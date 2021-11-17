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Бой Тим Цзю — Такеши Иноуэ, прямая трансляция 17 ноября 2021, бой за титулы WBO Asia Pacific и WBO Global

Тим Цзю — Такеши Иноуэ. Сын российской легенды может стать двойным чемпионом! LIVE!
Игорь Брагин
Бой Тим Цзю — Такеши Иноуэ, прямая трансляция
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Наследнику Кости не с кем драться в своём дивизионе. Привезли японца, потом только бой за мировую корону! Подробности — на «Чемпионате».

Сегодня, 17 ноября 2021 года, в австралийском городе Голд-Косте состоится бой Тима Цзю против японского бойца Такеши Иноуэ. На кону стоят чемпионские пояса по версии WBO Global и WBO Asia Pacific в первом среднем весе. Сейчас Тим является официальным претендентом на бой против чемпиона мира по версии WBO Брайана Кастаньо.

«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию этого поединка. Следите за подробностями.

Когда бой Тима Цзю и Такеши Иноуэ
08:16 Игорь Брагин

Тимофей является настоящим героем для поклонников бокса в Австралии. Обладатель региональных титулов по версиям WBO и IBF в первом среднем весе за несколько дней до боя с японцем провёл открытую тренировку. Соответствующие фотографии Тим разместил на своей странице в «Инстаграме».

08:15 Игорь Брагин

Джефф Хорн — о бое Цзю — Иноуэ

Известный боксёр Джефф Хорн сравнил Тимофея Цзю и Теренса Кроуфорда, отметив, что у Цзю более тяжёлые удары. Напомним, что Хорн встречался в ринге как с Цзю, так и с Кроуфордом, проиграв обоим.

«Это два совершенно разных бойца, хотя я использовал против них одинаковый стиль. Я думал, что смогу перемолоть Кроуфорда, но этого не получилось — я был нокаутирован. То же самое случилось в моём поединке с Цзю.

У Тимофея явно были более тяжёлые и резкие удары, чем у Кроуфорда. Насчёт последнего не уверен, но точно более тяжёлые. В этом преимущество Цзю. Его удары по корпусу были очень хороши, из-за них я быстро израсходовал свой запас выносливости. Надеюсь, Такеши Иноуэ хорошо тренировал своё тело, иначе ему придётся непросто», — цитирует Хорна BoxingScene.

08:13 Игорь Брагин

Цзю — перед боем с Иноуэ: мне нравится причинять боль

«Я провёл более 200 раундов во время спаррингов, готовясь к поединку, так что сейчас я чувствую себя в отличной форме и готов сражаться. Я знаю, это звучит жестоко, но мне нравится причинять боль другим. Когда я вхожу в это состояние, то просто превращаюсь в другого человека. Хотя через два дня после этого я буду совсем иным: милым и расслабленным. Сейчас я как раз в таком состоянии. Или убьём мы, или убьют нас. Как во времена гладиаторов. Вот что такое борьба и жестокость», — приводит слова Тима The Maitland Mercury.

08:13 Игорь Брагин

Тимофей Цзю оказался легче японца Такеши Иноуэ

Боксёры первого среднего веса Тимофей Цзю и Такеши Иноуэ успешно прошли процедуру взвешивания перед своим поединком, который состоится 17 ноября. Вес сына легендарного Кости Цзю составил 69,52 кг, японец показал на весах 69,68 кг.

08:11 Игорь Брагин

Где смотреть онлайн трансляцию боя Тим Цзю — Такеши Иноуэ

Прямую трансляцию боя Тим Цзю — Такеши Иноуэ, который пройдёт на арене Qudos Bank, можно будет посмотреть на телеканале «Матч! ТВ».

08:10 Игорь Брагин

Как известно, будучи австралийцем, очень трудно заявить о себе на весь мир, выступая только в родных стенах. Однако Тиму это удалось, одолев ряд очень крепких бойцов и став одним из самых избегаемых боксёров дивизиона. Сейчас Цзю занимает третье место в рейтингах WBC и IBF и первое в рейтинге WBO, благодаря чему стал официальным претендентом на титульный бой против Кастаньо. Перед этим Тим прошёл если не огонь и воду с медными трубами, то точно через самые низы, и таким образом добрался до самых верхов в австралийском боксе, покорив местную публику.

Подробнее на «Чемпионате»:

Самый избегаемый боксёр на сегодняшний день. Сын Кости Цзю наводит ужас на свой дивизион Самый избегаемый боксёр на сегодняшний день. Сын Кости Цзю наводит ужас на свой дивизион
08:09 Игорь Брагин

Когда бой Тима Цзю и Такеши Иноуэ

Поединок австралийского бойца российского происхождения начнётся не ранее 13:00 по московскому времени.

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