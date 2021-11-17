Тим Цзю — Такеши Иноуэ. Сын российской легенды может стать двойным чемпионом! LIVE!

Джефф Хорн — о бое Цзю — Иноуэ

Известный боксёр Джефф Хорн сравнил Тимофея Цзю и Теренса Кроуфорда, отметив, что у Цзю более тяжёлые удары. Напомним, что Хорн встречался в ринге как с Цзю, так и с Кроуфордом, проиграв обоим.



«Это два совершенно разных бойца, хотя я использовал против них одинаковый стиль. Я думал, что смогу перемолоть Кроуфорда, но этого не получилось — я был нокаутирован. То же самое случилось в моём поединке с Цзю.



У Тимофея явно были более тяжёлые и резкие удары, чем у Кроуфорда. Насчёт последнего не уверен, но точно более тяжёлые. В этом преимущество Цзю. Его удары по корпусу были очень хороши, из-за них я быстро израсходовал свой запас выносливости. Надеюсь, Такеши Иноуэ хорошо тренировал своё тело, иначе ему придётся непросто», — цитирует Хорна BoxingScene.