Однако Тиму это удалось, одолев ряд очень крепких бойцов и став одним из самых избегаемых боксёров дивизиона. Сейчас Цзю занимает третье место в рейтингах WBC и IBF и первое в рейтинге WBO, благодаря чему стал официальным претендентом на титульный бой против Кастаньо. Перед этим Тим прошёл если не огонь и воду с медными трубами, то точно через самые низы, и таким образом добрался до самых верхов в австралийском боксе, покорив местную публику.



Путь сына прославленного чемпиона мира Кости Цзю начался с завоеваний региональных поясов. Первым значимым соперником в карьере Тима стал Дуайт Ричи, чья статистика выглядела очень достойно — 19 побед при одном поражении. Тогда на кону стоял вакантный пояс чемпиона по версии WBO Global и IBF Australasian. Тим провёл по-чемпионски зрелый бой, расстреливая Ричи с дальней дистанции и не залезая в зарубы на ближнюю, куда Дуайт зачастую провоцировал. На протяжении всех 10 раундов Цзю диктовал свои правила игры. Поэтому у судей не было сомнений в вынесении вердикта, который выглядел следующим образом: 97:93, 98:92, 98:93 в пользу Цзю.

К сожалению, это был последний бой в карьере Ричи, который тремя месяцами позднее скончался из-за пропущенного от Майкла Зерафы удара в корпус во время спаррингов. Дуайт сначала отошёл назад в угол, а затем свалился без чувств и потерял сознание. Врачи боролись за его жизнь, но 27-летнего австралийца не удалось спасти.

Год спустя Тим провёл свой главный бой в карьере против небезызвестного Джеффа Хорна, которого нагло вытащили судьи в 2017 году против великого Мэнни Пакьяо. И Цзю не просто деклассировал грязного австралийца, но и заставил того сдаться после восьмого раунда.



Если Тим пытался боксировать с Хорном, то сам Джефф этому препятствовал своими клинчами, где тот творил свои грязные дела — хватал за шею, бил по затылку, ниже пояса и в область почек. К третьему раунду запал Хорна закончился, и тот начал висеть на Тиме в буквальном смысле этого слова. Цзю-мл. не стал церемониться со своим соперником и отправил его на канвас в той же трёхминутке. В шестом раунде Тим посадил Хорна на канвас ударом в печень. Картина боя не менялась — Цзю разбирал своего соперника, а Джефф выживал всяческими способами. В итоге в перерыве после восьмого раунда угол Хорна отказался продолжать поединок. Так Тим Цзю одержал самую большую победу в своей карьере. На этом фоне очень странно, что Пакьяо не смог разобраться с таким посредственным мешком.



Пандемийный 2020 год Тим закрыл очень изящно, отправив в нокаут Боуина Моргана уже в первом раунде. Сначала наш боец потряс Боуина серией ударов, после которой Морган отправился в нокдаун. Затем Тим отправил своего визави в нокаут тяжёлым правым хуком. Падение соперника было не менее красивым, чем сам удар от Цзю-мл.

Фото: Mark Metcalfe/Getty Images

Так как Тим ещё молод, он проводит бои довольно часто, несмотря на витающую в воздухе пандемию. 2021 год Цзю открыл схваткой против австралийца ирландского происхождения Денниса Хогана. Ранее Хоган проигрывал в очень конкурентном бою Хайме Мунгуйе решением большинства судей. Тогда на кону был титул чемпиона мира по версии WBO. Затем Деннису дали ещё один тайтл-шот против самого Джермалла Чарло, который владел чемпионским поясом WBC. Хоган проиграл американцу нокаутом в седьмом раунде. Тиму удалось превзойти Чарло, отправив австралийца в нокаут в пятом раунде.



После такого успеха титульный бой или хотя бы уровень оппозиции напрашивался сам собой. Следующим после Хогана соперником должен был стать опытный Майкл Зерафа, который успел сразиться не только с Джеффом Хорном, но и с Келлом Бруком и даже Питером Куиллином. Однако австралиец снялся с боя за неделю до встречи, сославшись на плохую эпидемиологическую обстановку. Посудите сами, австралиец отказался от конкурентного поединка в Австралии из-за тяжёлой ситуации в стране. Не кажется ли это вам странным, что опытный 29-летний боец, имеющий 32 боя за спиной, повёл себя так?

Поэтому в срочном порядке пришлось искать нового оппонента для Тима, который доказал, что не боится вызовов и готов к любым переменам. Спасителем турнира и соперником Цзю стал Стив Спарк, который в момент звонка с предложением сойтись в ринге с Тимом попивал пиво. Достойного сопротивления от Спарка хватило на полноценный первый раунд, закончившийся не в пользу нашего бойца. Затем Цзю включился на полную и разобрал Стива за оставшиеся неполные два раунда, дважды отправив того в нокдаун ударом в печень. Характера Спарка оказалось недостаточно, чтобы сломить сопротивление более мастеровитого бойца. И таким образом, Тим Цзю одержал 19-ю победу в карьере.



Надеемся, что бой с Иноуэ станет последним для Тима в родной зоне комфорта под названием Австралия. И в следующем году ждем его в России или в США, где его ждут чемпионские пояса.