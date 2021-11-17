Тим Цзю — Такеши Иноуэ. Сын российской легенды может стать двойным чемпионом! LIVE!

Сегодня, 17 ноября 2021 года, в австралийском городе Голд-Косте состоится бой Тима Цзю против японского бойца Такеши Иноуэ. На кону стоят чемпионские пояса по версии WBO Global и WBO Asia Pacific в первом среднем весе. Сейчас Тим является официальным претендентом на бой против чемпиона мира по версии WBO Брайана Кастаньо.
«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию этого поединка. Следите за подробностями.
Тимофей является настоящим героем для поклонников бокса в Австралии. Обладатель региональных титулов по версиям WBO и IBF в первом среднем весе за несколько дней до боя с японцем провёл открытую тренировку. Соответствующие фотографии Тим разместил на своей странице в «Инстаграме».
Джефф Хорн — о бое Цзю — Иноуэ
Известный боксёр Джефф Хорн сравнил Тимофея Цзю и Теренса Кроуфорда, отметив, что у Цзю более тяжёлые удары. Напомним, что Хорн встречался в ринге как с Цзю, так и с Кроуфордом, проиграв обоим.
«Это два совершенно разных бойца, хотя я использовал против них одинаковый стиль. Я думал, что смогу перемолоть Кроуфорда, но этого не получилось — я был нокаутирован. То же самое случилось в моём поединке с Цзю.
У Тимофея явно были более тяжёлые и резкие удары, чем у Кроуфорда. Насчёт последнего не уверен, но точно более тяжёлые. В этом преимущество Цзю. Его удары по корпусу были очень хороши, из-за них я быстро израсходовал свой запас выносливости. Надеюсь, Такеши Иноуэ хорошо тренировал своё тело, иначе ему придётся непросто», — цитирует Хорна BoxingScene.
Цзю — перед боем с Иноуэ: мне нравится причинять боль
«Я провёл более 200 раундов во время спаррингов, готовясь к поединку, так что сейчас я чувствую себя в отличной форме и готов сражаться. Я знаю, это звучит жестоко, но мне нравится причинять боль другим. Когда я вхожу в это состояние, то просто превращаюсь в другого человека. Хотя через два дня после этого я буду совсем иным: милым и расслабленным. Сейчас я как раз в таком состоянии. Или убьём мы, или убьют нас. Как во времена гладиаторов. Вот что такое борьба и жестокость», — приводит слова Тима The Maitland Mercury.
Тимофей Цзю оказался легче японца Такеши Иноуэ
Боксёры первого среднего веса Тимофей Цзю и Такеши Иноуэ успешно прошли процедуру взвешивания перед своим поединком, который состоится 17 ноября. Вес сына легендарного Кости Цзю составил 69,52 кг, японец показал на весах 69,68 кг.
Где смотреть онлайн трансляцию боя Тим Цзю — Такеши Иноуэ
Прямую трансляцию боя Тим Цзю — Такеши Иноуэ, который пройдёт на арене Qudos Bank, можно будет посмотреть на телеканале «Матч! ТВ».
Как известно, будучи австралийцем, очень трудно заявить о себе на весь мир, выступая только в родных стенах. Однако Тиму это удалось, одолев ряд очень крепких бойцов и став одним из самых избегаемых боксёров дивизиона. Сейчас Цзю занимает третье место в рейтингах WBC и IBF и первое в рейтинге WBO, благодаря чему стал официальным претендентом на титульный бой против Кастаньо. Перед этим Тим прошёл если не огонь и воду с медными трубами, то точно через самые низы, и таким образом добрался до самых верхов в австралийском боксе, покорив местную публику.
Подробнее на «Чемпионате»:
Когда бой Тима Цзю и Такеши Иноуэ
Поединок австралийского бойца российского происхождения начнётся не ранее 13:00 по московскому времени.
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